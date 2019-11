Lukuaika noin 4 min

Ohjain käteen, lasit päähän. Astun sisään valoisaan, tyylikkäästi sisustettuun huoneeseen. Artekia, Iittalaa, paikka tulvii tuttuja designhuonekaluja. Kääntelen päätäni. Tuon tuolin tunnistan, siihen ei tavallisen palkansaajan tuloilla ole varaa. Teleporttaan olohuoneen puolelta lähemmäs keittiötä.

Noita ruokapöydän tuoleja en olekaan ennen nähnyt, aika kivat. Osoitan ja klikkaan, vaihdan väriä. Musta. Oranssi? Oho. Mutta ei paha, katse jää viipymään. Voisiko niitä kuvitella näkevänsä omassa kodissaan? Voisin klikata MobilePay-nappia ja hoitaa homman hetkessä puhelinnumerolla.

Näkymä muuttuu valkoiseksi ja kiittää. Aika jättää tavarataloyhtiö Stockmannin virtuaalitodellisuuskauppa taakse. Olisin viihtynyt pidempäänkin.

Seuraava tilaisuus koittaa melko pian, sillä VR-kauppa on kokeiltavissa ainakin yhdellä Stockmannilla, monikanavaisuuden kehityksestä vastaava johtaja Antti Tanaka kertoo. Se pystytetään asiakkaille joskus alkuvuodesta, Tanaka lupaa.

Joulukiireiden jälkeinen aika lienee hyvä ratkaisu startille, sillä VR-studio Zoanin kioskille oli Slushissa jatkuva jono. Toki Stockmannin ohella heidän kioskillaan messukeskuksessa pääsi vierailemaan myös joulupukin luona.

Mihin Stockmann virtuaalitodellisuudella pyrkii? Tanaka vastaa arvoituksellisesti, että kaikenlaista on kehitteillä, mutta hän ei halua vielä paljastaa mitä. Nyt haetaan vain palautetta asiakkailta, katsellaan hieman.

”Halutaan tietää, mitä lisäarvoa VR voi tuoda asiakkaalle, mitä se voisi olla tulevaisuudessa.”

Tanaka on erityisen innoissaan MobilePayn mahdollistaman maksamisen helppoudesta. Hän valittelee vain, ettei nykyiseen demoon saatu tehtyä systeemiä, jossa asiakkaan osoitetiedot syötettäisiin järjestelmään ennakkoon. Ostoksen voi siis tehdä, mutta toimitusosoite pitää kertoa jälkikäteen. Ainakaan yksi yhteen virtuaalistockkaa ei ole luvassa.

”Juttu on nimenomaan se, että voidaan tehdä jotain, mitä oikeassa maailmassa ei pystytä tekemään. Ei tehdä sitä, millainen Stockmann on, vaan miksei voitaisi vaikka näyttää, millainen Stockmann oli 60-luvulla?”

”Kannattaa muistaa, että asiakkaat kaipaavat yllätyksellisyyttä. Haluaisimme VR:n kautta tuoda ahaa-elämyksiä, että näinkin voi tehdä”, Tanaka sanoo.

AR:ää eli lisättyä todellisuutta Stockmann käyttää jouluikkunassaan jo kolmatta vuotta. Sen perimmäinen tarkoitus, satuikkunan ihmeellisyyden lisäämisen ohella, on tietenkin ohjata ikkunaa ihastelevaa yleisöä myös sisälle ostoksille.

Kauppa kaipaa dataa

Digitaalisen maailman etu on data, sitäkin kokeilussa kerätään. Kivijalassa kukaan ei saa tietää, että asiakas on katsonut tuotetta tai vaikka käynyt sovittamassa vaatetta. Käytännössä ainoa saatava tieto on tuotteen myynti ja miten muut tuotteet ostokäyttäytymiseen vaikuttivat.

Tanaka työskenteli ennen Verkkokauppa.comissa ja kertoo oppikirjaesimerkin kuluttajakäyttäytymisestä niiltä ajoilta.

”Esillä oli rivi pelihiiriä, joista ensimmäinen oli kallis, 130 euroa maksava tosi hieno hiiri. Sitä ei myyty, mutta toiseksi kalleinta, 80 euron hiirtä meni. Eli miksi me pidettiin sitä kallista hiirtä edes myynnissä? Kun se otettiin pois, 80 euron hiiri ei enää myynytkään vaan asiakkaat siirtyivät seuraavaksi kalleimpaan tuotteeseen.”

Tämä on suunnilleen parasta, mihin tavallisessa fyysisessä kaupassa pystytään.

Ainakin toistaiseksi. Verkkokauppajätti Amazon on jo avannut ensimmäiset kassattomat kauppansa Yhdysvalloissa. Käytettyä teknologiaa ei ole yksityiskohtaisesti avattu, mutta mediatietojen mukaan kaupassa on jopa satoja kameroita, jotka seuraavat asiakkaiden liikkeitä ja tunnistavat, jos he poimivat tuotteen ja laittavat sen kassiinsa. Takana myllää tehokas koneoppimisalgoritmi.

Amazon siis saa tietää esimerkiksi kuinka pitkään ihminen on jotain tuotetta katsonut ennen kuin hän on tehnyt ostopäätöksen tai laittanut sen takaisin hyllyyn ja onko hän sen jälkeen valinnut jonkin toisen vastaavan tuotteen ja miten hän on kaupassa kulkenut. Kullanarvoista tietoa kauppiaalle.

”Paljon puhutaan kassattomasta kaupasta mutta ei siitä, miten paljon asiakkaat antavat heille dataa! Sehän siinä on mielenkiintoista”, Tanaka innostuu.

VR-kaupassa voitaisiin saada samanlaisia asioita selville. Että jonkin tuotteen tietty väri kiehtoo kuluttajia eniten, koska sitä katsellaan pisimpään. Kullanarvoista tietoa myös mainostajalle ja valmistajalle, sillä ihmisten ostokäyttäytymiseen vaikuttaa moni seikka. Räväkkä väri ei välttämättä ole myyntihitti, mutta se voi olla muutoin tarpeellinen ja kannattaa pitää mallistossa.

”Voidaan sanoa että hei, käyttäkää sitä sinistä sohvaa markkinoinnissa, koska se kiinnittää ihmisten huomion”, Tanaka sanoo.