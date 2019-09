Lukuaika noin 2 min

Suomen suurin halpakauppaketju Tokmanni panostaa digitaaliseen markkinointiin ja verkkokaupan kehittämiseen. Uudeksi digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kumppaniksi Tokmanni valitsi OIKIO Digital Performance Agencyn.

Tokmannin lähes 200 myymälän verkosto ja verkkokauppa tukevat toisiaan, ja ne halutaan rakentaa toimimaan saumattomasti yhtenä kokonaisuutena, jossa kuluttaja voi kokea saman asiakaskokemuksen kanavasta riippumatta.

Yhteistyö on alkanut hakusanamainonnalla ja hakukoneoptimoinnilla, joiden avulla lähdetään kasvattamaan verkkokaupan myyntiä ja kävijävirtoja myymälöihin. OIKIOn asenne ja aktiivinen kehittäminen sekä haastaminen vaikuttivat siihen, miksi juuri OIKIO on sopiva kumppani Tokmannille.

“Olemme tämän vuoden myötä vauhdittamassa verkkokauppamme kehitystyötä uusilla kumppaneilla. Valitsimme uudeksi digimarkkinoinnin kumppaniksemme OIKIOn, sillä heidän työnäytteensä ja näkemyksensä vakuuttivat meidät”, kertoo Tokmannin verkkokauppaliiketoiminnan vetäjä Markus Sinisalo tiedotteessa.

Sinisalo uskoo, että Tokmannilla on kaikki edellytykset rakentaa toimialansa paras verkkokauppa.

“Verkkokaupalla on keskeinen rooli myymäläverkostollemme ja asiakkaidemme monikanavaiselle asiakaskokemukselle. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyvän kokemuksen, asioivat he sitten kivijalkaliikkeissämme, verkossa tai molemmissa. Uusien kumppaneiden myötä haemme myös merkittävää kasvua suoraan online-myynnille. Verkkokaupan avulla pystymme myös tarjoamaan vielä laajempaa valikoimaa kuluttajillemme ja sitä kautta palvelemaan heitä vielä paremmin”, Sinisalo jatkaa.

Hakukoneet ovat useimmille verkkokaupoille suurin liikenteen lähde ja kriittinen markkinointikanava. Tokmanni pärjää oman arvionsa mukaan moniin kilpailijoihinsa nähden hyvin hakukoneissa, mutta kilpailu on kovaa ja haussa on vielä paljon potentiaalia myynnin kasvattamiseksi.

“Tokmanni on meille erittäin mielenkiintoinen asiakkuus, sillä Tokmanni on Suomessa kaikkien tuntema brändi, hakukoneissa on heidän liiketoiminnalleen suuret volyymit ja heillä on osaava tiimi, jonka kanssa on hauska työskennellä. Uskon, että pystymme tuomaan merkittävää arvoa Tokmannille yhteistyömme myötä”, kommentoi OIKIOn toimitusjohtaja Niilo Relander.