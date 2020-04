Lukuaika noin 2 min

Luova toimisto Diamonds Helsinki perustettiin pikavauhtia dynamo & sonin maaliskuisen konkurssin seurauksena. Uuden toimiston perustajaosakkaita ovat sen luovat suunnittelijat Jukka Mannila, Toni Karén ja Jarkko Kutilainen, projektijohtaja Annika Knuuttila, sekä luova tuottaja ja toimitusjohtaja Jenni Karén. Neljä ensin mainittua ovat työskennelleet aiemmin dynamo & sonilla. Toimintaa oli käynnistämässä myös Kallan&Co Group, joka omistaa firmasta osuuden.

Uuden toimiston perustamista edesautti käynnissä ollut iso asiakasprojekti. Perustajaosakkaat työskentelivät vielä dynamo & sonilla MTV-asiakkuudessa, kun koronakriisi kaatoi sen.

“Olimme juuri päässeet hyvään vauhtiin MTV:n kanssa, joten konkurssin tullessa emme halunneet jättää loistavasti alkanutta yhteistyötä kesken. Syntyi idea perustaa uusi yritys, ja nopealla toiminnalla saimmekin erittäin haastavan tilanteen käännettyä mahdollisuudeksi yhdessä asiakkaan kanssa. Kävi niin, että paineessa syntyi timantti”, kertoo dynamo&sonilla luovana johtajana toiminut Jukka Mannila tiedotteessa.

Diamonds Helsingin ensimmäiseksi asiakkaaksi tulee MTV. Yhteistyöhön sisältyvät brändit MTV3, Sub, Ava, mtv-palvelu ja MTV Uutiset.

”Iloitsemme, että voimme edesauttaa uuden luovan toimiston syntymistä, ja että tällä porukalla on rohkeutta yrityksen perustamiseen tällaisena aikana. Olemme olleet jo dynamo&sonin aikana tähän tiimiin hyvin tyytyväisiä, joten on upeaa, että yhteistyömme heidän kanssa jatkuu. Heillä on ammattitaidon lisäksi kova tahto ja vahva intohimo jatkaa rakastamallaan alalla ja olemme sitä mielellään osaltamme mahdollistamassa”, kertoo MTV:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio tiedotteessa.

Diamonds Helsingin toimintamalli rakennettiin yhteistyössä MTV:n kanssa. Tavoitteena oli luoda ketterä ja muuntautumiskykyinen malli, joka vastaisi myös asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

“Meidän porukassa yhdistyvät vahva konseptiosaaminen, liikkuvan kuvan suunnittelu sekä tuotannon suunnittelu. Meillä ne kaikki tapahtuvat saman pöydän ääressä, jolloin perinteinen prosessi asiakkaan, mainostoimiston ja tuotantoyhtiön välillä lyhenee valtavasti. Pidämme myös ydintiimin pienenä ja hyödynnämme freelancer-verkostoa, jolloin jokaiseen projektiin voidaan valita juuri oikeat osaajat”, sanoo tuottaja ja toimitusjohtaja Jenni Karén.

Diamonds Helsinki perustetaan osaksi Kallan & Co Group yritysryhmää.

“Diamondsin toimintamalli ja osaaminen täydentävät erinomaisella tavalla meidän yritysryhmän tarjontaa, kulttuuria ja missiota. Perustajien ambitio, positiivinen rohkeus, tekemisen meininki ja aito tahto tehdä asioita uudella ja paremmalla tavalla vakuutti meidät. Uskomme, että kovaan paikkaan kustomoitu toimintamalli on juuri sitä, mitä sekä kotimaiset että kansainvälisetkin asiakkaamme kaipaavat tänä päivänä”, sanoo tiedotteessa Kallan&Co Groupin Micke Nordman.

Uuden yrityksen perustaminen epävarmassa taloustilanteessa ei pelota.

“On mahtavaa, että kriisin keskellä voi syntyä jotain uutta, kun kaikki puhaltavat samaan hiileen. Tulevaisuus näyttää tällä hetkellä lupaavalta”, Jenni Karén kertoo.