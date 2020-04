Lukuaika noin 1 min

Fokus Media Finland Oy:n julkaiseman Koti ja keittiö -lehden päätoimittajana on aloittanut 9. maaliskuuta filosofian maisteri Jaana Kivipelto-Tulkki. Edellinen päätoimittaja, Koti ja keittiö -lehteä kahdesti vuosina 1996–2012 ja 2016 alkaen luotsannut Anna-Liisa Hämäläinen jää eläkkeelle.

Jaana Kivipelto-Tulkki, 47, työskenteli aiemmin Koti ja keittiö -lehden toimituspäällikkönä. Hän aloitti Koti ja keittiössä vuonna 2016. Kivipelto-Tulkilla on yli 20 vuoden kokemus media-alalta niin yritys-, järjestö- kuin yleisölehdistäkin. Ennen Koti ja keittiötä hän työskenteli muun muassa toimitussihteerinä Aller Median Oma Aika -lehdessä, Otavamedian Kaksplus- ja Kaksplus Perhe -lehdissä sekä Kynämiehessä yritysjulkaisujen parissa.

”On ilo työskennellä innostuneessa ja rautaisen kokeneessa toimituksessa sekä parhaiden avustajien kanssa. Näinä poikkeuksellisina aikoina meille on erityisen tärkeää tehdä lukijoillemme heidän rakastamaansa lehteä ja tavoittaa heidät sosiaalisen median kanavissamme”, Kivipelto-Tulkki sanoo tiedotteessa.

Koti ja keittiö on suomalainen sisustuslehti, jolla on 159 000 lukijaa ja lehden lisäksi vahva sosiaalisen median yhteisö. Seuraajia on eri kanavissa yhteensä yli 57 000. Lehti ja sen digitaaliset kanavat antavat inspiraatiota ja käytännön ideoita kodin sisustamiseen, puutarhanhoitoon ja vihersisustamiseen sekä ruoanlaittoon.

Fokus Media on suomalainen mediayhtiö, joka julkaisee tällä hetkellä yhdeksää tilattavaa aikakauslehteä ja tuottaa asiakasviestinnän ja sisältömarkkinoinnin palveluja suomalaisille yrityksille. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa. Työntekijöitä yhtiöllä on 60.