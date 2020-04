News Now Finlandin uutispäällikkö David Mac Dougall toivoo, että nykyinen maksuton yhteistyö luo myös pohjaa tulevalle liikevaihdolle koronviruskriisin jälkeen.

Uutissivusto News Now Finland on aloittanut yhteistyön yhdeksän suomalaisen sanomalehden kanssa. Lehdet ovat alkaneet julkaista verkkosivuillaan News Now Finlandin englanninkielisiä koronavirusuutisia, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monet.

News Now Finlandin englanninkielisiä uutisia julkaisevat nettisivuillaan Lännen Median verkostoon kuuluvat Turun Sanomat, Hämeen Sanomat, Ilkka-Pohjalainen, Länsi-Suomi, Keskipohjanmaa, Forssan Lehti ja Kainuun Sanomat sekä ruotsinkieliset HSS Median lehdet Vasabladet ja Österbottens Tidning.

News Now Finlandin uutispäällikkö David Mac Dougall kertoo M&M:lle, että yhteistyö saatiin huhtikuun alussa nopeasti käyntiin.

News Now Finland Mikä: Suomessa toimiva itsenäinen englanninkielinen uutissivusto Perustettu: vuonna 2017 Tavoittavuus: kuukausittain yli 750 000 ihmistä eri digikanavissa

Mac Dougall seuraa aktiivisesti, miten mediat eri puolilla maailmaa sopeutuvat koronavirustilanteeseen ja otti yhteyttä Lännen Mediaan ja HSS Mediaan ehdottaakseen yhteistyötä.

News Now Finland oli jo alkanut kirjoittaa joka arkipäivä englanninkielisen koosteen päivän koronavirusuutisista.

”Isot mediat voivat uutisoida päivän mittaan joka asian erikseen, mutta me emme voi raportoida jokaista käännettä, eikä yleisömme sitä halunnutkaan.”

Lännen Media ja ja HSS Media lähtivät heti mielellään mukaan yhteistyöhön, ja News Now Finlandin uutisia alkoivat julkaista Lännen Median lehdistä seitsemän ja HSS Median lehdistä kaksi sanomalehteä.

News Now Finlandin juttu lähtee sanomalehtien toimituksiin joka arkipäivä kuuteen mennessä, ja ne julkaisevat sen verkkosivuillaan seitsemän tai puoli kahdeksan maissa. Omilla sivuillaan News Now Finland julkaisee jutun hieman myöhemmin.

Keino tavoittaa niitä, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia

”Äidinkieleltään englanninkieliset eivät ole Suomessa suurin ulkomaalaisten ryhmä, mutta täällä kuitenkin asuu yhä enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät ja puhuvat englantia, mutta eivät suomea tai ruotsia. Esimerkiksi Vaasa on hyvä esimerkki. Siellä on korkeakouluja, isoja kansainvälisiä työnantajia, kuten ABB ja Wärtsilä, ja kesällä paljon ulkomaisia vieraita”, Mac Dougall sanoo.

Myös Vasabladetin päätoimittaja Nina Dahlbäck viittaa siihen, että lehden ilmestymisalueella asuu paljon ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi eikä ruotsi.

”Ajattelimme, että tämä voi kiinnostaa heitä. Lisäksi tiesimme, että moni meidän lukijoistamme lukee myös englanninkielisiä uutisia, ja he voivat olla kiinnostuneita lukemaan myös hieman toisesta näkökulmasta tehtyjä, valtakunnallisia koronavirusuutisia”, Dahlbäck sanoo.

Keskusteluja yhteistyöstä oli käyty News Now Finlandin kanssa jo ennen koronaviruskriisiäkin, joten aloittamisen kynnys oli matala, kun Mac Dougall tarjosi mahdollisuutta julkaista englanninkielisiä koronavirusuutisia.

Dahlbäckin mielestä nyt onkin kiinnostavaa nähdä, miten paljon englanninkielisiä juttuja luetaan ja onko yhteistyötä aihetta mahdollisesti jatkaa myöhemmin jossakin muodossa.

”Lukijoita on ollut vähemmän kuin ruotsinkielisillä koronavirusjutuillamme, mutta ihan hyvin ottaen huomioon, ettemme koskaan aikaisemmin ole julkaisseet englanninkielistä sisältöä”, hän sanoo.

Nyt ilmainen yhteistyö voi tuoda tulevaisuudessa tuloja

News Now Finland ei peri sanomalehdiltä maksua uutistensa käyttämisestä, vaan tarjoaa niitä yhteiskunnallisista syistä ilmaiseksi.

