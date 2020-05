Lukuaika noin 4 min

Johanna Huhtariihellä, 53, on pitkä kokemus mediamyynnin johtotehtävistä. Hän on työskennellyt uransa aikana muun muassa myynninjohtajana Radio Novassa & FOX Networks Finlandissa sekä sitä ennen Sanomalla myynnin eri tehtävissä kymmenen vuotta. Huhtariihi on kulutukseltaan tradenomi.

Ronald McDonald Talon toiminnanjohtajana Huhtariihi luotsaa jatkossa kolmea asuintaloa, jotka tarjoavat pitkäaikaissairaiden lasten perheille kodinomaista majoitusta Helsingin Meilahdessa.

Huhtariihi kertoo M&M:lle ryhtyneensä yrittäjäksi vuonna 2017 oltuaan mediassa myynnin johtotehtävissä kaksikymmentä vuotta. Aika yrittäjänä sai hänet kiinnostumaan mahdollisuudesta siirtyä mediamyynnin johtotehtävistä enemmän arvopohjaisiin tehtäviin.

”Halusin yrittäjänä saada yrityksiä tekemään enemmän hyviä tekoja ja näin tuomaan niitä yrityksen arvoja näkyviksi. Meillä ei ole enää hyvinvointivaltiota vaan hyvinvointiyhteiskunta. Nyt yrityksien pitää ottaa enemmän roolia yhteiskunnassamme”, Huhtariihi toteaa.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja vastaa siitä, että Talon toiminta pysyy käynnissä ja asiat rullaavat. Uuteen tehtävään on poikkeusoloissa pitänyt tarttua osittain etänä, mutta jatkossa Huhtariihen työpiste sijaitsee sinisessä talossa HUSin Uuden lastensairaalan kupeessa.

”Johannalla on vahva työkokemus ja ennen kaikkea sydän paikallaan. On upeaa saada hänet säätiön palvelukseen. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi tekemään hyvää Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtajana”, Ronald McDonald Lastentalosäätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Wiinikainen kertoo tiedotteessa.

Huhtariihi on tehnyt elämänsä aikana paljon vapaaehtoistyötä ja korostaakin yhteisöllisyyden merkitystä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Viime syksynä hän kouluttautui Helsinki Mission vapaaehtoistyön kurssilla Uuden lastensairaalaan perhekaveriksi, mutta keväällä alkanut poikkeustilanne on laittanut vapaaehtoistyön tauolle.

”Tiedän, että pienilläkin teoilla on valtavan suuri merkitys aina jollekin. Koen nykyisen työni erittäin merkitykselliseksi ja pääsen nyt tekemään sitä, mikä minua eniten inspiroi ja motivoi”, Huhtariihi iloitsee.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja poikkeustilan myötä Huhtariihi kertoo joutuneensa myös itse miettimään asioita ja arvoja uudelleen, ja terveyskin on saanut uuden merkityksen.

”Haluan olla rakentamassa erilaista ja välittävämpää yhteiskuntaa omalta osaltani. Koen, että tässä tehtävässä se toteutuu paremmin kuin edellisissä tehtävissäni ollessani mediassa töissä kaupallisella puolella”, Huhtariihi arvioi.

Koronaviruskriisi osuu kipeästi moniin, jotka kaipaavat ennestään apua. Huhtariihi korostaa, että apua tarvitseviin tuleekin jatkossa kiinnittää paljon enemmän huomiota, ja tämä tarve jatkuu pitkälle kriisin jälkeenkin.

”Koronakriisistä seuraa paljon sellaista, mikä tulee suoraan vaikuttamaan monen perheen arkeen taloudellisista seuraamuksista lähtien. Mutta samaan aikaan meillä kaikilla on myös iso mahdollisuus muuttaa toimintaamme ja kirkastaa arvojamme, jotta voisimme yhdessä paremmin”, Huhtariihi sanoo.

Poikkeustilanne näkyy nyt Talonkin arjessa ja on tuonut toimintaan muutoksia. Huhtariihen mukaan uusia perheitä ei ole pystytty majoittamaan Taloon maaliskuun lopun jälkeen, mutta nyt tilanne on avautumassa ja uusia perheitä voidaan taas ottaa vastaan hallitusti.

Ronald McDonald Talossa yöpyy vuosittain noin 400 perhettä. Viimeksi kuluneiden 18 vuoden aikana Talo on palvellut lähes 8 000 perhettä. Lastentalosäätiön toiminta perustuu lahjoitusvaroihin, jotka kattavat vuosittain yli puolet Talon toiminnan kustannuksista.

Säätiö kerää jatkuvasti varoja Talon toiminnan ylläpitämiseksi ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Parhaillaan haetaan lahjoituksia Ronald McDonald Talon pihapiirin asuintalojen maalaukseen. Tässä varainkeruutyössä toiminnanjohtajalla on merkittävä rooli.

”Talon toimintaa ja perheiden hyvinvointia voi tukea monin eri tavoin. Parasta hyvän tekemisessä on se, että siitä saa itse eniten. Hyväntekeväisyys on yrityksille erittäin hyvä tapa kertoa välittämisen kulttuurista.”

”Haluamme Talolla tehdä rohkeasti uusia avauksia yritysyhteistyössä ja toivottaa monta uutta tukijaa mukaan toimintaamme”, Huhtariihi sanoo.

Vuonna 1996 perustettu itsenäinen Ronald McDonald Lastentalosäätiö edistää lasten hyvinvointia keräämällä varoja lasten terveydenhoidon edistämiseen.

Säätiö ylläpitää yhteistyökumppaneidensa tukemana Ronald McDonald Taloa, joka on tarkoitettu pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitusvaihtoehdoksi pitkien sairaalahoitojen ajaksi.