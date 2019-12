Lukuaika noin 2 min

Brändi on puhuttanut Markkinointi & Mainonnassa tänä syksynä tavallistakin enemmän. Aiheesta toki kirjoitamme harva se päivä verkossa ja useasti printti­lehdessäkin, mutta nyt jokin ajassa on nostanut brändin yhä useammin puheisiin ja kirjoituksiin. Viime aikoina olemme Arvostetuimmat brändit -tutkimuksen tulosten julkistamisen ja analysoimisen ohella pohtineet omaamme eli sitä, mitä tulevaisuuden M&M voisi olla.

Emme ole ainoita, joita brändi puhuttaa. Iloinen yllätys on ollut suomalaisen liike-elämän aktivoituminen asiassa. Suomalaisten yritysten markkinoinnissa maailmalla yksi suurista haasteista on nimenomaan kaupallistaminen. Ideat eivät ole ongelma, niiden myyminen on. Onneksi yhä useampi haastateltavistamme osaa jo turvautua innovaatioidensa kaupallistamisessa brändityöhön.

Puheenaihe on tärkeä Slushin viikolla, kun Helsingissä säkenöi uuden sukupolven innovatiivinen energia. Vientiponnisteluissa hyvilläkin startupeilla saattaa joskus pettää juuri markkinointi, nykyään tosin vähemmän kuin ennen. Tänä vuonna Slushin agendalle nostettiin nimenomaan markkinointi ja startupeille on ollut tarjolla mentorointia siihen liittyen.

Slush-viikon kunniaksi kerromme tässä numerossa tarinaa onnistumisesta, joka liittyy menneiden vuosien Slushiin. Oululaislähtöisen Ouran ­menestystarina on monille tuttu, tapahtumat erityisesti sen brändin synnyn taustalla ehkä eivät niinkään.

Markkinointi & Mainonnan haastattelussa lontoolaisen Proxy ­Venturesin perustajiin kuuluva Aapo Bovellan kertoo, miten oululaisen innovaation ympärille ­rakennettiin maailmanluokan brändi, jonka juuret ovat muotimaailmassa ja imago ­premium-luokassa.

”Ensin luodaan maailmanluokan brändi ja annetaan yrityksen sitten kasvaa siihen. Luodaan siis tulevaisuuden brändi”, Bovellan kertoo haastattelussa.

Jälkeenpäin on helppo kehua. Oura on onnistunut erityisesti haastavimmassa tehtävässä: miten erottua muista, kun kilpailu on äärimmäisen kovaa.

Uusimmassa numerossamme on mukana ensimmäinen haastattelu juttusarjasta, jossa käsitellään sitä, miten suomalaiset yritykset voisivat paremmin menestyä ja kasvaa Ruotsissa. Debyyttiosassa Tanja Pihan haastattelussa on Björn Wahlroos, jolla riittää sekä kommentteja että kokemusta länsinaapurin markkinoista.

Wahlroosin neuvoissa on mukana paljon sellaista, jonka voisi naulata huoneentauluksi, vaikka yrityksen markkina juuri nyt olisi Suomessa. Yksi tärkeimmistä myös Markkinointi & Mainonnan näkökulmasta on johtajien viestintätaitojen painottaminen.

Loppuun erityisen hyvät ­uutiset: lehtemme eri haastatteluissa on ­tyyppejä johtajista opiskelijoihin ja koodaajista keksijöihin, joiden vies­tintätaidot ovat kansainvälistä tasoa.