NASAn julkistama satelliittikuva Dorian-hirmumyrskystä juuri sen noustessa kohti Puerto Ricoa elokuussa. Hurrikaani on yksi esimerkki säähä liittyvistä ääri-ilmiöistä, joihin tehokas varautuminen voi auttaa myös yrityksiä.

Globaalisti lisääntyvät säätilojen ääri-ilmiöt asettavat haasteita myös yritysten liiketoiminnalle. Siksi erilaiset dataa ja analytiikkaa hyödyntävät säätilaan ja ennustamiseen kytkeytyvät toimintamallit ovat yleistymässä. Brändit ja yritykset haluavat olla tässä kehityksessä eturintamassa, kertoo AdWeek.

Konkreettinen ja tuore esimerkki tulee Amerikasta. Kun Dorian myrsky riehui Puerto Ricossa viime kuussa ja sen tuomat pyörremyrskyt uhkasivat voimistua, joukko vähittäiskauppaketju Walmartin työntekijöitä seurasi tarkoin näytöillä sen liikkeitä yhtiön pääkonttorissa Arkansasissa 1 200 kilometrin päässä itse tapahtumista.

Jos myrsky olisi noussut kriisitasolle, yhtiön hätätilanteita johtava entinen television säätiedotusten ankkuri Lucas McDonald olisi kutsunut koolle kymmenittäin ihmisiä paiskimaan työtä vuoroitta.

Tämä tapahtuu vain muutamista kertoja vuodessa ja silloin päätetään koordinoidusti poikkeustoimenpiteistä, jotta tuotteet saadaan yhtiön myymälöihin. Toiminta perustuu kahden poikkeuksellisen pahan myrskyn tuomiin oppeihin.

Atlantassa sijaitsee IBM:n omistama Weather Company antaa säätietoja IBM:n asiakkaille ja Dallasissa Southwest Airlines omat sääennustajat auttavat vaihtoehtoisten reittien suunnittelusta ja lentojen peruuttamisesta, mikäli vaarallinen pyörremyrsky uhkaa.

”Kaikki ovat silloin komentosillalla. Meillä on ryhmässä meteorologeja, jotka keskustelevat asiakkaittemme kanssa tilanteesta ja miten se voi muuttua ja miten vaikuttaa heidän toimintaansa”, sanoo Weather Companyn ennusteista vastaava johtaja Kevin Petty.

Edellä kuvattu toimintaketju on esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat varautua erilaisiin säätilaan liittyviin ääri-ilmiöihin. Ilmastonmuutos aiheuttaa yhä enemmän ongelmia yrityksille.

Samaan aikaan säätiedon kerääminen ja analysointi ovat uuden teknologian vuoksi tulleet paljon edullisemmaksi. Siksi tällaiset säätilaan liittyvät operaatiotkin ovat lisääntyneet ja niihin satsataan entistä enemmän.

Tarkkoja lukuja tästä ei ole, mutta Yhdysvaltain ilmatieteen laitos arvioi vuonna 2017 raportissaan, että alan yksityinen sektori voi kasvaa viisinkertaiseksi.

Liikepankki Morgan Stanley puolestaan arvioi ilmaston aiheuttamien katastrofien maksaneen globaalisti 650 miljoonaa dollaria kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana.

IBM on ollut yksi uranuurtajista alalla. Vuonna 2015 yhtiö osti Weather Companyn. Kauppa herätti hieman ihmetystä, mitä tekoälyn jättiläinen tekee 30 vuotta vanhalla sääennustajaksi. Yhtiö vastasi tähän vuotta myöhemmin lanseeraamalla Deep Thunderin, joka on hyvin paikallisiin ennustuksiin kykenevä alusta auttaa laskemaan, miten sään muutokset vaikuttavat kuluttajien ostoskäyttäytymiseen.

Ja ensi kuussa IBM on julkaisemassa entistä paremman työkalun nimeltään Global High-Resolution Atmospheric Forecasting (GRAF). Uusi työkalu kerää tietoja miljoonista sensoreista lentokoneista, ihmisten kännyköistä ja amatöörisäätutkijoilta.

Weather Company väittää, että se GRAF on tarkoitettu täydentämään julkista palvelua alueille, jonne julkinen palvelu on riittämätöntä ja itse asiassa kysymys on ennustuspalveluiden ”demokratisoitumisesta”.