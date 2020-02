Lukuaika noin 5 min

Kilpailuputki on avattu. Torstaina palkittiin Suomen tuloksellisinta markkinointia Effie Awards Finland 2019 -kilpailun gaalassa. Arvostetun Grand Effien lisäksi töitä palkittiin kolmella kultaisella, neljä hopeisella ja neljällä pronssisella Effie Awardsilla.

Töiden taso oli hyvä, mutta yksi oli ylitse muiden. Hartwall, Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo ja Cocoa onnistuivat kokkaamaan keiton, joka miellytti tuomaristoa vahvasti. Hartwallin dominointia sävytti erityisesti Bob the Robotin hyvä ilta: BTR keräsi harmaakavalkaadin lisäksi kultaisen metallia myös Tuotteet ja palvelut -sarjassa.

Tuomariston kommenteissa Vuoden harmainta päivää arvostettiin erityisesti uuden sesongin luomista terassikauden ohelle, yksinkertaista vahvaa ideaa sekä johdonmukaista toteutusta sekä kisan hengen muistaen: erittäin vahvaa kaupallista lopputulosta.

”Kunnianhimoinen markkinointi on käytännönläheisin tapa rakentaa yritykselle kasvua. Tämän totuuden Effien shortlista ja siitä palkinnoille kavunneet työt osoittavat. Tutustukaa näihin tekoihin, menkää rinnalle, ohi ja merten taa. Markkinointi voi pelastaa koko maan, kunhan se saa sen tehdä”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Eka Ruola.

Kilpailun pääyhteistyökumppani Sanoma Media Finlandin Karri Ahonen kehui töiden tasoa kovaksi.

”Tärkein tehtävämme on auttaa suomalaisia markkinoijia menestymään. Effie-yhteistyöllä osoitamme arvostuksemme ja tuomme näkyvämmäksi tehtävämme tuloksekkaan markkinoinnin puolestapuhujana. Taso oli tänä vuonna tosi kova. Jo shortlistalle yltäminen oli suuri voitto. Onnea niin kaikille shortlistatuille kuin palkituille”, Ahonen lausuu tiedotteessa.

Alla lista voittajatöistä ja tuomariston perustelut:

Grand Effie

Vuoden harmain päivä

Hartwall Oy, Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo, Cocoa

”Suomen syksyinen sääkartta muuttui juomamarkkinoilla värikartaksi. Teko, joka piti kärkisijaa alusta loppuun.”

Bisneshaaste-sarja

Kulta

Vuoden harmain päivä

Hartwall Oy, Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo, Cocoa

”Sesongit otetaan usein annettuina. Käyrä käy korkealla ja loppuvuonna on hiljaisempaa. Tuurillakin on silloin sijansa. Mutta sesonkiajattelun voi toki disruptoida – tai vähintäänkin kyseenalaistaa. Kuten tässä. Onnistuminen toi kasvua.”

Hopea

Oululainen Reissumies – Hyvä mies

Fazer Leipomot, Folk Finland, Dagmar

”Vahvallekin brandille voi koittaa hetki, jolloin tenho laskee. Sivallus saattaa saapua salakavalasti. Käyrät kääntyvät, eikä ilman riskinottoa tapahdu käännettä parempaan. Tässä työssä oli paitsi trendien vastaistakin rohkeutta myös vahvaa uskoa ja ripaus ruista ranteissa.”

Hopea

Fazer Tutti Frutti – Täysin luonnollista

Fazer Makeiset, Kurio, Dagmar

”Kuluttaja on viimeinkin aidosti kuninkaallinen. Jos tuote ei ole relevantti, se häviää, vaikka brandin tunnettuus olisi millä tasolla tahansa. Tässä asia selvitettiin perinpohjin ja tuote koki muutoksen. Kohderyhmän innostuessa kampanjasta osa muista huomanneista kiemurteli. Kaikesta huolimatta kannatti kuiskata.”

Pronssi

Työnimi

Diakonia Ammattikorkeakoulu (Diak), TBWA\Helsinki, TBWA\Screen, IUM Finland, Bang Bang sekä vaikuttajat: Meri-Tuuli Väntsi, Jari Sarasvuo, Tuomas Enbuske, Anne Kukkohovi, Meeri Koutaniemi

”Moderni markkinointi on tekoja, sanotaan. Tämä kampanja on siitä kirkas osoitus. Vaikuttamista vimosen päälle – ja lopulta markkinoijan asia jopa Suomen hallituksen agendalle.”

