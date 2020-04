Lukuaika noin 3 min

Korona-ajan innovaatio, Bob the Robotin maaliskuun lopulla julkisesti lanseeraama Digibaari on esimerkki uuden tilanteen poikimasta liiketoimintaoivalluksesta. Kyseessä on käytännössä videokokous mausteilla. Palvelussa pääsee nauttimaan ystävien seurasta etänä hieman erilaisessa virikeympäristössä kuin tavallisesti.

Kehitystyö lähti omasta tarpeesta, sillä toimistolla oli siirrytty etätyöhön jo varsin varhaisessa vaiheessa maaliskuun alkupuolella ja yhteisöllisyys haluttiin säilyttää. Joku oli todennut ääneen, että olisipa kiva, jos Hartwall tekisi etäbaarin. Toimeen tarttui yksi Bobin yksi perustajaosakkaista, ohjelmistokehityksestä vastaava johtaja Mikko Kalso ja maaliskuun puolivälissä oli jo ensimmäinen testiversio valmiina.

Tuote siis syntyi ja ymmärrettiin kaupallistaa rivakasti.

Kuinka ollakaan, myös Hartwallilla innostuttiin ajatuksesta ja Digibaarista koodattiin heidän sisäiseen käyttöönsä oma versio.

Suurelle yleisölle palvelu avattiin maaliskuun lopulla.

Ensimmäinen julkisesti palveluun mukaan tullut Bobin asiakas oli Valio, jolle toteutettiin pääsiäisruokapöytä. Sana kiiri lehtijulkisuuden siivittämänä nopeasti ja yllättäen kyselyitä sekä ehdotuksia alkoi tulvia ovista ja ikkunoista.

”Se lähti laukalle siitä. Aika ainutlaatuinen juttu tällaiselle pienelle independent-toimijalle, että yhtäkkiä tehdään jotain, missä on uutuusarvoa”, Valion asiakkuudesta vastaava Client Group Director Kaija Rossi sanoo.

Baarissa oli ennen viime viikonloppua vieraillut vajaat 300 000 kävijää, joista yli 100 000 eri käyttäjiä. Keskimääräinen sivustolla vietetty aika oli lähes kymmenen minuuttia.

Suosion laajuus on tullut jokseenkin puskista, ja ideaa ei Rossin mukaan ole toistaiseksi juuri tarvinnut myydä, sillä se ”resonoi kovasti”. Tarvetta palvelulle tuntuu olevan ja ulkopuolisilta on tullut runsaasti hyviä kehitysehdotuksia.

Kyselyjä on tullut ”yllättävän paljon” laidasta laitaan, strategiajohtaja Karolus Viitala puolestaan kertoo. Tiedustelijoita ovat olleet työyhteisöt ja brändit viskinmaistelualalta joogapalveluyrityksiin.

Alkuvaiheen jälkeen julkiseen palveluun on tullut useita erilaisia baareja, niiden joukossa myös useampia firmojen brändibaareja. Eri asiakkaille tehtäviä hankkeita on tälläkin hetkellä työn alla, Viitala kertoo. Pöhinää siis riittää ja tuorein avoin palvelu on digivappu. Kun Ullanlinnanmäelle ei ainakaan pitäisi vaeltaa sankoin joukoin, Digibaariin on avattu kaksi sijaintia Kaivarista ja yksi Mantalta.

”En menisi vielä eeppiseksi kaupalliseksi menestykseksi sanomaan, kun ollaan vasta polun alussa. Nyt tuote alkaa olla hyvässä kunnossa ja bugit korjattu”, Viitala sanoo.

”Tällä hetkellä sitä on kaupallistettu tekemällä brändeille kustomoitavia huoneita. Jos ajattelet sitä skaalautumisen vinkkelistä, niin joka ikinen hanke on manuaalista työtä.”

Ajatus olisikin kehittää palvelua vielä entisestään ja viedä se globaaliksi. Viitalan vilpitön usko on että Digbaarin kaltainen palvelu puuttuu. Hieman vastaava on peliyhtiö EA:n hiljattain ostama Houseparty, jossa pääsee pelaamaan, mutta siinäpä se. Loput ovat erilaisia videokonferenssialustoja ilman lisätoiminnallisuuksia, jollaisia Bobin baareihin on jo koodailtu.

”Ei ole olemassa viihteellistettyä virtuaalista tapaa tavata muita ihmisiä”, Viitala toteaa.

Kehitystyölle on haettu Business Finlandin rahoitusta. Avainasemassa olisi skaalautuvuus.

”Jos tuote saataisiin todella hyväksi, siinä voisi olla kaupallista menestystä globaalilla tasolla. Kyseeseen voisi tulla subscrption-malli, tai peruspalvelun voisi antaa ilmaiseksi ja tehdä toiminnallisuuksista maksullisia. Kun sen laskee auki, pääsee aika mielenkiintoisiin liikevaihtolukuihin verrattuna siihen, että tehdään manuaalisesti brändihuoneita”, Viitala miettii.

Tällä hetkellä Bobilla selvitetään mahdollisia patenttikohteita. Kansainväliselle markkinalle ei kannata ”lähteä huutelemaan” ilman jonkinlaista suojaa. Viitala pitääkin saappaat vielä tukevasti maassa.

”Aidosti uskon meidän digibaarin mutta tiedostan, että jos joku isompi globaali peluri haluaa tuon tehdä, se runttaa meidät ojaan parissa viikossa.”

Virtuaaliravintolakokemuksia löytyy osoitteesta Digibaari.com.