Herra Gustav on lempeä isoisä, jonka parta kutittaa halatessa. Hän ei koskaan kieltäydy onkireissusta lastenlastensa kanssa tai kiellä ottamasta vielä yhtä lettua. Gustavin kulkurisielu paloi jo silloin, kun matkustelu ei ollut vielä niin muodikasta. Hänen lukuisilta reissuiltaan ovat peräisin ehtymättömät tarinat sekä matka-arkullinen reseptejä.

Näin Rovaniemellä viikko sitten avattu Kitchen & Bar Gustav esittelee itsensä verkkosivuillaan. Se ei halua henkilöityä ravintoloitsijoiden nimien ympärille, vaan ravintolan tarinaa kerrotaan kuvitteellisen Gustav-herran kautta.

”Ravintolan naapurirakennus on Osuuspankin vanha suojeltu talo, ja sen on suunnitellut Knut Gustaf Strandberg. Halusimme jotain yhtymäkohtaa historiaan ja perinteisiin. Siitä valikoitui ravintolan nimi. Emme halunneet henkilöittää ravintolaa tiettyihin ihmisiin, vaan mietimme, mikä edustaa meitä ravintoloitsijoita ja teimme sen pohjalta tarinan, joka on rakennettu Gustav-herran ympärille”, kertoo yksi ravintoloitsijoista Juha Eskelinen.

Tarinoiden Gustav on kulkurisielu, joka on matkoillaan kerännyt reseptejä ja makuelämyksiä. Gustavin ruoka ei ole sidonnainen mihinkään tiettyyn keittiöön, vaan vaikutteita on eri maailman kolkista.

”Me yrittäjät olemme myös kovia reissaamaan ja rakastamme hyvää ruokaa ja viiniä. Saamme paljon vaikutteita maailmalta. Aika moni onkin sanonut, että aivan kuin olisi tullut ulkomaille, kun astuu Gustaviin sisään.”

Eskelisen lisäksi Gustavin yrittäjiä ovat hänen vaimonsa Elisa Honkavuori ja Roope Kotila.

Muuttoliikettä etelästä pohjoiseen

Uusi ravintola sai aikaan jopa pienimuotoista muuttoliikettä etelästä pohjoiseen rekrytointivaiheessa. 12 työntekijästä 10 on tullut muualta kuin Rovaniemeltä.

Gustavin tiimiin on saatu ravintola-alan ihmisiä, joiden CV:ssä on niin Michelin-ravintolaa kuin kansainvälistä kokemustakin. Keittiön vuoropäällikkö Antti Salli on työskennellyt aiemmin Olossa ja Penelopessa sekä Porvoossa Bistro Sinnessä, salivuoropäällikkö Magdalena Ojeda Parkkila puolestaan on työskennellyt aiemmin Kämpissä, Ragussa ja Farangissa ja pääbaarimestari Jessi Leivo on niittänyt menestystä alan kansainvälisissä kilpailuissa ja ravintolapäällikkö Emilia Saukkoriipi on tuonut mukanaan kansainvälistä kokemusta asuttuaan vuosia Australiassa.

”Meidän ei tarvinnut houkutella ketään, vaan laitoimme rekryn auki ja hakemuksia alkoi tulla. Tietysti alan suhteilla on merkitystä, että saimme todella ammattitaitoisen henkilökunnan tänne”, Eskelinen sanoo.

Yrittäjät löytää myös keittiöstä. Roope Kotila on keittiömestari, ja Eskelinen sanoo olevansa ainakin alkuvaiheessa vähän jokapaikan höylä.

”Itse olen ollut esimerkiksi tänään tiskarina pääasiallisesti ja kuvannut Instagramiimme. Viime viikonloppuna olin avajaisissa hovimestarina ja tänä iltana olen varmaankin dj:nä jossain vaiheessa”, Eskelinen sanoo ja naurahtaa.

Tarinallisuus erottaa muista

Gustavin tarinallisuus ravintolan brändissä antaa kieltämättä raikkaan suutuntuman.

”Sillä ainakin erottuu muista. Tämä on ollut puolitoista vuotta kestävä projekti ja mietimme tarkkaan, millainen paikka tästä tulee. Oli tärkeää kehittää myös tarina Gustavin ympärille. Se antaa lisäsyvyyttä koko ravintolakokemukselle”, Eskelinen sanoo.

Myös ravintolan menu kannattaa kurkata, sillä tarinallisuus jatkuu siinä. Esimerkiksi näin kuvaillaan listan lohi-cevicheä:

Gustav tarjoilee limellä kypsytettyä Etelä-Amerikan herkkua kernaasti niin arkena kuin pyhänä villiriisin ja aromikkaan fenkolisalaatin kera. Itsetehty tilliöljy saa miehen onnesta soikeaksi, minkä vuoksi sitä on lisätty myös tähän annokseen.

Tai jälkiruokalistan oliiviöljykakkua:

Gustav hykertelee itsekseen ajatellessaan tätä Italian tuliaista, johon hän on nähnyt parhaaksi yhdistää suolakaramellia, pähkinäistä ruskeavoijäätelöä sekä karamellisoituja auringonkukan siemeniä. Täydellinen aterian kruunu ei ole tämän monimutkaisempi.

Eskelisellä ja Honkavuorella on Rovaniemellä myös ravintolat Yuca ja Cafe Bar 21. Kesä on ollut niissä yllättävän vilkas, kiitos kotimaisten matkailijoiden.

”Kahdeksan vuotta olemme pyörittäneet ravintoloita, ja tänä kesänä teimme kahdessa ravintolassamme ennätysmyynnit heinäkuussa”, Eskelinen sanoo.

Hänellä on optimistiset odotukset Rovaniemen ravintolakulttuurin kehityksestä.

"Gustavilla pyrimme siihen, että se vetäisi vertoja aika monelle paikalle Suomessa. Rovaniemen ravintolakulttuuri on kehittynyt viime vuosina paljon ja menossa oikeaan suuntaan. Turismi buustaa sitä, että uskalletaan perustaa uusia ravintoloita, ja kun tehdään parempaa, se laittaa muutkin tekemään parempaa. Meistä on kovaa vauhtia tulossa hyvä ruokakaupunki.”