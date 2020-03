Lukuaika noin 3 min

Havaintoja omasta päästä, osa 2. (koska kakkososat ovat aina parhaita):

• Turvaton mieli etsii sääntöjä ja tapoja. Niillä on rauhoittava vaikutus. Olemme olleet eristyksissä pari viikkoa. Haluamme normalisoida nykytilan. Tarraudumme uusiin rutiineihin. Olemme valmiita antamaan itsemme auktoriteettien johdettaviksi. Ehkä se on viisainta, tässä tilanteessa, ajattelemme.

• Urheilulähetyksiä kaipaan. On itsestään selvää, että Liverpool tulee julistaa mestariksi.

• Ylivoimaisesti parhaiten tilanteeseen sopeutunut ryhmä ovat lapset. He eivät koe hätää. Heissä näkyy yhä ilo, usko, viattomuus ja leikkimielisyys. Voi kunpa meistä tulisi heidän kaltaisia. Sitähän koko aikuisikä on, pyrkimystä palata lapseksi, omaksi itsekseen.

• Pienet ilot ovat suuria iloja. Kuten lämmin omenapiirakka vaniljakastikkeella, tyttärien kanssa katsottu As good as it gets, Max Richterin sävellys On the nature of daylight, tiimipuhelu, runous, Olavi Virta ja Mireille Mathieu, taiten asetettu kirosana, matkalla kauppaan nyökkääminen tuntemattomille. Näin sen aina olisi pitänyt olla. Menestys ja itsensä promoaminen tuntuvat hölmöiltä.

• Pohdin Ruotsin taktiikkaa. Noinkohan hannuhanhet vastakkaisella strategiallaan on se maa, joka ensimmäisenä nousee kanveesista. Ainakin mieliala siellä on toinen kuin täällä. Mikä on mielialan arvo ja seuraukset pidemmällä aikavälillä? Voiko sitä mitata?

• Näen läheltä palvelualojen ja taiteilijoiden tuskaa, 150 000 lomautettua. Moni yrittäjä tekee kaikkensa pelastaakseen firmansa ja työpaikat. He kantavat vastuuta mahdottomissa olosuhteissa. Osa on joutunut antautumaan. PK-yritykset tulevat olemaan viimeinen taho, jonka valtiovalta pelastaa, vaikka siellä on 900 000 työpaikkaa. Verojen maksun siirtäminen tai 10 000 euron almu ei pelasta mitään, se siirtää hetkeksi firmaa kohti suurempaa konkurssia. Se on ymmärrettävä fakta. Valtiovallan ensisijainen tehtävä on pelastaa infrastruktuuri, koulutus ja terveydenhuolto. Ja käsi on kassan pohjassa jo.

• Saako nyt nauraa, kysyi tyttö. Saa ja kuuluvasti.

• Todelliset vaikuttajat, ne jotka eivät työkseen someta ja leiki egopelejä, ovat alkaneet astumaan esiin. He, jotka päättävät tämän maan asioista ja johtavat mielipidettä, ovat ulostulleet sekä allekirjoittaneet yhdessä vetoomuksia. Heidän tarmoaan tarvitaan enemmän kuin ikinä. Arvostukseni presidenttiä ja pääministeriä kohtaan ovat myös kasvaneet. Valtavan paineenkin keskellä heistä välittyy sisua ja myötätuntoa.

• Onko itku heikkouden merkki, kysyi nuori mies. On ja ihmisyyden. Anna tulla. Olat on luotu sitä varten.

• Onneksi on valo. Kevään tulo on tavallista hienompi kokemus. Sitä on ilo seurata livelähetyksenä.

• Mainostajat ovat jakautuneet uusiin segmentteihin. Yksi ryhmä on konkurssiuhan alla. Toinen on kaivanut poteron, asettunut sinne ja ajanut hiekan päälle. Sääli, suuri sääli. Kolmas pieni ryhmä markkinoi kuten ennenkin. ”Meidän brändi on tutkitusti luotettavin, leikkeleissämme on nyt 4 prosenttia enemmän lihaa, meiltä nyt pikavippiä ylikorkoon, me, me, me”. Neljäs ryhmä, markkinaa voittava ryhmä, tajuaa ajan ja toimii, jopa näkyvämmin kuin ennen. He ovat vuoropuhelussa asiakkaisiinsa, tukevat heikompia ja palvelevat kipurajansakin yli. He ovat kuin ne ihmiset, vaatimattomat sankarit, jotka tulevat nyt esiin. Kunnia heille.

• Mietin miten perverssiä on ajatella, että nyt on monella tapaa paremmin kuin ennen? Onneksi laitoin tämän kysymyksen muotoon, jottei kukaan ajattele, että ajattelen niin.

• Kriisi ei muuta ihmistä vaan paljastaa hänen luonteensa. Somea on sietämätöntä seurata. Siellä nimetään syyllisiä, johdetaan hallitusta ja panikoidaan. Ihan kuin vihollinen olisi ihminen eikä virus. Pölvästien määrä on kasvussa. Siihenkään ei ole rokotetta.

• Pörssit romahtavat, mutta luovuuden kurssi on huipussaan. Jokaisessa meissä on luovuutta. Käytä sitä. Keksi päiväsi uudelleen, mielikuvittele uusi maailma, ideoi keinoja kohdata vertaisesi, siirrä hyvää energiaa, luo nahkasi. Sinä olet mitä päätät olla. Voit hallita asenteesi, et ulkomaailmaa. Usko hyvään, niin itsessäsi kuin muissa.

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.