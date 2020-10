Lukuaika noin 1 min

Yhdysvalloista lähtöisin olevan Black Lives Matter -liikkeen aiheuttama rasismikeskustelu on muokannut tuotteiden nimistöä tänä vuonna. Syyskuussa Uncle Ben’s -riisibrändi julkaisi uuden nimensä ja ulkoasunsa sosiaalisessa mediassa velloneen rasismikeskustelun seurauksena. Riisibrändin uusi nimi on Ben’s Original. Uudistuksen yhteydessä riisibrändin logosta poistettiin tummaihoisen miehen kuva. Elintarvikeyhtiö Mars kertoi lausunnossaan, että sen tavoite on ”luoda oikeudenmukaisempaa kuvastoa”.

Myös Suomessa tuntematon, mutta Yhdysvalloissa perinteinen jäätelöbrändi, Eskimo pie, on ollut rasismikeskustelun ytimessä tänä vuonna. Jäätelöä valmistava Dreyer’s Grand Ice Cream myönsi kesäkuussa, että jäätelön tuotenimi on sopimaton. Eskimo pie -nimi herätti keskustelua, sillä sitä pidettiin loukkaavana alkuperäiskansoja kohtaan.

Yhtiö on nyt kertonut, että tulevaisuudessa tuote tunnetaan Edy’s Pie -nimellä. Uusi nimi ei ole tuulesta temmattu, vaan sillä kunnioitetaan yhtä jäätelöyhtiön perustajaa, Joseph Edya. Uudistuksen yhteydessä jäätelöbrändi saa uuden ilmeen. Vanhassa Eskimo Pie -logossa oli lapsi karvaisessa talvitakissa. Uusi logo koostuu pelkästä tuotteen nimestä. Usa Today kertoo, että uudistuneet tuotteet tulevat kauppoihin alkuvuodesta.