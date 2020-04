Lukuaika noin 5 min

Koronakriisi iski yrityksiin toimialasta riippumatta, eikä vähiten markkinointialaan. Kerron nyt, miten tilanne on vaikuttanut meihin ja miten aiomme selvitä tilanteesta. Yritän käsitellä aihetta mahdollisimman avoimesti, samalla henkilöstömme ja asiakkaidemme yksityisyyttä kunnioittaen.

Tarinaan kuuluu kolme yritystämme, joissa olen itse pääomistajana hieman yli 50 prosentin osuudella: Ida Fram Group Oy (emoyhtiö), Palveluiden markkinoinnin toimisto Ida Fram Oy ja verkkopalveluiden suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa tekevä Into-Digital Oy

Työllistämme yhteensä reilut 20 henkilöä, ja yhteenlaskettu myyntikatteemme oli vuonna 2019 noin 2,2 miljoonaa euroa.

Miten korona vaikuttaa liiketoimintaamme?

Koronakriisin vaikutukset tulevaan ovat vielä hämärän peitossa. Meidän kohdallamme varmaa kuitenkin on, että myyntimme laskee normaaliin tilanteeseen verrattuna. Nopeimmin markkinoinnin panostuksiaan leikkasivat ravintola-alan asiakkaamme ja toimitilojen vuokraajat, mutta lopulta kriisin vaikutukset tulevat ulottumaan lähes kaikille aloille.

Hankalaa tilanteessa on ennustamisen vaikeus. Kuinka suuri negatiivinen muutos on ja kuinka kauan se kestää? Epätietoisuus on yritykselle myrkkyä. Tavallaan parempi vaihtoehto olisi syvempi kuoppa, jonka syvyys ja leveys on tarkasti tiedossa.

Liiketoiminnan nopea sopeuttaminen

Kun muutos on yrityksen omasta toiminnasta riippumaton ja sen vaikutuksien suuruutta ja kestoa on mahdotonta arvioida, on tilanne erityisen hankala. Käytännössä toimintaa on pakko alkaa sopeuttamaan nopeasti, koska muutoin tervekin yritys voi ajautua vaikeuksiin ja pahimmillaan konkurssiin.

Meillä tilanteeseen reagoitiin voimakkaammin reilut kolme viikkoa sitten, jolloin annoimme koko henkilöstölle lomautusilmoituksen. Tuolloin lomautuksien ilmoitusaika vielä oli 14 päivää. Toistaiseksi voimassa olevat ja pääosin osa-aikaiset lomautukset alkoivat 8.4. 2020.

Yrityksen näkökulmasta toiminnan sopeuttaminen on tasapainoilua kuluista säästämisen ja riittävien resurssien ylläpitämisen välillä. Tärkeintä on, että kaikki työt saadaan tehtyä ja yhtä laadukkaasti kuin aina. Sopeutukset eivät siis saa vaikuttaa asiakkaisiimme.

Sivuhuomiona todettakoon, että lomautus on suomalaisessa työlainsäädännössä poikkeuksellisen toimiva ”työkalu” sekä yrityksen että työntekijän näkökulmasta. Lomautuksien avulla toimintaa voidaan sopeuttaa nopeasti ja välttää irtisanomiset, mikä tällaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Osa-aikaisina toteutettuina lomautukset pitävät henkilöstön kiinni työn arjessa ja työyhteisö jatkaa toimintaansa, vaikkakin toki nilkuttaen.

Toiminnan jatkuvuuden turvaava taloudellinen puskuri kriisien varalle

Olemme pyrkineet siihen, että kassamme vastaisi vähintään noin kahden kuukauden kuluja. Jos siis liiketoimintamme pysähtyisi kokonaan mutta kulut juoksisivat täysimääräisinä, selviäisimme omillamme jonkin aikaa.

Olemme onnistuneet liiketoiminnassamme sen verran hyvin, että kassamme tilanne on nytkin tämä. Emme siis ole välittömässä kassakriisissä, vaikka tulomme väliaikaisesti putoavatkin.

