Lukuaika noin 2 min

Teleoperaattori ja Pohjoismaiden suurin televisioyhtiö Telia Company on keskittänyt laajentuneen tv-sisällöntuotantonsa Pohjoismaissa ja Baltiassa uuteen TV/Media-liiketoimintayksikköön. Siihen kuuluvat Telia TV, MTV ja C More Suomessa sekä ruotsalaiset TV4 ja C More.

Telia osti ruotsalaisen Bonnier Broadcastingin tv-toiminnot viime vuoden lopulla. Kauppaan kuuluivat MTV, ruotsalainen TV4 sekä Suomen ja Ruotsin C More -maksutelevisiokanavat. Kaupan myötä Bonnierin tv-toiminnot yhdistyvät Telian omiin media- ja tv-toimintoihin.

Tiivistyvän yhteistyön myötä myös Suomen jääkiekon miesten pääsarjan Liigan tv-tuotanto siirtyy MTV:lle. Liigan kaikki ottelut esitetään ensi kaudella Telia TV:n lisäksi C Morella. Osa Liiga-otteluista esitettiin MTV:n Sub-kanavalla ja C Moressa jo kaudella 2019–2020.

Telia on ostanut Liigan televisio-oikeudet itselleen kausiksi 2018–2024. Sitä ennen oikeudet olivat Sanoman omistamalla Nelosella. MTV3 puolestaan on esittänyt jääkiekon Liigaa aiemmin vuosina 1989–2005.

”MTV:llä on vuosikymmenien kokemus eri urheilulajien televisioinnista ja tuottamisesta. Nyt kun MTV osana Telia Companya ottaa Liigan tv-tuotannosta vastuun, kiekkoviihteen katselukokemus paranee entisestään”, Telia Finlandin toimitusjohtaja Heli Partanen sanoo tiedotteessa.

Telian Liiga-lähetyksiä varten rakentama Euroopan suurin etätuotantokokonaisuus ja sen käyttämä tekninen kalusto säilyvät edelleen Liiga-televisiotuotannon perustana. Myös Telian ensimmäisenä maailmassa käyttöön ottama, Bitwisen ja Liigan kanssa yhdessä kehitetty Wisehockey-älykiekkojärjestelmä ja sen tarjoama data säilyvät käytössä lähetyksissä.

”Telia on nostanut Liigan katselukokemuksen uudelle tasolle ja tuonut edelläkävijänä uusia tapoja koko Suomen rakastaman urheilulajin seuraamiseen. On mahtavaa, että pääsemme nyt valjastamaan koko tv- ja mediaosaamisemme Liiga-näkyvyyden ja -ilmiön kasvattamiseksi. Suomen suurimpana kaupallisena tv-yhtiönä haluamme olla ykkösiä kaikessa, mitä teemme, ja tavoitteemme on, että Liigasta tulee yhä suurempi – koko kansan puheenaihe”, MTV Oy:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kommentoi tiedotteessa.