Bob the Robotin strategiajohtajana on aloittanut Mikko Peltomäki (vas.) ja varatoimitusjohtajana Laura Mertano.

Katse eteenpäin. Bob the Robotin strategiajohtajana on aloittanut Mikko Peltomäki (vas.) ja varatoimitusjohtajana Laura Mertano.

Katse eteenpäin. Bob the Robotin strategiajohtajana on aloittanut Mikko Peltomäki (vas.) ja varatoimitusjohtajana Laura Mertano.

Lukuaika noin 3 min

Laura Mertano on nimitetty Bob the Robotin varatoimitusjohtajaksi ja ryhmänvetäjäksi ja Mikko Peltomäki strategiajohtajaksi.

Mertano on aloittanut varatoimitusjohtajana ja ryhmänvetäjänä tiistaina 10. joulukuuta.

Mertanon edellinen pesti oli asiakkuusryhmän vetäminen SEKissä, ja hän kertoo M&M:lle keskittyvänsä uudessakin työssään aluksi johtamansa ryhmän asiakkuuksiin.

Yhdeksän vuotta SEKissä ja sitä ennen muun muassa mainostoimisto Kingissä ja Hasan & Partnersilla työskennellyt Mertano kertoo, että häntä kiinnostivat Bob the Robotin kulttuuri, ihmiset ja vastuullisuusasiat.

“Täällä on vahva välittämisen kulttuuri ja vastuullisuusasiat ovat olleet agendalla jo pitkään. Myös luovan työn korkea taso ja kunnianhimo jatkuvaan kehittämiseen kiinnostivat. Koen, että asiakkuusryhmän vetäjänä ja varatoimitusjohtajana pääsen vahvan kokemukseni kautta sekä vaikuttamaan että kehittämään edelleen näitä asioita”, Mertano sanoo.

Bob the Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo työskentelee tällä hetkellä osittain etänä Saksasta käsin.

”Luovassa toimistossa lähijohtaminen on tärkeää. Laura toimii kasvollisena johtajana silloin, kun en itse ole paikalla”, Rajasuo sanoi M&M:n haastattelussa lokakuussa.

Mainostoimistossa kiinnostaa pitkän aikavälin työ

Mikko Peltomäki on aloittanut Bob the Robotin strategiajohtajana lokakuun alussa. Hän siirtyi nykyiseen työhönsä GroupM Finlandin operatiivisen johtajan tehtävästä. Sitä ennen hän on muun muassa vastannut Haltin brändiuudistuksesta markkinointijohtajana ja työskennellyt mediatoimistoissa Toisella ja Caratilla, jossa työskentelynsä ajasta osan myös pääkonttorilla Lontoossa.

”On hienoa katsoa maailmaa hieman eri kulmasta. Olen ollut mediatoimistossa ja asiakkaan puolella, mutta aina kehittämässä liiketoimintaa ja markkinoinnin vaikuttavuutta”, Peltomäki sanoo.

Häntä kiinnostaa mahdollisuus hyödyntää työssään sekä ihmisten että numeroiden ymmärtämistä.

”Voin tuoda omaa osaamistani ja näkemystäni tiedolla johtamisesta osaksi luovaa strategiatyötä ja miettiä, miten asiakasymmärryksellä ja tiedolla voi rikastaa luovaa prosessia ja miten asiakkaan euroilla saadaan paras vaikuttavuus.”

Mainostoimiston puolella kiinnostaa pitkän aikavälin työ, jolla luodaan yritykselle ja sen brändeille arvoa tulevaisuudessa.

”Lyhyt aikaväli ja tehokkuus edellä ajattelu tuli mediatoimistopuolella hyvinkin tutuksi, kun olin paljon tekemisessä digitaalisen markkinoinnin keinovalikoiman kanssa. Toiminta on hyvin teknologiapainotteista, mutta samalla hyödynnetään valtavaa määrää tietoa. Nyt on todella kiinnostavaa miettiä sitä, miten tietoa voi hyödyntää pitkällä aikavälillä brändinrakentamisen näkökulmasta.”

Peltomäelle uudessa työssä on tärkeää myös vastuullisuus. Sen kanssa hän on ollut tekemisissä jo Haltilla, ja nyt hän voi yhdistää omia kiinnostuksenaiheitaan siihen, mitä Bobilla halutaan tehdä.

”Haluamme olla Suomen kärkitoimisto vastuullisuudessa. Emme viherpesussa, vaan oikeassa vastuullisuudessa ja siinä, miten vastuullisuutta voi tuoda osaksi yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia. Suomalaiset yritykset ovat jo korkealla tasolla, mutta vastuullisuutta ja omia tekoja ei vielä tuoda kovin rohkeasti näkyville. Uskon, että meillä on siinä paljon mahdollisuuksia auttaa yrityksiä.”