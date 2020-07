Lukuaika noin 2 min

Koronakevät ei ole ollut lifestylebrändeille helppo, mutta vuonna 2014 Billebeinon perustanut Ville Leino pistää pökköä pesään.

Vaatteista ja asusteista tunnettu Billebeino julkaisee 16. heinäkuuta ensimmäisen aurinkolasimalliston. Aurinkolaseja merkiltä on tullut kollaboraatioina, nyt kauppoihin saadaan ensimmäisen oma mallisto.

Billebeino on laajentanut brändiään harkitun strategisesti. Nyt lanseerattava aurinkolasimallisto on lifestylebrändille luonnollista kehitystä. Mallistoon kuuluu 15 unisex-mallia, joiden hinta asettuu 129 ja 199 euron välille.

Ville Leino sanoo, että uutuusmallistoa on valmisteltu vuoden päivät.

”Aurinkolasit ovat maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä ja tyylikkäimmistä asusteista, joten tämä on ollut innostava haaste. Aurinkolasit ovat oma suosikkiasusteeni, niitä on tullut hamstrattua ja hävitettyäkin”, Leino sanoo.

Billebeino haluaa yhdistää perustajansa intohimojen mukaan urheilun ja taiteen maailmat. Aurinkolasit sopivat molempiin vaikutteisiin.

”Olen tyytyväinen siitä, kuinka hyvin brändimme fiilis välittyy malliston designissa, mikä on noinkin klassisessa tuotteessa kuin aurinkolasit aika vaikeaa. On vaikea tehdä yksinkertaista hyvin”, Leino pohtii.

Hän nostaa mallistosta suosikikseen detaljin lasien sangassa, jossa on Billebeinon Brick-logosta varioitu yksityiskohta.

Rajattu määrä aurinkolaseja tulee myyntiin 16. heinäkuuta yli sataan Silmäasema-liikkeeseen. Suomi on Billebeinolle tärkein markkina tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa tavoite on yhä voimakkaammin ulkomailla.

”Näiden tuotteiden kanssa tuntuu luontevalta suunnata myös kansainvälisille markkinoille”, Leino sanoo.

Koronakeväästä on Billebeino on selvinnyt hyvin. Poikkeuksellinen kevät on antanut aikaa myös suunnitella uutta.

”Mikään ei ole mennyt puihin, ehkä jotain siirtynyt. Meillä on hyviä projekteja käynnissä.”

Vuosi 2019 ainakin oli mainio. Leinon ja Juhani Putkosen omistama Billebeino kasvatti liikevaihtoaan vuonna 2019 edellisvuodesta noin 26 prosenttia. Liikevaihto vuonna 2019 oli 2 831 678 euroa. Tulostakin syntyi, sillä liikevoitto ennen veroja oli 480 326 euroa vuonna 2019.

Tänä keväänä Billebeino herätti huomiota myös hyväntekeväisyysprojekteilla. Niitä jatketaan, perustaja toteaa.

”Hyväntekeväisyys on jo osa brändiä”, Leino sanoo.