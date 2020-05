”Lähikontaktien välttäminen on nyt hyvin tärkeää. Olemme sanoneet asiakkaille, että he voivat lähteä käymään esimerkiksi lenkillä siivouksen aikana, mikäli se vain on mahdollista”, kertoo yrittäjä Henri Haho Koti Puhtaaksi Oy:stä.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ja sitä seurannut poikkeustilanne ovat heijastuneet lukuisten yrittäjien elämään, eivätkä kotisiivouspalvelua tarjoavat yritykset ole poikkeus tästä.

Koti Puhtaaksi Oy:n toinen perustaja Henri Haho kertoo, että yrityksen asiakkaiden keskuudessa ei toistaiseksi ole ollut yhtään koronavirustapausta. Pandemia ja sen synnyttämä poikkeustilanne ovat kuitenkin näkyneet yrityksen toiminnassa muilla tavoin.

”Ihmiset ovat varovaisia. He ovat vähän pelänneet koronaa ja myös sitä, että saattaisivat itse levittää virusta. Siksi he ovat ryhtyneet varotoimiin, mikä on hyvä asia. Varsinaisia asiakkaita ei ole poistunut, mutta olemassa olevat asiakkaat ovat peruneet jonkin verran käyntejä”, Haho kertoo M&M:lle.

Kotisiivouksen käyttö on koronan aikaan turvallista sekä asiakkaalle että työntekijälle, kun vain monta olennaista otetaan huomioon. Tärkeimmät asiat ovat tiedottaminen sekä lähikontaktien välttäminen.

”Jos asiakkaalla on vähänkään oireita, hän ilmoittaa asiasta ja hänen kotiinsa ei lähtökohtaisesti mennä siivoamaan”, Haho sanoo.

Koronan takia elämme nyt erityistä aikaa, sillä monet ovat etätöissä kotonaan. Myös normaalina aikana on Hahon mukaan tavallista, että asiakkaat ovat poissa kotoa siivouksen aikana.

Siivousmenetelmänä desinfiointia ei ole tarpeellista tehdä terveiden tai karanteenissa olevien henkilöiden kotisiivouksessa. Siivoukseen riittää siivoustiheyden lisääminen, erityisesti kosketuspinnat tulee puhdistaa normaalia useammin, ja hyvä käsihygienia.

Neljä eri asiakasryhmää

Siivousalan asiantuntija Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulutusta avasi kotisiivouksen turvallisuutta ja vastuullisuutta Puhtausala kiinnostavaksi hankkeen ja Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen järjestämässä webinaarissa 6.5.2020.

Kakon mukaan kotisiivouksen asiakkaat voidaan jakaa neljään ryhmään, terveet, karanteenissa olevat, tautia sairastavat ja taudin jo sairastaneet asiakkaat. Näille ryhmille siivoukseen ja henkilösuojautumiseen on erilaiset lähtökohdat ja siivouksen ja suojautumisen taso vaihtelee.

”On erittäin tärkeää huomioida, missä terveystilanteessa olevan asiakkaan luo ollaan menossa siivoamaan. Kun tehdään työsuunnitelma ja valmistaudutaan työn tekemiseen, pitää huomioida oma turvallisuus, mutta ennen kaikkea asiakkaan turvallisuus”, Kakko toteaa.

Kakko korostaa, että asiakkaan tulisi myös muistaa, että hänen vastuullaan on ilmoittaa, jos perheessä on epidemiaa tai sairautta, joka voi levitä.

Eija Lenkkeri Suomen Kotityöpalveluyhdistyksestä korostaa, että on tärkeää alan yritysten tiedostaa suojautumisen merkitys henkilöstön ja asiakkaiden osalta.

”Nyt tehdyn asiakasluokittelun mukaan on helppo ohjeistaa sekä henkilöstöä, että asiakkaita ja jatkaa turvallisten kotisiivouspalvelujen käyttöä”, Lenkkeri kertoo.

Kriisiaika voi vauhdittaa innovointia

Kun koronatilanne iski päälle täydellä voimalla maaliskuussa, Kotipuhtaaksi Oy:n liikevaihto tipahti heti maaliskuussa 40 prosenttia ja tällä hetkellä liikutaan liikevaihdollisesti parikymmentä prosenttia tavanomaista alempana. Nyt ollaan Henri Hahon mukaan kuitenkin palaamassa jo pikkuhiljaa normaaliin.

”Koulujen avaamisen myötä ihmiset tuntuvat kokeneen, että voi elää taas normaalimmin.”

Poikkeusaikana synnyttää voi synnyttää myös poikkeuksellisia konsepteja. Hotel Kämp kehitti hiljattain yhteistyössä Koti Puhtaaksi Oy:n kanssa uudenlaisen palvelukonseptin.

Ideana on, että asiakas haetaan kodistaan hotelliin luksuskyydillä ja hotellivierailun aikana kotisiivousyritys siivoaa hotellivieraan kodin. Muun muassa tällaiset avaukset kertovat, kuinka kriisiaika voi auttaa yrityksiä löytämään uusia tapoja tehdä bisnestä.

”Vaikka tällaiset kriisit ovat tosi huonoja juttuja, me näemme tässä myös paljon mahdollisuuksia. Kun on kriisi, muutosvastarintaa esiintyy vähemmän. Pystytään muuttamaan asioita, innovoimaan ja kehittämään uusia palveluja sekä löytämään uusia kumppanuuksia, mitä on paljon tehtykin”, Haho toteaa.

Suomi on historiansa aikana kokenut muun muassa sotatilan, kylmän sodan aikaisen epävarmuuden ajan, sitä seuranneen 1990-luvun alun laman sekä siitä toipumisen. Koronavirus on kuitenkin kokemus, jolle ei supranaista vertailukohtaa löydy.

”Tämä on hirveän mielenkiintoinen uusi aika. Tällaista ei ole koskaan ollut ja tuskin tuleekaan enää toiste meidän elinaikanamme”, Haho huomauttaa.

Koti Puhtaaksi Oy teki viime vuonna 3,2 miljoonan euron liikevaihdon. Tilikauden tulos oli 79 000 euroa pakkasella. Tuloskehitystä selittävät Hahon mukaan edellisvuoden aikana tehdyt merkittävät kasvuinvestoinnit.

”Investoimme viime vuonna noin 600 000 euroa kasvuun. Kasvuun ja investointeihin suhteutettuna olemme oikein tyytyväisiä viime vuoteen. Tänä vuonna tavoite on tehdä yli neljä miljoonaa euroa liikevaihtoa sekä positiivinen tulos”, Hahi toteaa.

Yhteensä 230 työntekijää työllistävän yrityksen kotipaikka on Helsinki. Koti Puhtaaksi Oy palkittiin viime vuonna Great Place to Work -tutkimuksessa Suomen parhaana työpaikkana pienten yritysten sarjassa.