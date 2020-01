Lukuaika noin 1 min

Raision markkinointi on käyttänyt jälleen kerran suunnattomasti aikaa ja vaivaa Elovenan brändin tuorestukseen. Ensin lähti neidon kädestä sirppi, kolme vuotta sitten katosi taustalta kaurapelto ja nyt kansallispukukin vaihtuu siniseen mekkoon. Eikä tässä vielä kaikki: uusissa pakkauksissa pääpaino on kaurahiutaleiden lähikuvalla eikä henkilöllä.

Uudistus on tehty yhdessä bränditoimisto Bondin kanssa.

Törmäsin hiljattain italialaisessa ruokakaupassa Barin lähistöllä toimivan Selezione Casillon tuotekirjoon. Osin Raision kanssa samoilla apajilla kilpailevan yrityksen tuotteiden pakkaukset on suunnitellut italialaisgraafikko Stefano Riboli, joka on suunnitellut mainontaa muun muassa Budweiserille, Danonelle ja Shellille. Myös Coca-Colan päivitysversio joulupukkimainoksesta on Ribolin käsialaa.

Riboli uusi Selezione Casillon pakkaukset vuonna 2009 eikä niitä sittemmin ole päivitetty. Kutsukaa sitä sitten vaikkapa kulttuurieroksi – muistaen, että varsinkin Italian eteläosissa päivittäisistä ruokaostoksista päättävät perheenäidit.

