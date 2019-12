Lukuaika noin 6 min

Tunteisiin vetoaminen on mainonnan peruspilareita. Ja mikäpä toimisi paremmin kuin jouluinen tarina siitä, kuinka ystävää voi auttaa pääsemään osaksi yhteisöä.

Tavarataloketju John Lewis & Partnersin ja ruokakauppaketju Waitrose & Partnersin yhteinen joulufilmi kertoo tarinan nuoresta tytöstä ja hänen erikoislaatuisesta ystävästään, pienestä Edgar-lohikäärmeestä.

Animaatiota ja perinteistä näyttelijäntyötä yhdistävässä filmissä Edgar joutuu kyläyhteisön epäsuosioon, sillä hänellä on tapana innostuessaan syöstä hallitsemattomasti tulta sieraimistaan.

Ystävä antaa kuitenkin Edgarille joululahjan, jonka kautta hän pystyy omalla tavallaan auttamaan kyläläisiä joulujuhlan järjestämisessä. Joulun yhteisöllisyyttä ja iloista mieltä ylistävän filmin on suunnitellut markkinointiviestintätoimisto Adam&EveDDB.

Usein ajatellaan, että mainos tarvitsee toimiakseen vankat muskelit ja ison budjetin. Tämä ei pidä aina paikkaansa. Joulun hengessä toteutettu brittiläisen lähikaupan Haford Hardwaren mainos on hyvä esimerkki.

BBC kertoo, kuinka kaupan omistaja Tom Jones valitsi oman 2-vuotiaan poikansa Arthurin mainoksen päätähdeksi. Jones kannustaa ihmisiä muistamaan jouluna sisäisen lapsensa sekä ostamaan paikallisilta toimijoilta.

Vain parissa päivässä filmi keräsi YouTubessa yli 50 000 katselukertaa. Joulunalusviikolla 2,5 miljoonan katsojan rajapyykki oli jo ylittynyt. Mainos maksoi vain 100 puntaa. Merkittävin kulu oli uuden version nauhoittaminen Alphaville-yhtyeen Forever Young -kappaleesta, joka toimii filmin moottorina.

”Tämä on ollut mieletöntä. Olemme saaneet valtavasti mukavia sähköposteja ja viestejä joka puolelta maailmaa”, iloitsee idean isä, kauppias Tom Jones.

Jouluna unelmat voivat toteutua. Näin tapahtuu eräälle perheenisälle brittiläisen postimyyntifirman Argosin mainosspotissa The Book of Dreams, joka on jo noussut esille yhtenä vuoden puhutuimmista joulumainoksista.

Spotti kertoo tarinan, jossa Argosin katalogia selaava perheenisä pääsee viettämään yhteisen hetken tyttärensä kanssa rummuttaen tahtia Simple Minds -yhtyeen vuoden hittikappaleen Don’t You (Forget About Me) musiikkivideon soidessa taustalla.

Musiikista, rytmistä ja salaisista toiveista inspiraationsa ammentavan, visuaalisesti näyttävän mainosfilmin takana on luova toimisto The&Partnership.

Jatketaan unelmoinnin parissa. Tavarataloketju Macy's kertoo joulun kunniaksi tarinan, jossa pienellä tytöllä on erikoinen haave. Hän haluaa olla joulupukki, vaikka onkin tyttö.

Nuori neiti ei anna tosiasioiden lannistaa. Koulutovereiden pilkka kuitenkin satuttaa ja tyttö pahoittaa mielensä. Vanhempien yllätyksen ansiosta unelma kuitenkin käy lopulta toteen, tavallaan. Mainosta on ollut tekemässä BBDO New York. Ohjauksesta vastaa Garth Davis.

Mainonta on populaarikulttuurin yksi ilmentymä. Tästä osoituksena toimii vähittäiskauppaketju Tescon joulumainos Delivering Christmas.

Filmi on saanut innoituksensa 1980-luvun tieteiskomediaelokuvasarjasta Paluu Tulevaisuuteen, jossa aikakokeena toimii DeLorean-merkkinen auto.

Tarinassa Tescon lähetti päätyy viimeisen joulua edeltävän vuoronsa aikana pakettiautonsa kanssa matkaamaan vuosikymmeniä menneeseen, kun putoavat jouluvalot osuvat hänen autoonsa.

Eri vuosikymmenille ominaisista asioista huumoria ammentavan filmin on suunnitellut BBH London.

Muodin verkkokauppa Zalando lanseerasi kuluvana vuonna uuden ”free to be” -brändilupauksen. Keskeinen viesti on, että jokainen asiakas saa olla juuri sellainen kuin on, lähtien koosta ja arvoista. Tähän nojaa myös Zalandon joulukampanjaa varten luotu mainosfilmi.

Filmissä nuori mies vie isoäitinsä joulujuhlaan, joka on astetta omalaatuisempi. Juhlavieraat ovat kaikki ottaneet mukaan omat isovanhempansa.

Iltaa vietetään yhdessä tanssien ja verkkokaupan muotivalikoimaa esitellen. Samalla koetaan tunteellisia hetkiä, jotka viestivät lastenlasten ja isovanhempien lämpimistä väleistä.