Pronssi

Roosa nauha 2014-2018

Syöpäsäätiö, Dynamo&son, Rabbit Films

Markkinointiviestintää kritisoidaan usein yksisilmäisesti siitä, että se kiihdyttää tarpeetonta kuluttamista. Niin tai näin, hyvääkin syntyy – kuluttamisen kautta. Vaikka hyvää tehdään usein jo lähtötilanteessa luovuttaen pienten resurssien uuvuttamina. Ja sitten on niitä, jotka vuodesta toiseen tekevät kaikkensa, jotta ääni kuuluisi.

Mediasarja

Kulta

Vuoden harmain päivä

Hartwall Oy, Bob the Robot, Bob the Robot Pictures, Miltton, Dagmar, Lataamo, Cocoa

”Medioita voi toki käyttää kuten aina on käytetty – tai sitten sellaisen voi luoda. Parhaat markkinointiviestinnälliset teot tulevat osaksi populaarikulttuuria. Aniharvat siirtyvät osaksi säätiedotusta.”

Hopea

S-market: Suomen suurin luomukauppa

HOK-Elanto, SOK Media, TBWA\Helsinki, Carat, Heku

”Jos viesti on yksinkertaisen kirkas, voi keskittyä sen monimuotoiseen dramatisointiin. Ehkä liiankin harvoin media saa rooliin puhtaasti alustana, vaikka sen voisi valjastaa osaksi ideaa. Kuten tässä. Ratkaisu tuntuu jopa suorastaan luonnolliselta.”

Tuotteet ja palvelut -sarja

Kulta

#mitäkuuluu

MIELI ry, Bob the Robot Engage, Bob the Robot Pictures, Veikko Kähkönen Photography, Manifesto

”Monimutkaisuus on harvoin hyväksi viestiä kiteytettäessä. Monimuotoisuus on taas tänä päivänä välttämätöntä, varsinkin nuoremman yleisön tavoittamisessa. Ja mitä vähemmän resursseja on käytössä, sitä uutterampi on oltava ansaitun huomion saavuttamiseksi. Ja joskus pöydällä voi olla tehtävä, jossa ei ole sekuntiakaan hukattavaksi.”

Hopea

Fazer Tutti Frutti – Täysin luonnollista

Fazer Makeiset, Kurio, Dagmar

”Markkinoinnissa on tuotteen lisäksi neljä muutakin ulottuvuutta. Sen viidennen ollessa ihminen. Osa ei lainkaan ymmärtänyt mitä tapahtui – ja ehkä juuri siksi tehoja tuli, kun ydinryhmä innostui sitäkin enemmän.”

Pronssi

<IF> Future proof career <THEN> Hive Helsinki. Hakijaennätys.

Hive Helsinki & Supercell, Miltton Oy, Troot Network, KUUDES, Balansia Films, Siili Solutions, B-Reel Films

”Luovuus käsitetään alallamme usein viestinnälliseksi luovuudeksi, vaikka itseasiassa strateginen luovuus on merkittävin töytäisy onnistumisen tielle. Viestin tuhti tykittäminen on harvoin tehokasta, mutta järjestelmälliset askelmerkit voivat viedä maalialueelle.”

Pronssi

KOFF Long Drink - Se toinen lonkero

Sinebrychoff Oy, hasan & partners, IUM Finland, Koski Syväri, D8 Productions, Tapaus

”Kilpailu on kaunista ja johtaa urotekoihin. Haastaminen on herkkä taiteenlaji, mutta onnistuessaan hersyvää. Ja tehokasta. Strateginen oivallus, vahva konsepti ja riemukkaat toteutukset houkuttivat euroja kotiin.”

Pronssi

Sweet Suite: pakkasesta pakko kokea -ilmiöksi

Valio, SEK, Dagmar, Studio Plenty

”Tietyille kohderyhmille mainonta voi olla se laiskin ratkaisu. Siksipä yhä useammin markkinointiviestintä on tekoja, stuntteja – yllättäviä kohtaamisia, jotka luovat pohjaa ansaitulle näkyvyydelle.”

Effie Awards Finland palkitsee vuosittain parasta suomalaista markkinointia. Kilpailun järjestää Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry. Kilpailun kumppani on ollut jo usean vuoden ajan Sanoma Media Finland.