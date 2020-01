Lukuaika noin 2 min

Muun muassa sanomalehtiä Ilkka ja Pohjolainen tuottava Ilkka-Yhtymä on ostanut osake-enemmistön markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottavasta ohjelmistoyritys Liana Technologiesista.

Liana Technologiesin pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsevat Oulussa, ja yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa, Pariisissa, Münchenissä, Dubaissa ja Hongkongissa.

Yritys on perustettu vuonna 2005 nimellä Koodiviidakko Oy, joka on nyt Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö.

Liana Technologies -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 14,2 miljoonaa euroa, liikevoitto noin -0,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma noin 13 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstömäärä on noin 210. Suomi on tällä hetkellä yhtiön päämarkkina-alue. Yhtiöllä on noin 3 500 pitkäaikaista yritysasiakasta eri maissa.

Ilkka-Yhtymän ostamien osakkeiden kauppahinta on noin 15 miljoona euroa. Kauppahinta on rahoitettu kassavaroilla ja kauppasumma on maksettu kaupantekohetkellä.

Miksi kauppa tehtiin?

Ilkka-Yhtymän tiedotteen mukaan yrityskaupan myötä Ilkka laajentaa toimintaansa perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan.

”Konserni saa valikoimaansa uusia digimarkkinoinnin ja -viestinnän palveluita, lisää ammattitaitoista henkilöstöä sekä merkittäviä uusia pitkäaikaisia asiakkuuksia”, tiedotteessa sanotaan.

”Lianan kehittämät digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän alustat mahdollistavat liiketoiminnan kasvun myötä merkittävän kannattavuuden parantumisen tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä uutena pääomistajana tuo lisää resursseja Lianan toiminnan kehittämiseen ja kasvun edistämiseen”, Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen kommentoi.

”On hienoa, että Lianalle löytyi kumppani, joka voi tukea ja auttaa yhtiötä sen tulevissa kasvun vaiheissa. Meille perustajaosakkaille oli tärkeää säilyttää yhtiön omistus kotimaassa ja löytää saman arvopohjan jakava pääomistaja”, Liana Technologiesin toimitusjohtaja Samuli Tursas kertoo.

Yhtiön perustajista Tursas ja Juha-Mikko Ahonen jatkavat yhtiön toiminnassa ja merkittävinä osakkaina. Ilkka-Yhtymä-konsernin talousraportoinnissa Liana Technologies Oy tullaan raportoimaan omana segmenttinään.