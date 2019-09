Lukuaika noin 2 min

Suomalainen suklaabrändi Goodio on tehnyt sopimuksen amerikkalaisen kirjakauppaketju Barnes & Noblen kanssa. Goodion suklaiden myynti käynnistetään syyskuun aikana ketjun kaikissa myymälöissä.

Barnes & Noble on Yhdysvaltojen suurin kirjojen jälleenmyyjä ja johtava sisällön, digitaalisen median ja opetustuotteiden myyjä. Yhtiöllä on 627 kirjakauppaa USA:n kaikkien 50 osavaltion alueella.

”Tämä on merkittävä etappi Yhdysvaltain-liiketoiminnallemme. Sopimuksen myötä pääsemme ketjun yli kuuteensataan liikkeeseen kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa. Olemme iloisia, että saamme viedä suomalaista suklaata laajalti amerikkalaiskuluttajien saataville”, sanoo Goodio USA:n toimitusjohtaja Jussi Salonen.

Salosen mukaan Goodiolla on alusta alkaen ollut suklaaseen hieman tavallisesta poikkeava lähestymistapa.

”Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeimpiä asioita, mutta tästä yksi esimerkki ovat myös pakkauksemme. Kutsumme niitä rakkauskirjeiksi. Kirjakaupoista taas usein ostetaan lahjoja, ja suklaa täydentää tätä mainiosti. Meillä on syksyn aikana tulossa muissakin maissa kirjakauppalanseerauksia”, hän kertoo M&M:lle.

Barnes & Noblen -ostajatiimin Goodio tapasi messuilla Chicagossa toukokuussa.

”Neuvottelimme kuukauden verran yhteistyöstä ja tarkemmista yksityiskohdista. Prosessi eteni hyvin vauhdikkaasti, koska suklaamme sopi erinomaisesti heidän tarpeeseensa”, Salonen kertoo.

Barnes & Noble on yksi Goodion merkittävimmistä asiakkaista ja avaa brändille täysin uudenlaisen myyntikanavan Yhdysvalloissa.

Vuonna 2018 tytäryhtiön Pohjois-Amerikkaan perustaneen Goodion kasvu on ollut Yhdysvalloissa muutenkin hyvässä nosteessa. Edellisenä merkittävänä läpimurtona yhtiö tiedotti pääsystään luomujätti Whole Foodsin hyllyille. Nyt syntynyt uusi sopimus vahvistaa näkemystä siitä, että tuotteille on Yhdysvaltain valtavalla kuluttajamarkkinalla kysyntää.

”Kivijalat ovat murroksen keskellä ja hakevat nyt uudenlaisia tapoja toimia. Amerikkalaisten näkökulmasta harvinaisemmat ja eksoottisemmat tuotteet vaikuttavan sopivan hyvin valikoimaan. Myös suomalaiselle designille sekä ekologisille ja eettisille tuotteille riittää kysyntää”, Salonen sanoo.

