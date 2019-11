Marie Kondō on kannustanut ihmisiä luopumaan turhista tavaroista.

Japanilainen järjestelyasiantuntija Marie Kondō on avannut kodintavaroita myyvän verkkokaupan. Asiasta kertovat muun muassa The Wall Street Journal, The Guardian ja Fox News.

Kondō, 35, on noussut kansainväliseen maineeseen KonMari-nimellä tunnetun kodintavaroiden järjestelymenetelmänsä ja sitä käsittelevien elämänhallintaoppaidensa kautta.

Keskeistä Kondōn metodeissa on hänen ohjeensa, jonka mukaan ihmisten tulisi tilan ja ajan säästämiseksi luopua kaikista sellaisista kodin tavaroista, jotka eivät ”tuota iloa”.

”Minulle tärkeintä on, että ihmiset ympäröivät itsensä esineillä, jotka herättävät heissä iloa. Jos käyttämäsi kulho tuottaa sinulle iloa, en suosittele korvaamaan sitä lainkaan”, Kondō kommentoi.

Kondō on siis tullut tunnetuksi kulutushysterian eräänlaisena vastavoimana. Siksi päätös omasta verkkokaupasta on kiinnostava veto. Halvin kaupassa myytävä esine on kahdeksan dollarin keraaminen syömäpuikkoteline, kallein puolestaan 275 dollaria messinkinen keittiötarvikkeiden pidike.

Kauppa avattiin viikko sen jälkeen, kun Japanin suurin verkkokauppasivusto Rakuten ilmoitti kaupallisesta kumppanuudesta Kondōn kanssa.

Hänen mukaansa tavoitteena ei ole kulutuksen lisääminen. Kondōn mukaan idea myymälän perustamisesta tuli ihmisiltä, jotka ovat kysyneet, mitä esineitä hän itse haluaisi säilyttää kodissaan.

Olivat syyt verkkokaupan perustamiseen mitkä tahansa, sosiaalisessa mediassa ratkaisua on arvosteltu ja ironisoitu urakalla.

”Tämä oli suunnitelma koko ajan. Hankkiudu eroon tavarasta, jotta voit ostaa lisää”, naljailee eräs Twitterin käyttäjä.

”Tämä ei tuota iloa”, säestää toinen.