Lukuaika noin 2 min

Suomen toiseksi korkein jääkiekkosarja Mestis ja brändikumppanuustoimisto Mätch Inc. rakentavat yhdessä Mestiksestä vaihtoehtoista kiekkobrändiä. Kyse ei ole vain Mestiksen vertailusta korkeimman sarjatason Liigaan, vaan kotimaisen jääkiekkoilun imagosta ylipäätään.

”Vallalla oleva kiekkokulttuuri ei vastaa kaikilta osin markkinassa olevia megatrendejä. Kun puhutaan vastuullisuudesta, jääkiekko ei sijoitu kärkisijoille lajien välisessä vertailussa”, sanoo Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro tiedotteessa.

Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, mutta Aron mukaan sen valta-asema ei ole itsestäänselvyys.

”Kun on liikaa puolustettavaa, katoaa rohkeus uudistua ja tehdä asioita eri tavalla. Mestis on haastajabrändi ja haluamme näyttää, että jääkiekon parissa voi tehdä hyvää ja mitattavaa arvopohjaista markkinointia. Yhteistyö Mätchin kanssa on meille luonteva ja tähän tavoitteeseen liittyvä strateginen valinta”, hän sanoo.

Mestis rakentaa jääkiekkotuotettaan uudenlaiselle arvopohjalle yhdessä kumppaneiden kanssa. Jääkiekkosarja korostaa, että yhteiskuntavastuu on osa sen arkea. Useat seurat pitävät osaltaan pieniä paikkakuntia elinvoimaisena ja ehkäisevät syrjäytymistä. Valtakunnallisesti Mestis haluaa olla arvojohtaja, äänekäs ja yhteiskunnallisesti aktiivinen jääkiekkobrändi.

”Tämän päivän kuluttajat odottavat, että brändit ottavat osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se koskee yhtä lailla kiekkobrändejä”, sanoo Mätchin strategiajohtaja ja operatiivinen johtaja Petteri Kyyrönen ja vetoaa siihen, etteivät jääkiekkoyleisön arvot poikkea valtaväestöstä.

Tämä on brändikumppanuustoimiston erikoisalueetta. Jos kohteella ja sponsorilla ei ole yhteisiä arvoja, yhteistyöltä katoaa pohja. Mutta silloin, kun palaset löytyvät, on mahdollisuus tehdä vaikuttavaa urheilumarkkinointia.

Kyyrösen mukaan Mestis mahdollistaa kumppaneille rohkean yhteiskunnallisen viestinnän valtakunnallisesti ja sen viemisen merkityksellisinä tekoina Mestis-paikkakunnille yhdessä paikallisten seurojen kanssa.

”On vain yksi yhtenäinen Mestis. Tämä mahdollistaa yhteistyön, jossa täyttyvät niin brändilliset kuin taktisetkin tavoitteet”, Kyyrönen sanoo.

Se että kohde ja kumppani jakavat samat arvot ei tarkoita aina sitä, osapuolten pitäisi olla toisilleen ilmeisiä. Kun kahden brändin väliltä löytyy yllättävä yhteys, molempien mielikuva muuttuu haluttuun suuntaan.

Vuonna 2019 Sponsorointi ja Tapahtumat ry SPOT palkitsi Mestiksen vuoden kohteena. Vuoden vastuullisuuskampanjana palkittu Mestiksen ja Veripalvelun kampanja on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka SPR:n kaltainen taho pystyy jääkiekon kautta sekä puhuttelemaan uudenlaisia kohderyhmiä valtakunnallisesti että aktivoitumaan paikallisesti.