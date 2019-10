Lukuaika noin 3 min

Suomen miesten jääkiekon toiseksi korkein sarja Mestis ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu syventävät yhteistyötään lisäämällä perinteisten näkyvyyselementtien rinnalle uuden toiminnallisen tavan osallistaa jääkiekkoyhteisö kampanjaan. Mestis ja Veripalvelu solmivat viime kaudella kolmivuotisen yhteistyösopimuksen, ja Hengenpelastajaliigan käynnistyminen kaudesta 2019–2020 alkaen on yhteistyön seuraava askel.

Luvassa on hyväntahtoista kilpailua myös kaukalon ulkopuolella, sillä Hengenpelastajaliigan avulla seurataan joukkueiden kannattajien sekä koko Mestis-yhteisön verenluovutusaktiivisuutta jääkiekosta tutun sarjataulukon muodossa.

Hengenpelastajaliigan avulla on tarkoitus aktivoida erityisesti uusia verenluovuttajia auttamaan potilaita. Hengenpelastajaliiga starttaa tiistaina 1. lokakuuta ja siihen voi osallistua niin Mestis-paikkakunnilla kuin kaikissa muissakin Suomen verenluovutuspaikoissa.

Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa jääkiekon ystävä luovuttamalla verta ja kertomalla sen Mestis-joukkueen nimen, jolle haluaa luovutuspisteensä lahjoittaa. Sarjataulukot julkaistaan Mestiksen kotisivulla kuukausittain. Kauden päätyttyä aktiivisin seurayhteisö palkitaan Mestiksen palkintogaalassa ”Vuoden hengenpelastaja”-palkinnolla.

Yhdestä luovutuskerrasta joukkue kuittaa sarjataulukkoon kolme pistettä. Kolme ”sarjapistettä” perustuu siihen, että yhdellä luovutuskerralla voi auttaa jopa kolmea potilasta, kun luovutetusta verestä tehdään punasolu-, verihiutale- ja plasmavalmiste. Hengenpelastajaliiga kestää yhtä pitkään kuin Mestiksen runkosarja.

Veripalvelu ja Mestis aloittivat yhteistyön viime tammikuussa tarkoituksenaan ravistella perinteistä urheilumarkkinoinnin kenttää. Jo lanseerausvaiheessa kampanja saavutti yli 3 miljoonan näyttökertaa runsaassa viikossa.

Mestiksen johtaja Olli Aro kertoo, että idea Hengenpelastajaliigasta oli selvillä jo yhteistyön alussa.

”Hengenpelastajaliigan tarkoituksena on aktivoida mitattavalla tavalla koko Mestis-yhteisö tämän kampanjan taakse ja osoittaa, että urheilussa on voimaa. Pelillistämisen kautta avautuu myös kannattajille hieno mahdollisuus ottaa mittaa toisistaan positiivisessa hengessä”, Aro sanoo tiedotteessa.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun yhteisömarkkinoinnin koordinaattori Kaisu Maijala kertoo, että uusia luovuttajia tarvitaan vuosittain noin 20 000, ja mukaan tarvitaan erityisesti lisää miehiä.

”Toivotamme Mestis-joukkueet lämpimästi mukaan yhteistyöhön ja odotamme innolla, että kannattajat ympäri Suomen lähtevät nyt toteuttamaan hieman erilaista pistejahtia joukkueensa väreissä. Hengenpelastajaliiga on merkittävä mahdollisuus löytää elintärkeän avun ketjuun uusia säännöllisiä verenluovuttajia. Luovutettua verta tarvitsevat joka päivä muun muassa leikkauspotilaat, synnyttäjät, keskosvauvat, syöpää sairastavat ja onnettomuuksien uhrit”, Maijala sanoo.

Veripalvelun ja Mestiksen yhteistyön julkistamisen yhteydessä tammikuussa Maijala kertoi, että nuoret miehet ovat olleet haasteellinen kohderyhmä, kun etsitään uusia verenluovuttajia.

"Jääkiekko on Suomessa iso laji, jonka kautta voimme tavoittaa erityisesti nuoria miehiä. Heillä on pääsääntöisesti hyvä hemoglobiini, joten he ovat potentiaalisia auttajia”, Maijala kertoi.

Viime kaudella lanseeratut ja hyvän vastaanoton saaneet Veripalvelun punaiset kypärät ovat käytössä myös kaudella 2019–2020. Punaista kypärää kantavat kuukausittain vaihtuvat joukkueen vastuulliset pelaajat. Seurat valitsevat vastuullisen pelaajan itse sillä perusteella, että kyseinen pelaaja on toiminut esimerkillisesti kentällä ja sen ulkopuolella.