Samaan aikaa kuitenkin sopeutamme toimintaamme. Miksi toimimme näin, emmekä maksa palkkoja kassasta? Tähän on kaksi keskeistä syytä:

1. Kun myynti projektiliiketoiminnassa laskee, työn määrä vähenee. Meillä ei siis tällä hetkellä ole niin paljon töitä, että koko henkilöstömme työllistyisi täysipäiväisesti. Tällöin on järkevää sopeuttaa toiminta vastaamaan työn määrää.

2. Me emme tiedä, kuinka paljon myyntimme lähikuukausina laskee ja kuinka kauan tilanne jatkuu tällaisena. Yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, sopeutetaan ajoissa ja riittävästi. Näkyvyyden puutteessa on siis välttämätöntä reagoida nopeasti ja sitten tarpeen mukaan tuoda ihmisiä lomautukselta takaisin töihin.

Bonuksien ja osinkojen maksun lykkäys

Kassan kestävyyden varmistamiseksi olemme lykänneet henkilöstön vuoden 2019 bonuksien maksamista. Vastaavasti olemme omistajien kesken sopineet, että osinkoja maksetaan vasta, kun henkilöstön bonukset on maksettu. Tämä on avoimesti käsitelty myös henkilöstön kanssa.

Meille tämä ratkaisu on paras, koska kassamme ei ole niin suuri, että sitä olisi nyt järkevää näihin tarkoituksiin käyttää. Osinkojen ja bonuksien maksamisesta pidättäytyminen ei kuitenkaan mielestäni ole mitenkään välttämätöntä kaikissa yrityksissä.

Jos yrityksen kassa kestää, on ihan hyvä saada rahaa ulos yrityksen kassasta ja suomalaista taloutta virkistämään.

Mitä seuraavaksi?

Kriisin vaikutukset nähdään kesällä. Huhtikuun osalta tilanne on kaikissa yrityksissämme hyvin hallinnassa. Tilanne on viimeisen parin viikon aikana jonkin verran kohentunutkin ja olemme yhtiöissämme päässeet purkamaan osan lomautuksista.

Neuvottelut alkukesän projekteista ovat käynnissä. Toukokuu ja kesäkuu ovat meille käytännössä ensimmäiset kuukaudet, joiden projektit täytyy myydä koronakriisin ollessa käynnissä. Kriisin todelliset vaikutukset tullaan näkemään piakkoin.

Tilanne tarkentuu nyt päivä päivältä, ja päätökset mahdollisista muutoksista sopeutustoimissa täytyy tehdä huhtikuun aikana. Tässä suurena apuna on työlainsäädännön muutokset, jotka hallitus saattoi voimaan viime viikolla.

Pyrimme myös hyödyntämään poikkeustilanteen kehittämällä omia toimintatapojamme ja viestintäämme. Nyt on hyvä hetki hoitaa normaalissa arjessa rästiin jääneet tärkeät asiat kuntoon.

Kiitos huikealle henkilöstöllemme

Tilanne on erityisen raskas henkilöstöllemme. Ensin työskentely muuttui yhdessä yössä etänä tehtäväksi, ja sitten seurasi lomautusilmoitus. Kaiken epävarmuuden keskellä työt on täytynyt hoitaa laadukkaasti ja ajallaan.

En voisi olla kiitollisempi henkilöstömme ammattimaisesta ja joustavasta suhtautumisesta tilanteeseen. Uudet työskentelytavat otettiin sujuvasti käyttöön, ja työn laatu on pysynyt korkeana. Kahvihetket pidetään nyt porukalla etänä, mutta juttujen alhainen taso pysyy.

Kiitos.

Tasapuolisesti toivotan myös tsemppiä kaikille kriisin kanssa painiville. Haasteita riittää, mutta tilanteemme on olosuhteisiin nähden hyvä. Huomattavasti hankalampi paikka on etenkin niillä pienyrittäjillä, joiden koko liiketoiminta on pysähtynyt. Yrittäkää jaksaa ja tulkaa entistä vahvempina ulos tästä kriisistä.

Tsemppiä myös muille markkinointialan yrityksille, asiakkaille, kollegoille ja ihan kaikille. Eiköhän porukalla potkita koronakriisiä ahteriin!

Lämmöllä

Laaksonen

Kirjoittaja on Palveluiden markkinoinnin toimisto Ida Framin toimitusjohtaja ja Ida Fram Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.