Amerikkalainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Lady Gaga pujotti sormuksen omaan sormeensa juhlistaakseen jokaisen vapautta kosia ketä tahansa milloin tahansa. Naisten voimaannuttamiseen tähdänneessä teossaan hän käytti Knight Finger -sormusta, jonka muotiaktivisti Bea Åkerlund on suunnitellut maksupalveluyhtiö Klarnalle.

Åkerlundin Klarnalle suunnitteleman Knight Finger -sormuksen tarkoitus on karkausvuonna haastaa perinteitä, joiden mukaan nainen voi kosia miestä vain karkauspäivänä. Klarna uskoo, että kaikkien tulisi saada rakastamansa ilman päätöksentekoon vaikuttavia vanhanaikaisia sääntöjä tai perinteitä.

Lady Gaga tarttui Klarnan voimaannuttavaan viestiin ystävänpäivänä 180 miljoonan sosiaalisen median seuraajansa edessä.

Lady Gaga eli Stefani Joanne Angelina Germanotta kertoo käyttäneensä koko uransa ajan ylpeästi ääntään puolustaakseen sitä, mikä on hänen mielestään oikein.

”Olen innoissani työskentelystä ystäväni B.:n [Bea Åkerlundin] ja Klarnan kanssa sen juhlistamiseksi, kuinka pitkälle olemme kulttuurina tulleet, ja kutsumiseksi työhön, jota meidän täytyy jatkaa. Ajatus siitä, että nainen voi kosia miestä yhtenä päivänä neljän vuoden välein, on täysin naurettava! Kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät minun uskovan, että kenen tahansa sukupuoli-identiteetistä riippumatta tulisi saada ilmaista mikä tahansa rakkauden teko kenelle tahansa minkä tahansa vuoden minä tahansa päivänä. Joten uhmatakseni tätä vanhentunutta perinnettä päätin sanoa ’kyllä’ itselleni!” Lady Gaga sanoo tiedotteessa.

Klarnan markkinointijohtaja David Sandström avaa sormuksen yhteyttä Klarnaan:

“Knight Finger -sormus suunniteltiin symboliksi, joka sallii kaikkien osoittaa rakkauttaan omilla ehdoillaan ja kenelle haluavat – kuten miljoonat asiakkaat voivat Klarnan avulla saada haluamansa”, hän sanoo tiedotteessa.

Klarnan maksupalveluita käyttää 85 miljoonaa kuluttajaa ja yli 200 000 verkkokauppaa. Klarnalla on yli 3 000 työntekijää, ja se toimii 17 eri maassa.

“Lady Gagan tavoin me Klarnalla uskomme, että tilanne säilyy muuttumattomana, jollei perinteitä haasteta. Miksi meidän pitäisi vain tyytyä ja mukautua yhteiskunnan odotuksiin?” Sandström sanoo.

Samaa sanoo sormuksen suunnittelija, ruotsalaissyntyinen muotiaktivisti ja suunnittelija Bea Åkerlund:

“Knight Finger suunniteltiin inspiroimaan meitä kaikkia rakastamaan ilman pelkoa ja omilla ehdoillamme sekä jättämään vanhanaikaiset perinteet menneisyyteen, jotta voimme itse määritellä oman tulevaisuutemme”, Åkerlund sanoo.

Urallaan Åkerlund on stailannut Madonnan, Beyoncen, Lady Gagan, Rihannan, Katy Perryn, Britney Spearsin ja Fergien kaltaisia tähtiä.

Hän kuvailee Lady Gagaa taistelijaksi, joka voittaa kaiken tiellään olevan.

”Hän on inspiraation lähde luodessaan omat sääntönsä itsensä ilmaisemiseksi. On suuri kunnia, että hän valitsi sormeensa minun suunnittelemani sormuksen”, Åkerlund sanoo.

Knight Finger -sormus on valmistettu kullatusta hopeasta, ja siihen on istutettu 246 vaaleanpunaista ja neljä kristallikiveä. Rajoitettu erä sormusta on myynnissä yhteistyössä Hyperbeast-verkkokaupan kanssa. Sormusten myynnistä saatavat tuotot ohjataan kansainväliselle, voittoa tavoittelemattomalle Dress for Success -järjestölle, joka voimaannuttaa naisia saavuttamaan taloudellisen itsenäisyyden tarjoamalla heille tuen sekä työvaatetuksen ja työkalut työssä ja elämässä menestymiseen.