Lukuaika noin 3 min

Kotipalveluyritys Freskan meksikolainen data-analyytikko Eduardo Esteban Marbán muutti Suomeen nykyisen työnsä perässä puolitoista vuotta sitten.

”Kun olin täällä ensimmäistä kertaa haastattelussa, pidin siitä, että Freska etsi työntekijöitä ulkomailta. Se kertoo avoimuudesta sekä monikulttuurisuuden suhteen että siinä mielessä, että mukaan otetaan joku kaukaa ulkopuolelta tuomaan erilaista lähestymistapaa, tässä tapauksessa dataan. Työstä riippuen se voi olla myös teknologia, markkinointi tai mikä vain työ, johon erilainen tausta, kansallisuus ja osaaminen tuo näkökulmaa”, hän sanoo.

Data-analyytikon tehtävä on auttaa datan avulla Freskaa menestymään, kokeilemaan uusia asioita ja saamaan kaiken irti työstään ja tuotteestaan. Datan avulla vastataan lukuisiin yhtiön kohtaamiin kysymyksiin, liittyvät ne sitten talouteen, asiakkaiden tai siivoojien käyttäytymiseen tai varauksiin.

”Luotamme kaikessa dataan, sillä Freska on dataohjautuva yritys. Datan avulla autamme yritystä tekemään oikeita päätöksiä. Päätökset eivät tietenkään aina ole sataprosenttisen oikeita, mutta oikea määrä informaatiota päätöksen taustalla tekee siitä parhaan mahdollisen.”

Lue lisää: Data auttaa Freskaa ohjaamaan itseään ja asiakkaitaan: ”Digitaalisen kulman tuominen hyvin perinteiseen palvelubisnekseen on ollut iso tekijä”

Asiakasdata tekee työstä mielenkiintoista

”Asiakasdata on mielestäni kaikkein kauneinta ja kiinnostavinta dataa”, Eduardo Esteban Marbán sanoo.

”Se on todella rikasta ja dynaamista, jatkuvasti muuttuvaa. Data saa ymmärtämään miten ihmiset toimivat, mistä he pitävät, miten he muuttavat mieltään, miten he tekevät valintoja”, hän luettelee.

Asiakasdatasta näkee myös ajan myötä tapahtuvan muutoksen, ja hyvän datan avulla voidaan joissakin tapauksissa jopa ennustaa tulevaa.

”Meillä on paljon dataa, ja se on innostavaa. Kun asiakasdataan yhdistetään tietoa siivoojista, datamme on entistäkin rikkaampaa ja sen parissa työskenteleminen hauskempaa. Kun tähän lisätään markkinatietoa suomalaisten käyttäytymisestä, demografiatietoa, tietoa ihmisten maantieteellisestä jakautumisesta... Kaikkien näiden tietojen yhdisteleminen tekee työstäni paljon mielenkiintoisempaa kuin aiempi työni”, Esteban Marbán kertoo innostuneesti.

Freskalle tuloaan edeltävät kolme vuotta hän työskenteli PwC:llä, yhdessä maailman neljästä suurimmasta tilintarkastusyhtiöstä, omasta mielestään paljon nykyistä tylsemmän datan parissa.

”Valtavassa yrityksessä on hyvät, mutta myös huonot puolensa. Työntekijältä tavallaan katoaa persoonallisuus ja yksilöllisyys. Freska houkutteli pienenä start-upina, jonka toimistolla on töissä paljon vähemmän väkeä ja jossa pääsisin oppimaan uusia tapoja hyödyntää dataa.”

Myös Freskan arvot motivoivat Esteban Marbánia, ja hän kokee työnsä merkitykselliseksi.

”Aika on korvaamatonta. Kun ei tarvitse itse siivota, saa vapaa-aikaa. Tiedän, että työlläni on merkitystä, sillä sen kautta annan ihmisille mahdollisuuden saada vapaa-aikaa. Samalla Freska tarjoaa siivoojille työtä.”

Pieni Helsinki lähellä luontoa houkutteli

Myös pienehköön kaupunkiin muuttaminen houkutteli Mexico Cityssä syntynyttä ja kasvanutta dataosaajaa.

”Se on valtava kaupunki eikä sovi kaikille. Olin välillä asunut pienemmissäkin kaupungeissa, ja kaipasin sitä, esimerkiksi mahdollisuutta päästä metrossa istumapaikalle. Tiedän, ettei Helsinki ole Suomen mittakaavassa pieni, mutta minusta se tuntuu mukavan pieneltä ja on luonnon ympäröimä.”

Eduardo Esteban Marbánin mielestä Suomi on kaunis, ja poliittisella vakaudellakin on merkityksensä.

Myös ihmiset ovat hänen mukaansa osoittautuneet mukaviksi ja varsinkin nuori sukupolvi myös avoimeksi ja kansainväliseksi.

”Ja ilma on puhdasta! Keuhkoni todella arvostavat sitä.”