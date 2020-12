Lukuaika noin 2 min

Julma huvi -sketsisarjasta tuttu ikoninen sketsihahmo Touko-Pouko tekee paluun. Näyttelijä Jukka Rasilan luoma iloinen mutta mustasieluinen askartelija on Bernerin askartelu- ja toimistotarvikebrändi mecin brändilähettiläs. Kampanja lanseerataan tänään. Berner kuvailee tiedotteessaan M.E.C:iä ysäriaskartelubrändiksi, jota kukaan ei muista. Brändi oli jo kuolemaisillaan, kun sille päätettiin viime keväänä antaa vielä yksi mahdollisuus.

“Ennen kuin lopullista päätöstä brändin kohtalosta lähdettiin tekemään, halusimme vielä tehdä kevyen tutkimuksen brändin tunnettuudesta ja mielikuvista. Tulokset olivat positiivisesti yllättävät tunnettuuden suhteen ja myös hinta-laatusuhdetta kehuttiin spontaanisti. Ilmeen koettiin jääneen 90-luvulle, mikä oli tietysti enemmän kuin totta. Lähdimme siis toteuttamaan uudistusta, ohjeena ainoastaan, että pidetään nimi ja tuoteryhmät, joissa operoidaan”, kertoo Bernerin tuotepäällikkö Roni Lehto.

Brändiuudistuksen sijaan voidaankin puhua brändin uudelleen luomisesta. M.E.C-nimi oli kahden myyntimiehen keksimä satunnainen kirjainyhdistelmä.

“M.E.C oli sellainen tavallaan epäbrändi. Koska se oli jo kerran ollut saada kuolemantuomion, ajateltiin, ettei ole mitään menetettävää”, kertoo brändiuudistuksen takana olevan Grundlagen copywriter Laura Andersson.

M.E.C muuttui muotoon mec ja kirjaimet saivat merkityksen more (than) eight colours, koska tuotteissa oli ainakin kahdeksaa väriä. Touko-Poukon tyylinen tone of voice on jalkautunut muun muassa pakkauksiin tuotekuvauksiksi ja brändin kotisivuille. Viime kuussa avatuilla kotisivuilla on esimerkiksi internetin hiljainen huone, jonne voi mennä karkuun internetin hulinaa kuitenkaan poistumatta internetistä, rohkaisulausepankki, josta voi kuunnella ääneen lausuttuja tsemppiäänitteitä ja ohjeet muovailuvahaprofetiaan.

“Päätettiin, että jos mec voi olla mitä vaan, miksei se olisi maailman kunnianhimoisin askartelutarvikebrändi. Sen visio onkin listata pastellinsävyinen muovailuvaha raaka-aineeksi pörssiin tammikuussa 2030, ja kotisivuillaan se kerää rahoitusta Ahvenanmaan ostamiseen, jotta sinne voisi perustaa Huvi- ja Elämyskeskussaarivaltio mec-Å-Landin”, Andersson jatkaa.

Suomen legendaarisimman askartelijan, pyytäminen keulakuvaksi tuntui ainoalta oikealta tavalta lanseerata uudistunut brändi.

“Vanhana Studio Julmahuvin fanina Grundlagen Taulerin idea Touko-Poukosta mecin kasvona innosti heti. Koska brändiä on kuitenkin lähdetty vasta hiljattain rakentamaan uudelleen, pidin hahmon mukaan saamista melko epätodennäköisenä. Kun positiivinen päätös kuitenkin tuli, lähdettiin liikkeelle siitä periaatteesta, että Touko-Pouko tekee itsensä näköistä materiaalia”, Bernerin Lehto toteaa.

Hahmon luonut Rasila innostui projektista itsekin.

“Ihan mahtavaa, että brändi uskaltaa lähteä tekemään näin synkkää ja absurdia, alkuperälleen uskollista juttua. Lähtökohtaisesti en antaisi Toukoa mainoskasvoksi, mutta tässä oli jotain hellyttävää ja poikkeuksellista”, Rasila kommentoi.

Ensimmäinen video seitsemän videon kokonaisuudesta ilmestyi tänään. Sen voi katsoa täältä. Loput videot julkaistaan kevään kuluessa. Tuotantoyhtiönä on toiminut Videolle.