Henkilöstöpalveluyritys VMP muuttaa nimekseen Eezy. Nimenvaihdon taustalla on heinäkuussa toteutettu yhdistyminen Smile Henkilöstöpalvelut Oyj:n kanssa. Uudesta nimestä Eezy Oyj on tarkoitus päättää ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa.

VMP on toiminut tähän asti usealla eri brändillä. Nyt tehdyn nimimuutoksen tarkoituksena on vahvistaa integraatiota ja yhdistää kaikki palvelut yhden Eezy-brändin alle. Eezyn liiketoiminta-alueet ovat henkilöstöpalvelut, rekrytointi ja organisaatioiden kehittäminen sekä kevytyrittäjäpalvelut.

Yhtiön hallitus on myös hyväksynyt uuden strategian vuosille 2020–2022. Keskeisenä tavoitteena on olla alan markkinajohtaja vuoteen 2022 mennessä. Markkinajohtajan asemaa tavoitellaan markkinoita nopeammalla orgaanisella kasvulla sekä yritysostoin.

Strategian taustalla ovat henkilöstöpalvelualan kasvun kannalta suotuisat trendit, kuten työvoimapula ja tarve joustavammalle työlle, sekä monen yritysoston kautta rakentuneen yhtiön valmistaminen vielä toistaiseksi pirstaleisen markkinan tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

”Työelämä on voimakkaassa murroksessa. Keskeinen ongelma, joka tulevaisuudessa pitää ratkaista, on työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma. Tietyillä aloilla toimivien yritysten on jo nyt vaikea löytää tekijöitä tarjolla oleviin töihin. Väestön ikääntymisen vuoksi työikäisten joukko kutistuu entisestään. Samalla niin työntekijät kuin työnantajat kaipaavat lisää joustavuutta. Nämä trendit johtavat siihen, että henkilöstöpalveluiden markkina on kasvava miljardibisnes”, sanoo Eezyn toimitusjohtaja Sami Asikainen tiedotteessa.

Uusi Eezy on syntynyt yhteensä kahdeksan alan toimijan konsolidaatiosta. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää vuosittain yli 30 000 ihmistä Hangosta Utsjoelle.

”Maahanmuutto, ilmastonmuutos, lisääntynyt vaatimus työn joustavuudelle ja väestön ikääntyminen muuttavat työelämää radikaalisti jo lähitulevaisuudessa. Työura ei välttämättä enää etene suoraviivaisesti ja ihmisellä voi olla elämänsä aikana monta ammattia. Meillä alan suurena toimijana on mahdollisuus ja vastuu tarjota näihin ratkaisuja”, Asikainen sanoo.