Kampanjavideon on ohjannut Sam Hibbard ja tuottanut Somesuch. Pääosia esittävät nuori malli ja näyttelijä Tom Gaskin ja Frances Dunscombe.

Toisin kuin Zalandon mainoksessa, nuorten voi olla joskus vaikea ymmärtää isovanhempiaan. Näin on myös puolalaisen verkkokaupan Allegron joulufilmissä Album, jossa perheen nuoren teinityttären ja hänen isoäitinsä välillä tuntuu olevan ammottava kuilu.

Tilanne muuttuu, kun tytär näkee vanhassa valokuva-albumissa kuvia, jotka kertovat isoäidin harrastaneen nuorena kilpa-autoilua. Tästä viriää ajatus joululahjasta, joka mahdollistaa kaksikolle mieluisan yhteisen ajanvietteen.

Joulun yksi pääsanoma on muistaa myös niitä, jotka aika on vienyt luotamme pois. Applen mainosfilmi The Surprise on tehty nimenomaan tällä ajatuksella.

Filmissä perhe vierailee juhlapyhien aikaan isoisän luona. Hän on menettänyt vastikään vaimonsa, perheen tyttärien isoäidin. Tämä tuo juhlaan surullisen vivahteen.

Teknologian ansiosta tyttäret keksivät tavan tuoda isoäiti osaksi perheen juhlaa, vaikka hän ei enää fyysisesti voi olla paikalla. Mainos osuu hyvin yhteen Applen brändiviestin kanssa, jonka mukaan teknologia on väylä hienojen asioiden toteuttamiseen.

Mainoksen on tehnyt TBWA/Media Arts Lab. Ohjauksesta vastaa tuotantoyhtiö Smugglerin Mark Molloy.

Applen ohella Microsoft tunnetaan teknologiaan kytkeytyvistä innovaatioistaan. Ei olekaan yllätys, että teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat keskiössä myös Microsoftin jouluspotissa Holiday Magic.

McCannin ideoimassa mainoksessa perheen Lucy-tytär haluaa keskustalla joulun hengessä ulkona seisoskelevien porojen kanssa.

Koska teknologia kääntää nykyään kaikki kielet hetkessä, tämäkin ihme onnistuu. Nyt katsojien pitää vain päättää, kumpi heitä enemmän miellyttää: Applen realistinen ote, vaiko Microsoftin pilke silmäkulmassa tehty toteutus.

Maailma ja elämä voi tuntua välillä epäoikeudenmukaiselta. Joskus se sitä kiistatta onkin. Päivittäistavarakauppa Sainsbury’s kuitenkin muistuttaa mainosfilmillään, kuinka joulu on oikeudenmukaisuuden ja hyvän tekemisen aikaa.

Nicholas the Sweep -nimisessä spotissa nuori poika lavastetaan syylliseksi varkauteen, jota hän ei tehnyt. Lopulta oikeus voittaa, kun pojan pelastajaksi saapuu Sainsbury’s-ketjun perustajan John James Sainsburyn puoliso Mary Ann Sainsbury. Samalla saa alkunsa eräs joulun legendoista.

Kirjailija Charles Dickensin aikaisen viktoriaanisen aikakauden miljööseen sijoitetun filmin on suunnitellut Wieden & Kennedy London ja ohjannut Ninian Doff.

Verkkokaupan jättiläinen Amazon on tullut tunnetuksi huumorin hyödyntämisestä mainonnassaan. Parahiksi ennen Yhdysvaltain kiitospäivää valmistunut Happy Holidays -filmi jatkaa tutulla linjalla.

Tällä kertaa yleisöä ilahduttavat animoidut, laulavat toimituspaketit, joiden tahtiin sekä nuoret että vanhemmatkin voivat iloita saapuvista juhlapyhistä. Kyse on modernissa hengessä myös kierrätyksestä, sillä Amazon on hyödyntänyt laulavia laatikoita mainonnassaan aiemminkin.

Mainoksen on suunnitellut TBWA-ketjun omistama toimisto Lucky Generals. Rytmiä filmiin tuo edesmenneen amerikkalaislaulajan Solomon Burken tunnetuksi tekemä kappale Everybody Needs Somebody to Love.

Jokerikorttina nostamme esille kotimaista väriä. Vaikka Lidl Suomen joulumainosfilmi Selli sai ensi-iltansa juuri ennen joulua 2018, se on yhä ajankohtainen. Filmi voitti nimittäin marraskuussa Epica Awards -kilpailussa hopeaa kategoriassa Retail Services – Film.

Epican menestyksen ohella muun muassa Voitto 2018-mainoselokuvakilpailussa Grand Prix -palkinnon napannut filmi kertoo tarinan iäkkäästä vangista ja vanginvartijasta, jotka joutuvat olosuhteiden pakosta viettämään joulun yhdessä.

Kuten usein hyvissä mainoksissa, myös tässä tapauksessa lopussa on luvassa käänne, joka kytkeytyy suoraan mainostavaan brändiin. Mainoksen on suunnitellut Folk Finland ja tuottanut Directors Guild.