Kauneus on katsojan mielessä. Demi haluaa mainoksillaan saada aikuiset tukemaan nuorten itsetuntoa.

”Sosiaalinen media on vääristänyt kauneusihanteemme. Yhä nuoremmat kärsivät ulkonäköön liittyvistä itsetunto-ongelmista. Nyt tarvitaan tekoja terveemmän minäkuvan puolesta”, vetoaa nuortenmedia Demi uudessa kampanjassaan ja kehottaa aikuisia tekemään lasten ja nuorten itsetuntoa tukevia lupauksia. Nettisivuilleen Demi on koonnut #Kaunislupaus-listan nuorten aikuisilta toivomista lupauksista. Sivustolla nuoret myös kertovat, miltä aikuisten puheet heistä tuntuvat.

Kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua lasten ja nuorten kokemista paineista sekä kannustaa kaikkia suomalaisia tekoihin terveemmän minäkuvan puolesta. Demin mukaan medialla on valtaa vaikuttaa kauneusihanteisiin joko lisäämällä tai vähentämällä ulkonäköpaineita.

”Nuorten itsetunnon tukeminen on aina ollut toimituksellemme sydämenasia. Tiedämme, miten vahvasti media muokkaa ja vahvistaa kauneusihanteita. Siksi olemmekin sitoutuneet auttamaan nuoria kasvamaan itsevarmoiksi aikuisiksi. Sisällöissämme on kaikennäköisiä nuoria. Demi ei esimerkiksi ikinä anna laihdutusvinkkejä tai käytä jutuissaan ammattimalleja. Lisäksi korostamme usein sitä, että elämässä on paljon tärkeämpiä asioita kuin kauneus”, sanoo A-lehtien kustantaman Demin päätoimittaja Päivi Lehtomurto tiedotteessa.

Median lisäksi lasten ja nuorten itsetuntoon voivat vaikuttaa myös jokainen vanhempi, opettaja, valmentaja tai muu tärkeä aikuinen. Koska kukaan ei voi ratkaista asiaa yksin, mutta kaikki voivat tehdä jotakin, Demi haastaa aikuiset tekemään uudenvuodenlupauksen: pieniä, mutta sitäkin tärkeämpiä tekoja lasten ja nuorten paremman itsetunnon puolesta.

Demin nettisivuilla kuka tahansa voi tehdä lupauksen ja haastaa myös muut taistelemaan lasten ja nuorten ulkonäköpaineita vastaan. Kaikki lupaukset ovat tavallisten nuorten toiveita tavallisille aikuisille.

”Nuorten kanssa yhdessä tekeminen on keskeinen osa Demiä. Kysyimme nuorilta ulkonäköpaineista ja siitä, miten media ja aikuisten puhe vaikuttavat heihin. Vastaukset kertovat, että esimerkin voima on valtava. Nuoret kaipaavat monenlaisia roolimalleja ja hyväksyvää puhetta ulkonäöstä”, kertoo Lehtomurto.

Kampanja näkyy vuodenvaihteessa aikakauslehdissä, online-mainonnassa ja katukuvassa ulkopinnoilla. Se haastaa myös nuorten suosikkivaikuttajia mukaan kertomaan kanavissaan kokemistaan ulkonäköpaineista.

Kampanjan mainoksissa esiintyy kaksi nuorta, jotka näkevät peilikuvien kautta kasvoillaan paranneltavia kohtia. Vahvalla kuvalla halutaan pysäyttää ihmiset pohtimaan, mikä saa lapset ja nuoret edes ajattelemaan kehonsa muokkaamista.

Idean taustalla on TBWA\Helsinki.

”Idea luotiin alun perin Lasten ja nuorten säätiölle, mutta yhdessä totesimme, että viesti on vaikuttavin Demin kanssa. Säätiöllä oli jo valmis yhteys Demiin, joka on tehnyt mediassa pitkään töitä nuorten itsetunnon tukemiseksi”, sanoo TBWA\Helsingin vastaava luova johtaja Jyrki Poutanen.

Kyse on joukkovoimasta.

”Tarvitsemme kaikki suomalaiset mukaan vaikuttamaan ja tekemään tekoja nuorten terveemmän minäkuvan puolesta”, Lehtomurto sanoo.