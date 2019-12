Lukuaika noin 2 min

Käytetyn tavaran vertaisverkkokauppa Tori.fi on täyttänyt tänä vuonna 10 vuotta. Ilmeisesti lisääntynyt ilmastotietous ja kulutuskriittisyys näkyvät vertaiskaupan toiminnassa, sillä käytetyn tavaran kaupankäynti on tänä vuonna ollut vilkasta. Tammikuusta marraskuuhun Torissa on ollut 30 miljoonaa käyntiä enemmän kuin koko viime vuonna, eli 300 miljoonaa käyntiä ja 10,5 miljoonaa ilmoitusta. Koko viime vuonna ilmoituksia jätettiin 10,3 miljoonaa.

Tänä vuonna jopa joulukuun kauppa on ollut poikkeuksellisen vilkasta Tori.fi:ssä, mikä on ennenäkemätöntä.

”Kaikkien näiden 10 vuoden aikana on ollut tyypillistä, että joulukuu ei ole paras kuukausi, vaan ilmoitusten määrät ja kaupat ovat tulleet alaspäin aina joulupäivään asti, ja välipäivinä on alkanut taas vilkastua”, kertoo Tori.fi:n markkinointipäällikkö Laura Kuusela.

”Nyt on tapahtunut historiallinen käänne, ja käyrät lähtivät selkeästi ylöspäin joulukuun toisella viikolla. Ilmoitusten ja kauppojen määrät ovat kasvaneet huomattavasti."

Kampanjointia vaikuttajien avulla

Kuusela iloitsee siitä, että joulua ei nähdä enää kulutusjuhlana perinteisessä mielessä, vaan yhä enemmän ihmiset haluavat hankkia lahjoja kestävämmällä tavalla. Ihmisten tietoisuutta Tori.fi on herätellyt Kierrätysjoulu 2019 -kampanjallaan, joka alkoi lokakuussa vaikuttajamarkkinoijien voimin: toimittajat Noora Shingler, Ina Mikkola ja Julia Thurén sekä sosiaalisen median vaikuttajat Esko Kyrö, Susanna Vento ja Elia ovat etsineet käytettyä tavaraa joululahjaksi läheisilleen ja dokumentoineet sitä kanaviinsa. Kampanjassa on seurattu muun muassa sitä, miten he etsivät lahjoja ja miten kaupat tehdään.

Tori.fi kyseli myös asiakkailtaan ajatuksia siitä, miltä tuntuisi antaa tai saada kierrätyslahja.

”Kyselyn mukaan suurin osa ihmisistä ei koe negatiivisena ottaa vastaan kierrätettyä lahjaa, ja 50 prosenttia on antanut joululahjaksi kierrätettyä tavaraa. Tässä kampanjassa haluttiin haastaa ne toiset 50 prosenttia. Viestimme kampanjassa on ollut, että kierrätetyn lahjan antaminen ei ole noloa tai leimaannuttavaa vaan trendikästä”, Kuusela sanoo.

Suosittuja kierrätettyjä lahjoja ovat Kuuselan mukaan designtuotteet ja lelut kuten legot ja barbit. Tänä vuonna Tori.fi:ssä äänestettiin myös vuoden käytetty lahja. Voittajaksi nousi Artekin jakkara ja toiseksi sijoittui Kalevala-koru.