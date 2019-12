Lukuaika noin 3 min

Suomen Coca-Cola on saanut viime vuoden Joulurekkakiertueensa jälkeen lukuisia pyyntöjä ja tiedusteluja kiertueen tuomiseksi uusille paikkakunnille. Tänä vuonna Joulurekka tuo iloisen joulutapahtuman 7.12.–21.12. ajettavalla kiertueellaan yhdeksälle ennalta valitulle paikkakunnalle eli Vantaalle, Kouvolaan, Joensuuhun, Tuuriin, Seinäjoelle, Turkuun, Kirkkonummelle, Äänekoskelle ja Maarianhaminaan.

Lisäksi suomalaiset pääsivät ensimmäisinä maailmassa äänestämään yhden kiertuekaupungin kuuntelemalla joulumusiikkia. Vaihtoehtoina oli viisi Joulurekan reitille sopivaa kaupunkia: Forssa, Heinola, Mikkeli, Nokia ja Pori. Jokaiselle kaupungille oli laadittu oma joulusoittolistansa Spotifyhin. Suurimman kuuntelumäärän keräsi Forssa, jonne Coca-Cola Joulurekka saapuu keskiviikkona 18. joulukuuta. Tapahtumapaikkana on Forssan K-Citymarket.

Suomen Coca-Colan viestintäpäällikkö Théa Natri kertoo, että Joulurekan vierailu haluttaisiin useampaan kaupunkiin kuin on mahdollista toteuttaa.

”Joulurekka ehtii pysähtymään kymmenessä kaupungissa ennen joulua. Jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan joulumieltä tuovaan tapahtumaan, valitsimmekin tämän vuoden kiertueelle kahdeksan uutta paikkakuntaa. Reitin varrella oli useita mahdollisia pysähdyskohteita, joista yhden valinnassa pyysimme apua suomalaisilta”, Natri kertoo tiedotteessa.

Suomalaisten joulumusiikkimaku on melko yhteneväinen ympäri Suomea. Lähes kaikkialla Suomessa Mariah Careyn All I Want for Christmas Is You on Spotifyn kuunnelluin joulukappale, näin myös kaikissa äänestyksessä mukana olleissa kaupungeissa. Kaikkialla suosittu on myös Wham!-yhtyeen White Christmas. Suomalaisista kappaleista kymmenen suosituimman joukossa kaikissa äänestyskaupungeissa ovat Haloo Helsingin ja Cantores Minoresin esittämä Joulun kanssas jaan ja Suvi Teräsniskan ’Tulkoon joulu’.

Joulurekka tekee Suomessa muitakin uusia asioita

Joissain Euroopan maissa Coca-Colan Joulurekka on kiertänyt jo lähes 20 vuotta. Niinpä se on vieraillut joissakin kaupungeissa jo useita kertoja. Suomessa kiertue järjestetään vasta toistamiseen, joten jokaisessa pysähdyspaikassa Joulurekkaa vastaan tulee paljon ihmisiä, jotka haluavat nähdä mainoksista tutun valaistun Joulurekan ensimmäistä kertaa omin silmin.

Ensimmäisillä Suomen kiertueillaan rekka myös tekee kansainvälistä historiaa. Viime vuonna Joulurekka pysähtyi ensimmäistä kertaa ikinä Napapiirillä ja suomalainen Joulupukki ja Coca-Colan Joulurekka kohtasivat ensimmäisen kerran. Tänä vuonna punainen Joulurekka matkustaa Viking Linen punaisella M/S Viking Grace -risteilyaluksella Turusta Ahvenanmaalle Maarianhaminaan. Molemmat ovat Joulurekan historian ensimmäisiä, niin risteily kuin vierailu Ahvenanmaallakin.

Coca-Colan Joulupukilla on ahvenanmaalainen tausta

Coca-Colan Joulupukin juuret ovat Ahvenanmaalla. Hahmon piirsi 1930-luvulla Haddon Sundblom, jonka isä oli kotoisin Ahvenanmaalta, Föglön saarelta. Sundblom uudisti alun perin pelottavan ja synkän joulupukin lämminhenkiseksi, punaposkiseksi ja punanuttuiseksi hahmoksi, jolla on ollut kansainvälistä vaikutusta käsitykseemme Joulupukin ulkonäöstä. Sundblomin luoma Coca-Cola-Joulupukki hymyilee myös Suomea kiertävän Joulurekan kyljessä.

”Joulurekka on kiertänyt kaikkialla Pohjoismaissa Islantia myöten. Mielestämme nyt oli korkea aika viedä Coca-Cola-Joulupukilla koristeltu rekka Haddon Sundblomin juurille Ahvenanmaalle. Samalla voimme kansainvälisesti myös muistuttaa tämän ikonisen jouluhahmon suomalaisista juurista: Ruotsissahan Sundblomin kerrotaan olevan ruotsalainen äitinsä kotimaan vuoksi”, Natri kertoo.

Valokuvia, juomia ja hyväntekeväisyysruletti

Tiesitkö tämän? • Coca-Cola Joulurekka nähtiin ensimmäisen kerran Coca-Colan joulumainoksessa 90-luvulla. • Joulurekka on vieraillut 20 vuoden aikana yli 300 kaupungissa eri puolilla maailmaa. • Tänä vuonna Coca-Cola Joulurekat näkyvät televisiomainoksissa yli sadassa maassa. • Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa kerääntyvät vuosittain seuraamaan Joulurekan matkaa ja osallistuvat sen mukanaan tuomaan joulutapahtumaan. • Joulurekkatapahtumassa jaetaan ilmaisia juomia. Tyhjät tölkit voi kierrättää rekalla osallistumalla kierrätysrulettiin, jossa voi voittaa yllätyslahjan. Rulettiin osallistuvien tölkkien pantit lahjoitetaan Ronald McDonald Lastentalolle. • Suomessa nähtävä Coca-Cola Joulurekka on harvinainen Kenworth VW900A -jenkkirekka vuosimallia 1978. Rekka on ollut Suomessa 80-luvulta saakka. • Rekka on 19 metriä pitkä ja sen kyljissä loistaa noin 11 000 led-valoa.

Neljä tuntia kestävissä Joulurekka-tapahtumissa voi kuvauttaa itsensä yksin tai ystävien kanssa valaistun rekan vieressä erityisellä kuvauspaikalla. Jokaisella pysähdyspaikalla jaetaan juomia, joita nauttiessa voi seurata joulutohinaa rekan ympärillä. Järjestäjät toivovat mahdollisimman monen osallistuvan tyhjillä tölkeillä hyväntekeväisyysrulettiin, jonka tuotto lahjoitetaan Ronald McDonald Talolle.

Coca-Cola kertoo, että koska markkinoinnin vastuullisuus on sille tärkeää, joulurekkatapahtumien, kuten muidenkin yhtiön tapahtumien, ikäraja on 13 vuotta. Nuoremmat lapset ovat kuitenkin tervetulleita vanhempiensa kanssa.