Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi vuoden 2021 alusta alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

Muhonen toimii nyt strategiajohtajana ja osakkaana viestintätoimisto Netprofile Finland Oy:ssä, joka on erikoistunut uutta teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten viestintään ja markkinointiin. Hän on tehnyt monipuolisen uran työelämässä, hallitusammattilaisena ja luottamustehtävissä. Muhonen on työskennellyt muun muassa toimittajana, viestintätehtävissä ja Suomen Lyyran toimitusjohtajana ja vaikuttanut vihreissä.

”Valinnassa arvostimme erityisesti Sallamaarin kattavaa kokemustaustaa, laajaa verkostoa sekä vuorovaikutustaitoja”, sanoo STK:n hallituksen puheenjohtaja, Onninen Oy:n toimitusjohtaja Martti Forss tiedotteessa.

Hän näkee, että kasvavalla sähköteknisen kaupan alalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja että siksi on tärkeää tuoda alan merkitys entistä vahvemmin yleiseen tietoisuuteen.

”Toimialamme on myös hyvä esimerkki toimintaprosessien digitalisaation edistämisestä. Lisäksi haluamme nostaa esiin, että tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuden olla rakentamassa parempaa elinympäristöä. Sallamaarin vahva viestintäosaaminen tukee kaikkia näitä tavoitteita erinomaisesti”, Forss sanoo.

Muhonen kertoo kokevansa STK:n toimitusjohtajuuden omia arvojaan vastaavaksi ja innostavaksi tehtäväksi.

”Koko rakennetun ympäristömme sähköistymisellä ja energiatehokkuudella on vahva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liiton palvelut ja jäsenyritykset ovat tämän kehityskulun ytimessä. On hienoa voida osaltani vaikuttaa fiksujen ratkaisujen käyttöönottoon ja jatkaa alan työtä kestävän kehityksen edistämisessä”, Sallamaari Muhonen sanoo.

Sähkötekniikka ehkä tuntuu äkkiseltään olevan kaukana viestinnästä, mutta Muhonen huomauttaa, että kyseessä on toimialaliitto, jossa kyse on kaupankäynnistä.

”Ei se niin hirveän loitolla ole siitä, mitä olen tehnyt seitsemän viime vuotta Netprofilessa viestinnän ja sisältömarkkinoinnin parissa teknologia-alan toimeksiantajille. Lisäksi olen toiminut usean yrityksen, muun muassa HOK Elannon hallituksessa. Kaupankäynti on se juju, joka on yhteistä entisille ja tulevalle tekemiselle”, Muhonen kommentoi M&M:lle.

Muhonen suosittelee kaikille alan ammattilaisille työskentelemistä sekä asiakkaan puolella että toimistoissa.

”On hirveän hyödyllistä ottaa haltuun molemmat puolet, kuten olen aiemminkin urallani tehnyt.”

Tulevaan uuteen työhön veti kuitenkin erityisesti arvojen yhteensopivuus.

”Sähköistyminen ja energiatehokkuus ovat ilmastonmuutoksen torjunnassa matalalla roikkuvia hedelmiä. Olisi tyhmää olla tekemättä niitä. Jos ajattelee kaikkia yhteiskunnallisia toimiani kolmen vuosikymmenen aikana, niin tämä osuu siihen tunteiden ja arvojen herkkään pisteeseen, että juuri tätä haluankin edistää työlläni”, Muhonen sanoo.

Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä Sähköteknisen Kaupan Liitto edustaa lähes sadan yritysjäsenensä kautta kattavasti sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa kansainvälisestikin katsoen edistyneitä digitaalisia palveluja sähkö- ja rakennusalalle. Niihin kuuluu muun muassa 600 000 sähköteknisen tuotteen tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi, jota hyödyntävät valmistajat, tukut, urakoitsijat ja suunnittelijat.