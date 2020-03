Lukuaika noin 3 min

Sisustusarkkitehtien järjestö SIO palkitsee vuosittain alan ykköstekijän. Aikaisemmin palkinto on annettu yksittäiselle suunnittelijalle. Tänä vuonna palkinnon saa ensimmäistä kerta yritys, kun helsinkiläinen suunnittelutoimisto Fyra palkitaan tänään maanantaina.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Fyra on lunastanut paikkansa alan vastuullisena ja kantaaottavana toimijana.

”Työyhteisön avoin ja positiivinen henki välittyy myös toteutuneisiin suunnitelmiin. Fyran suunnittelufilosofia perustuu vahvaan yhteistyöhön niin suunnittelutiimin sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa,” kertoo SIO:n pääsihteeri Minna Borg tiedotteessa.

Fyran toimitusjohtaja Hanna Neuvo korostaa kunnianosoituksen merkitystä. Viime syksynä SIO:n palkintoa muutettiin niin, että se voidaan antaa myös yritykselle.

"Tämä on suuri juttu meille. Palkinto on ennen annettu yksittäiselle henkilölle, koska SIO on henkilöjäsenten järjestö. Meillä on aina tiimi taustalla. Kaikki projektit tehdään tiimityönä, myös asiakkaan kanssa", Neuvo sanoo.

Kymmenen vuotta sitten perustettu Fyra on kasvanut 18 hengen toimistoksi.

"Meillä on neljä perustajaosakasta ja kun perustimme yrityksen, emme halunneet nostaa ketään muiden edelle. Parhaat tulokset tehdään tiimissä. Uskon ja toivon, että tällä on iso merkitys koko toimistolle", hän jatkaa.

Suunnittelutoimisto Fyra tunnetaan monipuolisista töistään. Hiljattain se on ollut suunnittelemassa muun muassa Original Sokos Hotel Triplaa. Uuden kauppakeskuksen yhteyteen valmistuneessa projektissa haluttiin luoda rauhallisuutta kiireisen paikan keskelle.

”Kyläteema ja yhteisöllisyys muodostuivat konseptin kärjeksi. Inhimillinen mittakaava tiloissa, luontaisten kohtaamisien luominen tilojen kautta, kylätaiteilijoiden esiin tuominen sekä yhteistyö suomalaisten kylien kanssa ovat esimerkkejä tästä”, kertoo sisustusarkkitehti Eva-Marie Eriksson Fyrasta.

Positiivista julkisuutta Postille

Huomiota on saanut myösKeskuskadulla sijaitseva BoxbyPosti, joka on verkkokauppaostoksia palveleva itsepalvelumyymälä. Fyran toimintatapaan kuuluu verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Postin hankkeen Fyra toteutti yhdessä Motleyn Agencyn kanssa.

Vaikka BoxbyPosti avattiin juuri postilakon ja negatiivisenkin keskustelun keskelle, se on kasvattanut kokoajan kävijämääräänsä ja saanut paljon kansainvälistäkin huomiota.

”BoxbyPosti oli hyvä osoitus siitä, mitä voidaan saada aikaan kun projektin kaikki osapuolet puhaltavat yhteen hiileen ja asiakkaalla riittää rohkeutta toteuttaa uusia asioita ennakkoluulottomasti”, Neuvo toteaa.

Fyran vinkit etätyöhön

Fyra on erikoistunut onnellistaviin ja hyvin toimiviin tiloihin myös toimistojen suunnittelussa. Koronaviruksen takia toimistotyö on vaihtunut laajasti etätyöksi. Etätyön ja kotitoimiston suhteen on kuitenkin paljon tehtävissä.

Työympäristön toimivuudella on selkeä vaikutus työtehoon, kuten moni lienee jo ensimmäisten etäviikkojen aikana huomannut.

”Yksi tärkeä asia on ergonomia. Juuri nyt, kun ihmiset tekevät töitä etänä kotoa, siihen todella kannattaa kiinnittää huomiota. Nappaa töistä iso näyttö ja vaikka työtuoli mukaan ja varmista, että työasennoissa tapahtuu riittävästi vaihteluja”, Hanna Neuvo neuvoo.

Hän lisää tärkeiksi tekijöiksi myös luonnonvalon, joka piristää.

Tärkeää on myös, että vaihtelee paikkaa päivän aikana. Esimerkiksi kävelypalavereita tai puhelinpalavereita ulkona on helppo järjestää nyt, jos koskaan.

"Monitilatoimistoista on puhuttu paljon eli siitä, että eri tehtäviä tehdään työtehtävän mukaan eri tiloissa. Sitä voi harjoittaa myös kotona. Luovuutta tarvitaan nyt. Liike on tärkeää: paikkaa ja asentoa pitää vaihtaa", Neuvo sanoo.

Poikkeustila vaatii uusia ratkaisuja, jotka kasvattavat merkitystään, jos ja kun nykyinen tilanne jatkuu.

"Yhteisöllisyys puuttuu, kun olemme kaikki etänä. Siksi meillekin on sovittu yhteisiä kahvitaukoja videopuheluissa ja tänään maanantaina juhlistamme palkintoa after workillä Teamsissa", Neuvo jatkaa.