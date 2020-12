Lukuaika noin 2 min

Vuosi 2020 on muistuttanut, kuinka helposti ihmisen turvallisuudentunne voi horjua, kun kaikki muuttuu. Kun taivaalta satelee pandemioita ja muita oman vaikutuskyvyn ulottumattomissa olevia epämukavuuksia, voi menettää otteen arjen hallinnasta.

Onneksi elämässä on kuitenkin asioita, jotka pysyvät järkähtämättöminä kuin laulaja Dannyn frisyyri. Ne tuovat tarttumapintaa vereslihaisille sormille pystysuoralla vuorella, jota pitkin moni on vuonna 2020 joutunut kiipeilemään.

Sanotaan, että ainoa pysyvä asia on muutos. Olen kuitenkin havainnut muitakin ilmiöitä ja elämänlakeja, joiden pysyvyyteen voi melko varmuudella luottaa. Se on kuin hyppäisi lämpimään syliin, joka kuiskaa lempeästi korvaasi ”älä huoli ystävä, kaikki järjestyy”. Kun tietää, että Paavo Väyrynen nousee hymyssä suin vielä haudankin takaa, syntyy turvallinen olo. Olenkin koonnut muutamia pysyvyyttä edustavia asioita yhteen, ihan vain kannustaakseni, että toivoa on:

• Kun makaat kipeänä sohvalla, ­telkkarista tulee aina TV-Shop tai laadukas chat-ohjelma.

• ABC-huoltoasemilla voi bongata crocseissa viihtyvän ”palokärjen”, jonka lyhyessä kampauksessa on ­edustettuina kaikki punaisen sävyt.

• Naapurin verotiedot ­kiinnostavat aina. Ja suomalainen on valmis ­maksamaan satasen, ettei naapuri saa viisikymppistä.

• Uran ja perhe-elämän voi yhdistää. Mittavalla kiroilulla.

• Ei kannata jatkuvasti suorittaa. Eikä luottaa remonttiaikatauluihin.

• Jos ihmistä kohtelee lapsena yli­suojelevasti tai hänen itseluottamustaan ei tueta, kehkeytyy hänestä yleensä vittumainen tapaus.

• Ilmaista viinaa ei ole. Oikeastaan se on kaikista kalleinta.

• Sarkasmi ei toimi lapsille, Twitterissä eikä Jodel-väkeen.

• Ilotulituksista puhelimella otetut kuvat eivät kiinnosta ketään.

• Yllättävän moni toimii ensin, eikä ajattele edes sen jälkeen.

• Maailma on täynnä ilmiöitä, joita ei tarvitse ymmärtää. Kuten rasismi tai asuntovaunuelämä.

• Kun poistaa sähköpostia kirjoittaessaan loppukaneetin ”sent from my ­phone”, tulee heti ammattimaisempi olo.

• Kuopiossa paistaa aina aurinko, kun opeteltua savoa puhuva puhelinmyyjä lähti soittelemaan iloisella asialla.

• Myrskyn jälkeen on poutasää. Tosin coronan jälkeen se on varmaankin Sol.

Kirjoittaja Elina Kettunen on luova suunnittelija ja vapaa kirjoittaja.