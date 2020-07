Kuvassa The Helsinki Distilling Companyn Mikko Mykkänen ja Kai Kilpinen.

Palkittua viskiä. Kuvassa The Helsinki Distilling Companyn Mikko Mykkänen ja Kai Kilpinen.

Palkittua viskiä. Kuvassa The Helsinki Distilling Companyn Mikko Mykkänen ja Kai Kilpinen.

Lukuaika noin 1 min

Suomalaiset alkoholijuomat ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta arvostetussa Meininger’s International Spirits -kilpailussa.

Suomalaisista käsityöläistislaamoista The Helsinki Distilling Company palkittiin premium-luokan ruisviskistään Helsinki Whiskey release #14, Rum Cask Finish Rye Malt ja Pyynikki Distilling Company gineistään, joista Lapsang Souchong Smoked Tea Gin sai kultamitalin ja Payday Craft Gin hopeamitalin.

Helsinkiläistislaamo kuvailee palkintoa tärkeäksi erävoitoksi vientiponnisteluilleen.

”Saksa on meille suuri ja tärkeä vientimarkkina, joten voitto juuri tässä arvostetussa kilpailussa on tislaamollemme ehdottomasti kova juttu. Olen iloinen myös muiden suomalaisten alan toimijoiden menestyksestä kilpailussa. Kilpailumenestys vankentaa suomalaisen osaamisen arvostusta ja tuo meille tärkeää huomiota käsityötislauksen taitajina”, kertoo The Helsinki Distilling Companyn toimitusjohtaja ja tislaajamestari Mikko Mykkänen tiedotteessa.

Tislaamon master blenderin Kai Kilpisen mukaan voittanut viski edustaa 14. pullotuserää, ja siinä on mallastetun rukiin lisäksi ohramallasta pehmentämässä ja tasapainottamassa ruisviskin mausteisuutta.

"Suutuntuma on runsas ja viskin aromeissa on vaniljaa, aprikoosia, karamellia, lakritsaa ja kaakaota”, Kilpinen kuvailee tuotetta tiedotteessa.

Meininger’s International Spirits Award on kansainvälinen, väkeviä alkoholijuomia, likööreitä, hedelmäviinejä ja sekoitejuomia arvottava kilpailu. Se palkitsi tänä vuonna kultamitalilla myös Altian valmistaman Koskenkorva-vodkan.