Tubettaja Joona Hellman kertoo lukeneensa aamulla sanomalehteä, ja media-alan ihmisistä koostuvasta yleisöstä kuuluu taputus.

Me perinteisessä mediassa työskentelevät nyökyttelemme tyytyväisinä, kun nuori sosiaalisen median vaikuttaja kertoo olevansa valmis maksamaan Salon Seudun Sanomista, koska painettuun lehteen voi keskittyä rauhassa ilman, että silmille jatkuvasti pomppii mobiilisovellusten ilmoituksia. Keskittynyttä ammattilaisten tekemän journalismin kuluttamista, hyvä!

Samassa paneelikeskustelussa eilen järjestetyssä Mediapäivässä omasta mediankäytöstään kertoivat myös kaksi lukiolaista ja yksi peruskoululainen. Heidän mediankäyttönsä painottuu sosiaaliseen mediaan, mutta hekin arvostavat perinteisiä medioita luotettavan tiedon lähteinä. Sosiaalisen median sisällöt tuntuvat kuitenkin läheisemmiltä.

Jos nuori ei ole juuri nyt erityisen kiinnostunut sanomalehden kovista uutisista, onko nuoriso pilalla? Minut houkutteli sanomalehden lukijaksi alun perin sarjakuvasivu. Kun sen lukemisesta oli tullut osa arkea, oli helppo alkaa vähitellen lukea lehdestä muutakin. Nykyään journalistinen media voi tulla tutuksi esimerkiksi suoraan sosiaaliseen mediaan tehdyn sisällön kautta. Kotimainen esimerkki tästä on Yle Kioski, joka tekee muun muassa helposti ja nopeasti luettavia versioita uutisista Instagramiin.

Britanniassa puolestaan The Guardianin toimittaja Iman Amrani on tehnyt lehden brändin alla Youtube-sarjan modernista maskuliinisuudesta.

Guardian tunnetaan kannanotoistaan, ja esimerkiksi tällä viikolla se ilmoitti hylkäävänsä fossiilisia polttoaineita valmistavien yhtiöiden mainokset.

”Guardian tunnetaan naisten asioiden käsittelemisestä, ja Britanniassa, jossa mediaa lähestytään eräänlaisesta heimonäkökulmasta, helposti ajatellaan, että Guardian on feministien ja kasvissyöjien media, emmekä osaa puhua muusta. Minusta on tärkeää osoittaa, että voimme puhua myös miesten asioista”, Amrani kertoi Mediapäivässä projektia esitellessään.

Modern Masculinity -sarjan tekeminen Youtube-lähtöisesti tarkoittaa esimerkiksi rentoa ja epävirallista sävyä, yleisön kanssa keskustelemista ja videon saamiin kommentteihin vastaamista.

Youtubessa Guardian onnistui tavoittamaan uutta yleisöä, mikä näkyy videon kommenteista, kuten ”en voi uskoa, että todella annan Guardianin videolle peukun ylöspäin”. Onnistuminen näkyy myös numeroissa. Sarja sitoutti uutta, kanavan keskiarvoa nuorempaa yleisöä tilaamaan Guardianin Youtube-kanavan. Nyt Modern Masculinity jatkuu uusilla jaksoilla.

Uusien yleisöjen tavoittaminen heitä kiinnostavalla sisällöllä heidän suosimassaan kanavassa on hyväksi Guardianin brändille. On turha paheksua sitä, etteivät nuoret hakeudu laadukkaan journalismin pariin, jos perinteinen media patsastelee arvovaltaisuutensa korokkeella eikä tarjoa uusille kohderyhmille helposti lähestyttävää sisältöä siellä, missä he jo ovat.