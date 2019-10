Lukuaika noin 4 min

Jokainen valituista väreistä edustaa yhtä uhanalaista eläinlajia. Suomalaisista eläimistä edustettuina ovat tunturipöllö ja saimaannorppa, joita arvioidaan olevan nykyisin vajaat 400 yksilöä. Maalisarjan muita eläimiä ovat esimerkiksi taistelukala, siperiantiikeri ja jättiläispanda.

YK:n ympäristöraportin mukaan maailmassa on tällä hetkellä jopa miljoona uhanalaista kasvi- ja eläinlajia, joista useat ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon tulevina vuosikymmeninä.

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan joka yhdeksäs Suomen eläimistä ja eliölajeista on uhanalainen, ja suunta on huonompaan päin. Suurin osa äärimmäisen tai erittäin uhanalaisista selkärankaisista lajeista on lintuja. Nyt Tikkurila kiinnittää ihmisten huomion ongelmaan, joka vaikuttaa konkreettisesti globaaliin ekosysteemiin kaikkialla maailmassa, myös Suomessa.

Uuden tuoteperheen on ideoinut yhdessä Tikkurilan kanssa TBWA\Helsinki. Perustana on ajatus siitä, että eläinlajien hävitessä luonnosta katoaa myös ainutlaatuisia värisävyjä.

Ajatus uudesta maalisarjasta ja kampanjasta syntyi, kun Tikkurila ja TBWA tuumivat yhdessä, olisiko mahdollista löytää uudenlaisia, konkreettisia tapoja auttaa meitä ympäröivän maailman väriloiston suojelemisessa, kertoo Meri Vainikka, Tikkurilan Senior Vice President, Offering.

”Tikkurila on aina ollut tekemässä väreillä asioista kauniimpia, mutta olemme myös auttaneet suojelemaan erilaisia pintoja, jotta esimerkiksi rakennusten käyttöikää voidaan lisätä. Kampanjassa yhdistyvät varsin luontevalla tavalla meille tärkeät asiat: värit ja suojeleminen. Tavoitteenamme on nostaa näitä asioita esiin kommunikaatiossamme, ja Endangered Colors antaa meille mahdollisuuden auttaa luonnon ainutlaatuisten värien säilyttämisessä”, Vainikka kertoo M&M:lle.

Endangered Colors -kamnpanjatuotteet tulevat myyntiin ensi vuoden aikana. Pakkaussuunnittelu on loppusuoralla ja lanseerauskampanjan suunnittelu on käynnissä paraikaa.

Meri Vainikan mukaan on vielä liian aikaista arvioida lopullista median käyttöä sekä kampanjan budjettia.

”Tarkoituksena on tehdä rajoitettu erä maaleja, kampanjan päämarkkinat ovat Venäjä ja Kiina ja Baltia, mutta riippuen siitä, millaisen vastaanoton sarja saa niin kaupan kuin kuluttajien päässä olemme valmiita tarjoamaan tätä laajemminkin ja tarvittaessa räätälöimään kampanjamekaniikkoja ”, Vainikka kertoo.

Sen lisäksi, että uudella värikartalla halutaan saada huomiota vakavalle ongelmalle, kampanjan tärkeänä osana on myös konkreettinen, uhanalaisten lajien suojeluun kohdistettu apu. Tikkurila lahjoittaa jokaisesta myydystä Endangered Colors -maalipakkauksesta yhden euron sukupuuton uhkaamien lajien suojeluun.

Miksi Tikkurilalle on tärkeää muistuttaa ihmisiä kiinnittämään huomiota uhanalaisten lajien suojeluun konkreettisen teon kautta, Meri Vainikka?

”Me puhumme kampanjassamme väreistä, mutta värien katoaminen on tietenkin seurausta eläinlajien kuolemisesta sukupuuttoon. Tämä on iso ja ajankohtainen ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia ja vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen.”

TBWA\Helsinki on tehnyt viime aikoina useita yhteiskunnallisia kampanjoita. Tunnetuin näistä lienee yhdessä Helsingin Sanomien kanssa tehty Land of Free Press -lehdistönvapauskampanja, joka palkittiin muun muassa Cannes Lions- festivaalilla hopeisella leijonalla.

TBWA\Helsingin luova johtaja Jyrki Poutanen kertoo, että Tikkurilan kanssa tehty kampanja on ollut toimistolle erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen projekti.

”Olemme olleet todella vakavien asioiden äärellä. Tällaisissa töissä tulevaisuuden uhkakuvat konkretisoituvat kampanjan tekijöille jopa ahdistavalla tavalla. Silti on pystyttävä suunnittelemaan sellaista kommunikaatiota, joka ei vaikuta lamaannuttavasti, vaan kannustaa toimimaan ja pitämään parempaa huolta kotiplaneetastamme”, Poutanen kertoo M&M:lle.

Vaikka jokaisella kampanjalla on omat erilaiset lähtökohdat ja tavoitteensa, Endangered Colors voidaan nähdä jatkona TBWA:n aiemmin suunnittelemille kampanjoille, joilla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus.

”Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että yhä useammin asiakkaamme haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseen ja olla ratkaisemassa tulevaisuuteemme vaikuttavia haasteita. Ne yritykset myös menestyvät, jotka huolehtivat toimintaympäristöstään – eli maapallosta”, summaa Poutanen.

