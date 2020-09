Lukuaika noin 1 min

Entinen MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund on kutsuttu lasten animaatioihin keskittyvän Gigglebug Entertainmentin hallituksen jäseneksi ja yhtiön neuvonantajaksi.

Gigglebug Entertainment on suomalainen animaatioon keskittyvä tuotantoyhtiö, jonka kansainvälisiä tuotantoja ovat olleet muun muassa 101 Dalmatian Street (Disney), Last Kid on Earth (Atomic Cartoons) ja Gigglebug – Kikattava kakkiainen.

Nordlundilla on yli 20 vuoden kokemus eri viihdeyhtiöiden kasvattamisesta ja muutosjohtamisesta. MTV Oy:n toimitusjohtajana Nordlund toimi joulukuuhun 2019 asti. Sitä ennen hän oli Universal Music Finlandin toimitusjohtaja. Koulutukseltaan Nordlund on kauppatieteiden maisteri.

Gigglebug Entertainmentin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Anttu Harlin kommentoi yhteistyötä tiedotteessa:

“101 Dalmatialaisen ja Kikattatavan Kakkiaisen jälkeen studiomme alkuperäishahmoille ja animaatiosarjoille on tullut runsaasti kysyntää. Seuraavat vuodet näyttävät sen verran mielenkiintoisilta, että tiimiin on syytä tuoda ykkösrivin tyyppejä auttamaan kasvun hallinnassa. Olemme onnekkaita, että Jarkko on pystynyt liittymään tähän dynaamiseen porukkaan.”

Myös Nordlund iloitsee yhteistyöstä.

“Lähdemme kasvattamaan Gigglebug Entertainmentia merkittäväksi maailmanlaajuiseksi animaatioon keskittyväksi tuotantoyhtiöksi. Olen erittäin iloinen voidessani olla mukana yhtiön muutosprosessissa ja kasvutarinassa ja uskon, että yhteistyömme tuo yhtiölle paljon lisäarvoa.”

45-vuotias Jarkko Nordlund on myös mediayhtiö Kalevan, Oomi Energian ja kansainvälisen TV3 Media Groupin hallitusten jäsen.