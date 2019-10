Lukuaika noin 1 min

The Vergen mukaan Amazon on polttanut pakettien toimituskuluihin kolmessa kuukaudessa noin 9,6 miljardia dollaria, liki 50 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vertailujaksona.

Osa kuluista on mennyt toimituslogistiikan laajentamiseen. Amazon on satsannut voimakkaasti Amazon Flex -lähettipalveluunsa ja on kiinnostunut myös robottien käyttämisestä kuljettajina niin maalla kuin ilmassakin.

Amazon tähtää tällä kaikella pakettien ripeämpään toimitusnopeuteen. Se haluaa kaventaa sen Prime-lähetysten toimitusajan kahdesta päivästä yhteen päivään.

”Tämä on valtava investointi, mutta myös oikea pidemmän aikavälin päätös asiakkaan kannalta. Ja vaikka ei heti niin uskoisikaan, nopeammat toimitusajat tarkoittavat pienempää hiilijalanjälkeä, sillä tuotteet tulevat lähellä asiakasta olevista keskusvarastoista”, Amazonin toimitusjohtaja Jeff Bezos lupaa.

Prime-lähetysten lisäksi Amazonilla on tarjota myös vielä nopeampi Prime Now -lähetyspalvelu, joka toimittaa paketit vielä saman päivän aikana.

Logistiikan laajentamiseen uppoavat rahavuoret Amazon haalii muun muassa erittäin tuottoisasta Amazon Web Services -pilvipalvelustaan. The Vergen mukaan osaston liikevaihto on yhdeksän miljardia dollaria, ja siitä noin 40 prosenttia on suoraa voittoa.