”En ole varma, olisivatko ne valmiita maksamaan. Kaikilla lehdillä on nyt omat ongelmansa. Mutta kun kriisin jälkeen haluamme ehkä tehdä lisää tällaista, olemme voineet onnistua näyttämään, että tämä on mahdollista ja tälle on markkina. Se voi helpottaa yhteistyötä tulevaisuudessa”, Mac Dougall sanoo.

Mukana olevat ja muutkin mediat näkevät nyt, miten englanninkielisten uutisten julkaisemin sujuu.

”Jotkin lehdistä, joiden kanssa olemme puhuneet aikaisemmin, ovat ehkä olleet epävarmoja siitä, miten mallimme toimisi käytännössä. Nyt olemme näyttäneet, että lehdet saivat järjestelmän toimimaan vuorokaudessa”, Mac Dougall sanoo.

Nyt ilmainen yhteistyö voi poikia tulevaisuudessa myös liiketoiminnallista hyötyä.

”Se auttaa pitämään nimeämme esillä, ja sanomalehdet käyttävät meidän logoamme uutistemme yhteydessä. Tämä lujittaa mainettamme ammattimaisen ja paikkansapitävän journalismin tekijänä ja on hyväksi brändillemme.”

Kun yhteistyötä on jo kokeiltu, rakennettua mallia voi myöhemmin mahdollisesti käyttää myös liikevaihtoa tuoviin yhteistöihin.

News Now Finland on itsenäinen media, joka saa normaalioloissa tuloja natiivimainonnasta. Toinen, nyt pro bonona tehtävää yhteistyötä lähellä oleva tulonlähde ovat englanninkieliset uutiskoosteet. Viime syksynä News Now Finland aloitti yhteistyökokeilun pääkaupunkiseudulla ilmestyvien ilmaisjakelulehtien Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien kanssa.

”Teimme printtilehtiin uutisia niiden ilmestymisalueilta ja englanninkielisiä versioita niiden omista uutisista”, Mac Dougall kertoo.

Helsingin Uutiset, Länsiväylän ja Vantaan Sanomat omistaa Etelä-Suomen Media, joka on osa Keskisuomalainen-konsernia.

Nyt uuden liikevaihdon hankkiminen uutisia myymällä on koronaviruksen vuoksi jäissä ja raha on tiukassa, kuten monilla muillakin yrityksillä.

”Muiden pienten yritysten tavoin olemme hakeneet rahoitusta ely-keskukselta uusien tuotteiden ja digitaalisen journalismin liiketoimintamallien kehittämiseen. Olemme hakeneet rahoitusta myös Googlen ja Facebookin pieniä eurooppalaisia medioita auttavilta rahastoilta”, Mac Dougall kertoo.

Ei erityisesti ulkomaalaisille suunnattua

Sanomalehtien sivustojen kautta News Now Finlandin jutut tavoittavat aiempaa laajemman yleisön, mutta myös omalla sivustolla liikenne on kasvanut koronaviruskriisin aikana.

”Sivustomme ja sosiaalisen median kanaviemme kävijämäärä on kasvanut kahdessa kuukaudessa 40 prosenttia. Varsinkin maaliskuun loppupuolella kävijämäärään tuli iso piikki”, Mac Dougall kertoo.

”Ihmiset ovat kiinnostuneita koronavirusuutisoinnista, mutta haluavat lukea muustakin. Se on haaste. Olemme joutuneet leikkaamaan freelancer-budjettimme minimiin”, Mac Dougall sanoo.

Hän pitää nykyistä tilannetta kuitenkin myös kiinnostavana ja otollisena innovaatioille, sillä poikkeuksellisessa tilanteessa on poistuttava mukavuusalueelta ja otettava riskejä.

Uutisia Suomesta englanniksi julkaisevan News Now Finlandin tontti on pieni, mutta se tekee omia uutisia ja haastattelee itse esimerkiksi Suomen ministereitä.

”Usein ihmiset vastaavat eri tavalla puhuessaan englantia. He eivät välttämättä sano eri asioita, mutta selittävät asiat eri tavalla. Ihmiset, varsinkin poliitikot, saattavat ajatella englantia puhuessaan huolellisemmin, koska se on heille vieras kieli.”

News Now Finlandin toimitus on myös huomannut, etteivät suomenkieliset mediat välttämättä tee juttuja samoista aiheista kuin se.

”Uutisemme eivät ole erityisesti suunnattuja ulkomaalaisille. Teemme Suomesta uutisia, jotka sattuvat olemaan englanninkielisiä, ja näkökulmamme voivat olla erilaisia kuin muilla medioilla.”