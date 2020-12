Lukuaika noin 2 min

Mitä on Talent Management? Entä mitä tekevät työkseen Head of Client Management, Head of Agile & UX/UI-suunnittelija, CXO, Product Owner, A&R ja Head of Product, ja miksi heidän tittelinsä vilisevät isoja alkukirjaimia? Esittäydytkö sinä arjessasi sujuvasti sellaisella tittelillä kuin Ph.D., Head Of R&D?

Ehkä jollekulle tätä lukevalle kaikkien edellä mainittujen titteleiden merkitykset ovat päivänselviä, mutta kaikille ne eivät aukea. Siihen nähden niitä käytetään suomalaisissa yrityksissä aivan liikaa ja aivan liian usein ilman suomenkielisiä vastineita.

Voi toki olla perusteltua, että kansainvälisessä yrityksessä kaikilla työntekijöillä on englanninkieliset tittelit. Mikään ei silti estä käyttämästä niiden rinnalla suomennoksia. Sama ihminen voi vallan hyvin olla käyntikorttinsa suomenkielisellä puolella vaikkapa markkinointijohtaja ja kansainvälisellä puolella chief marketing officer eli CMO. Pelkkä CMO sen sijaan ei Suomessa aukea ihmiselle, joka ei ole arjessaan tekemisissä johtajatitteleiden tai markkinointialan kanssa. CMO:ta harvinaisemmat ja mutkikkaammat tittelit voivat tuottaa vaikeuksia alan sisälläkin.

Jos esimerkiksi mahdollinen tuleva asiakas tai yhteistyökumppani haluaa päätellä, keneen yrityksen edustajaan hänen kannattaa ottaa yhteyttä, selkeät tittelit auttavat arvaamaan oikein. Sama pätee myös yrityksen sisällä. Aikaa ja vaivaa säästyy, kun tittelit eivät johda harhaan tai hämmennä, vaan kertovat, mistä kukin on vastuussa.

Toimittajana törmään usein tilanteisiin, joissa haastateltavan titteli on englanninkielinen. CMO:n suomennan suoraan markkinointijohtajaksi, mutta monen muun tittelin kohdalla kysyn käännöstä haastateltavalta. Usein vähintään epävirallinen selittävä suomennos on haastateltavan tiedossa tai syntyy kysyttäessä nopeasti, mutta toisinaan kysymys osoittautuu paljastavan vaikeaksi. Monesti ensimmäinen vastaus on, että meillä käytetään vain näitä englanninkielisiä titteleitä. Kun sitten ehdotan suomennosta, haastateltava saattaa hyväksyä sen – tai korjata ehdotustani osuvammaksi.

Juuri ne tilanteet, joissa tittelin käyttäjä joutuu korjaamaan ensimmäistä ehdotusta, ovat erityisen kiinnostavia. Ne osoittavat suomennokset tarpeellisiksi. Jos toinen ihminen kuvittelee tittelin kertovan jotakin muuta kuin mitä sen on tarkoitus kertoa, titteli on huono. Jos taas et itsekään osaa kertoa omalla äidinkielelläsi, mitä teet työksesi, et voi olettaa, että muutkaan ymmärtäisivät hienoa titteliäsi oikein.

Kun oma titteli on hallussa, voikin siirtyä miettimään, mitä kaikkea muuta tulee piilottaneeksi anglismien, lyhenteiden ja muuten vain vaikeaselkoisen ammattikielen taakse. Jos puhut ”transformaatiosta, joka manifestoituu uudessa pääkonttorissamme”, halustasi ”valjastaa kaupan rajapinnassa tapahtuvat kohtaamiset uudella ajattelumallilla” tai ”kustomoitujen ratkaisujen uniikista osaamisesta”, vastaanottaja saattaa ohittaa viestisi ymmärtämättä kunnolla, mistä siinä oli kyse.

Uskottavuutta syövät myös tilanteet, joissa yrityksen edustaja ei osaa kertoa tiedotteessa tai edes puhelimessa selväsanaisesti, mitä yhtiö tekee.