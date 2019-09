Visa Manninen on kertonut salkunhoitajana huomanneensa selvän muutoksen suhtautumisessa vastuullisen sijoittamisen merkitykseen kahden viime vuoden aikana.

Finanssimaailmassa 25 vuotta työskennellyt Visa Manninen siirtyi alkusyksystä strategiseen talousviestintään, pääomamarkkinoihin ja sijoittajasuhteisiin erikoistuneen Miltton Groupin tytäryhtiön Miltton Marketsin palvelukseen.

Ennen Milttonille siirtymistä Manninen on työskennellyt salkunhoitajana Taalerilla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Kevassa ja FIMillä sekä analyytikkona Carnegiella.

Johtajana Miltton Marketsissa aloittanut Manninen kertoo M&M:lle tuntevansa ennestään Miltton Marketsin perustajan Johannes Schulmanin sijoitusmaailman puolelta.

Lounaalla käydessään Manninen ja Schulmann keskustelivat Miltton Marketsista. Manninen innostui siitä, mitä yritys tekee ja päätti tilaisuuden tultua liittyä Miltton-perheeseen.

”Miltton Markets on siellä missä tapahtuu. Viestinnän tarve on erityisen suuri muutostilanteissa, ovat ne sitten yritysostoja, yrityksen uusi strategia tai pörssilistaus”, toteaa Manninen.

Salkunhoitajana Manninen kertoo huomanneensa selvän muutoksen suhtautumisessa vastuullisen sijoittamisen merkitykseen kahden viime vuoden aikana.

Viimeistään Amazonin metsäpalot ovat konkreettisesti osoittaneet, kuinka sijoittajat käyttävät valtaansa ja vaativat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Muun muassa eläkeyhtiöt painostivat sijoittajia, pankkeja ja yrityksiä tekoihin metsäpalojen lopettamiseksi. Kasvanut kiinnostus vastuullisuuteen muuttaa sijoittajien intressejä.

”Miltton on tehnyt hyvää työtä vastuullisen sijoittamisen tiimoilta ja mielestäni nyt on juuri oikea hetki aktivoitua sekä yritysten että sijoittajien suuntaan. Mielestäni on myös hienoa päästä jälleen työskentelemään suomalaisyritysten kanssa, kun olen viime aikoina keskittynyt lähinnä ulkomaisiin yhtiöihin”, kiteyttää Manninen.

Hyvin mietitty viesti puree

Sijoittajat ovat jatkuvasti yhä kiinnostuneempia kaikesta, mitä yritykset tekevät ja edustavat. Aina yrityksen ei ole helppo puhutella yleisöä ja siten myös sijoittajia selkeästi, kuin ihminen ihmiselle.

Uransa aikana Manninen on käynyt yli 1 000 keskustelua eri pörssiyritysten johdon kanssa, niin hyviä kuin huonojakin keskusteluja.

Mannisen näkemyksen mukaan oman strategian ja vision kirkastaminen ensin yritykselle itselleen auttaa sitä viestimään tehokkaasti myös ulos päin.

”Mielestäni mitä selkeämmin yritys on itse kiteyttänyt tavoitteensa ja sisäistänyt ne, sitä helpompi ne on esittää ymmärrettävästi eri yleisöille. Instituutio- ja yksityissijoittajien eroja ei kannata kuitenkaan korostaa liikaa. Hyvin mietitty viesti puree kumpaankin yleisöön”, Manninen sanoo.

Sijoitussuojan parantamiseen ja kaupankäynnin avoimuuden lisäämiseen tähtäävä MiFID II- sääntely ja lisääntyneet vastuullisen sijoittamisen vaatimukset ovat tuoneet yritysten sijoittajaviestintään uudenlaisia haasteita. MiFID II on esimerkiksi vaikeuttanut yritysten mahdollisuutta tavoittaa yhtä laajaa määrää sijoitusrahastoja kuin aikaisemmin. Vastuullinen sijoittaminen taas vaatii uudenlaisia panostuksia vastuullisuusviestintään.

Miltton Marketsin toimitusjohtajan Antti Salomaan mukaan yritykset ovat entistä alttiimpia sidosryhmiensä toiminnalle ja sen vaikutuksille. Vastuullisuuden nousu, avoimuuden korostuminen ja poliittisen keskustelun polarisoituminen ovat esimerkkejä yhteiskunnallisista muutoksista, jotka aiheuttavat aiempaa herkemmin voimakkaitakin markkinareaktiota.

”Visan osaamisen ansiosta pystymme paremmin auttamaan asiakkaitamme sekä ymmärtämään sijoittajien odotuksia että kertomaan markkinoille ymmärrettävästi heidän toiminnastaan ja tulevaisuudestaan”, Salomaa toteaa tiedotteessa.

Manninen odottaa, että pääsee rakentamaan suomalaisten pörssiyritysten sijoittajaviestintää. Mannisen mukaan pörssiyritykset kaipaavat sitä, että sijoittajat ymmärtävät heidän bisneksensä oikein mahdollisuuksineen ja riskeineen.

”Yritykset voisivat ottaa nykyistäkin rohkeammin kantaa vastuullisen toiminnan puolesta. Avoimuus ja rohkeus herättävät arvostusta sijoittajissa”, toteaa Manninen.

Miksi uskot yritysten olevan Suomessa vielä verrattain varovaisia ottamaan kantaa vastuullisen toiminnan puolesta?

”Yksi syy on mielestäni käytäntöjen kehittymättömyys erityisesti sijoittajaviestinnässä. Nyt näyttää, että vihdoin on muodostumassa selkeämmät pelisäännöt raportoinnille, ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia pyrimme Milttonilla viemään yritysten arkeen ja viestintään. Kun raamit ovat selkeämmät, myös yritysten on helpompi ottaa kantaa eri kysymyksiin”, päättää Manninen.

