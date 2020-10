Lukuaika noin 2 min

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikkea Suomessa tehtyä syöpätutkimusta, kun aikaisemmin kerätyt varat lahjoitettiin rinta- ja gynekologisten syöpien tutkimukseen. Suuren muutoksen myötä vuoden 2020 kampanjan tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman välittävin kansa.

”Olemme laajentaneet tuen antamista, koska ensinnäkin Roosa nauha -kampanja on menestynyt meillä hyvin, ja vaikka rintasyöpä on naisten yleisin rintasyöpä, myös esimerkiksi miesten eturauhassyöpä tarvitsee tutkimusta. Ajatus siitä, että laajennamme tutkimuksen kohdetta kaikkiin syöpiin, on askel, joka on otettu kansainvälisestikin vastaavissa järjestöissä. Ulkomaillakin pink ribbon on siirtynyt tukemaan kaikkien syöpien tutkimusta, eli tämä on looginen jatkumo”, Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller sanoo.

Viime vuonna Syöpäsaatiö teki suomalaisille mielipidetutkimuksen siitä, voitaisiinko Roosa nauha -tutkimuksessa kerätä varoja kaikelle syöpätutkimukselle.

”Suomen kansa vastasi, että juuri näin sen kuuluisi olla. Senpä takia tänä vuonna lähdettiin tähän, ja varmaankin myös ensi vuonna”, Meller sanoo ja lisää, että on olemassa paljon sellaista geneeristä syöpätutkimusta, joka auttaa kaikkien syöpien tutkimisessa.

N2 toimistokumppani

Tänä vuonna kampanjan toimistokumppaniksi valikoitui markkinointiviestinnän luova toimisto N2.

“Halusimme nostaa kampanjan keskiöön nauhan suunnittelijan Juha Tapion lisäksi myös itse nauhan ostajat ja lahjoittajat, jotka välittämisellään mahdollistavat Roosa nauha -keräyksen ja suomalaisen syöpätutkimuksen. Lisäksi halusimme suunnata katseet myös niihin, jotka kamppailevat ja elävät syövän kanssa”, N2:n suunnittelijat Jon Gustavson ja Netti Genberg kertovat tiedotteessa.

Kampanjailmeen kuvista vastasi Simelius Simelius ja tuotantoyhtiö Mjölk.

"N2:n laajan kumppaniverkoston kautta Roosa nauhalle löytyi aivan uusi tarinallinen ulottuvuus. Esimerkiksi tuotantoyhtiö Mjölkin ohjaaja Simo Liukka onnistui visualisoimaan sen ainutlaatuisen ja merkittävän tuen, mikä tuntemattomilla lahjoittajilla on syövän kanssa eläville. Hoidimme roolituksen itse, jonka ansiosta kampanjakasvoina on Syöpäsäätiön työntekijöitä sekä henkilöitä, joita syöpä on oikeasti koskettanut", Syöpäsäätiön markkinointipäällikkö Anu Koikkalainen kertoo tiedotteessa.

Mellakka Helsingin kampanjaan toteuttama vaikuttajakokonaisuus kattaa 30 vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaista. Mukana ovat muun muassa näyttelijä Johanna Puhakka, kansainvälinen twerk-tähti Tinze sekä malli Sabina Särkkä.

“Onnistuimme hienosti kiteyttämään rohkean missiomme tähän kampanjaan. Yhteistyössä yhdistyivät saumattomasti ylätason strateginen kumppanuus sekä ruohonjuuritason osaava in house -tuotanto. Olemme erittäin kiitollisia antoisasta yhteistyöstä ja saamastamme tuesta”, Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller sanoo tiedotteessa.

Roosa nauhan päivää vietetään tänään 9. lokakuuta. Vuoden 2020 Roosa nauha -keräys on käynnissä 22.9.–1.11.