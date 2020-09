Lukuaika noin 1 min

Ensin Ville Heinonen maistatti yrityksensä tyrnimehua marketeissa, ja vaikka sen makua kehuttiin, ei erottuminen kilpailijoista oikein onnistunut. Sitten markkinoinnissa päätettiin kokeilla jotain muuta.

”Päätettiin tulla puskista. Mietittiin parin ystävän kanssa, että tämä pitäisi brändätä siten, että kansa löytää sen. Kaikki tyrnimehut kun on semmosia mummon pulloja. Mun kaverit, jotka osaavat markkinoida, sanoivat, että sen pitää lähteä mun persoonasta”, Heinonen kertoo.

”Mä oon Tyrni-Heinonen Itä-Helsingistä. Vanha trokari. Kolme vuotta sitten raitistuin ja törmäsin Virossa tyrniviljelmään.”

Näin hän esittelee itsensä mainosvideolla, jota on ehditty jo ylistää sosiaalisessa mediassa vuoden parhaaksi mainosfilmiksi. Heinosen lisäksi pääosassa on oranssi Lada, jolla Heinonen kuljettaa mehut kotiovelle.

”Mietimme, millainen auton pitäisi olla, ja päätimme, että Lada sen täytyy olla. Loimaalla eräs tuttu automaalari veti sen ihan priimaoranssiksi, että varmasti erottuu. Rekkari maksoi yhtä paljon kuin auto.”

Mainosvideolla esiintyy myös muita itä-Helsingin kasvatteja kuten muusikot Notkea Rotta ja Erin. Brändäystä ei ole tehty mainostoimiston kanssa, vaan Heinosen ystäväpiiristä löytyy alan osaajia.

”Tämä on hyvien kavereiden kollektiivi.”

Heinosen firma kauppaa tyrniä eri muodoissa: marjoina, mehuna, teenä, jauheena ja rouheena. Luomuolosuhteissa kasvavat marjat poimitaan Virossa Pärnun lähellä ja pullotetaan myös siellä mehuksi.

Guerilla-tempaus on saanut aikaan haettua pöhinää, ja Heinosen puhelin on soinut sen julkistuksen jälkeen taukoamatta. Tilausten lisäksi hän on saanut yhteydenottoja eri yhteistyötahoilta.

Ladan takakontti ei ole nytkään ainoa Heinosen tyrnimehun jakelupaikka, sillä myös Kesko jakelee sitä. Tällä hetkellä Tyrni-Heinosen tuotteita on myynnissä noin 80 Keskon ruokakaupassa.