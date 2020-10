Lukuaika noin 1 min

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on aikaa alle kuukausi. Lähestyvien vaalien alla Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokasta Joe Biden kannattajat laittavat lisää vettä vaalimyllyyn vetoamalla koiraihmisiin.

Bidenin ja varapresidenttiehdokas Kamala Harrisin kampanjaa tukeva video on peräisin Doglovers forkjoe.com-sivustolta. Mainosvideon idea on yksinkertainen: videossa nähdään entisiä Yhdysvaltain presidenttejä koiriensa kanssa, kunnes ruutuun tuodaan istuva presidentti Donald Trump, joka on mainoksen mukaan ensimmäinen presidentti yli 100 vuoteen Valkoisessa talossa, jolla ei ole koiraa.

”Miltä minä näyttäisin kävellessäni koiran kanssa Valkoisen talon nurmikolla?” Trump kysyy hurraavalta yleisöltä päätään pyöritellen.

Trumpin sanojen jälkeen videossa nähdään Biden halaamassa Champ-koiraansa. Lopuksi mainos muistuttaa humoristisesti koiria: ”choose your humans wisely” eli ”valitse ihmisesi viisaasti”.

Ad Age kertoo, että mainoksen ja Dogloversforjoe.com-verkkosivun idean takana on TBWA\Chiat\Day New Yorkin toimitusjohtaja Rob Schwartz. Schwartz epäilee, että koirat saattavat olla viimeinen asia, joka yhdistää Yhdysvaltojen kansaa.