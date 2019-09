Lukuaika noin 3 min

Briiffin ja Groundin toimitusjohtajana aloittaa Briiffin johdossa vuodesta 2015 toiminut Jonne Saivosalmi. Groundin perustaja Anna Sorainen on uuden yritysparin luova strategi ja osakas.

Luovana johtajana jatkaa Johannes Norrman, josta tulee myös osakas. Ground on kaupan jälkeen Briiffin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, jonka liiketoimintajohtaja on Päivi Saarinen.

Briiffin osakkaina jatkavat edelleen myös yhtiön perustajan Pentti Antikaisen perheenjäsenet.

Briiffin toimitusjohtaja Jonne Saivosalmi kertoo M&M:lle, että toimisto on tehnyt yhteistyötä Groundin ja myös muutaman muun viestintätoimiston kanssa jo pitkään.

Yhdistymisen taustalla on halu tehdä luovaa, rohkeaa ja kokonaisvaltaista markkinointiviestintää.

”Olemme huomanneet, että asiakkaidemme keskuudessa on kysyntää laajemmalle ja laadukkaalle tarjonnalle. Haluamme tarjota asiakkaille laadukkaita kokonaisuuksia, ja sellainen kumppani meille nyt löytyi. Jaamme myös hyvin samanlaisen arvo- ja ajatusmaailman. Se helpotti päätöksentekoa kovasti”, kertoo Saivosalmi.

Yritysparin luovana strategina toimiva Groundin perustajan Anna Soraisen mukaa moderni maineen rakentaminen vaatii laaja-alaista yhteiskunnan, julkisuuden ja organisaatioiden arjen ymmärrystä.

”Meidän viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten on tuotava painavaa lisäarvoa asiakkaillemme ja tiedän, että tällä kokoonpanolla voimme sitä tarjota. Tässä liitossa on mukana sekä järki että tunne. Briiffin ja Groundin arvomaailmat ja yrityskulttuuri sopivat aidosti yhteen. Meillä on vastuullinen, inhimillinen, asiakkaita ja henkilöstöä arvostava tiimi ja kulttuuri”, kertoo Sorainen.

Molemmat yhtiöt säilyttävät yhdistymisen jälkeen omat nimensä. Ground jatkaa toimintaansa Briiffin sataprosenttisesti omistamana tytäryhtiönä.

”Kehitämme yhteisiä palvelu- ja tuotekonsepteja tiiviissä yhteistyössä, mutta kumpikin yritys säilyy omana yrityksenään”, kertoo toimitusjohtaja Jonne Saivosalmi.

Modernissa, monikanavaisessa maailmassa markkinointiosaaminen ja viestintäosaaminen ovat Saivosalmen arvion mukaan erottamaton pari, joiden välille on usein vaikea vetää selkeää raja-aitaa, sillä nämä raja-aidat liikkuvat aina jonkin verran tapauksesta ja toimialasta riippuen. Kyseessä on kuitenkin selkeä jatkumo.

”Koimme, että laaja kokonaisuus koituu meidän kaikkien eduksi. Ground on kunnostautunut hyvin strategisen viestinnän saralla. Briiffi on vastaavasti tehnyt paljon brändin kehitystä ja brändistrategista työtä eri toimijoille. Myös siinä mielessä yhdistyminen on meille hyvin looginen askel.”

Uusi yrityspari työllistää yhteensä 32 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa. Yrityksillä on toimipisteet Helsingissä ja Turussa.

Molemmilla on asiakkaita niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta, sekä b-to-b-puolelta että b-to-c-puolelta. Asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa FinnHEMS, Helsingin Mylly, Jalostaja, Peab, Pohjolan Voima, TOK, Turun kaupunki ja Valmet Automotive.

Mainostoimisto Briiffi teki huhtikuun lopussa päättyneellä tilikaudella 2,9 miljoonan euron liikevaihdon. Myyntikate oli 21, miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä 23.

Groundin liikevaihto kesäkuussa päättyneellä tilikaudella oli 1,05 miljoonaa euroa ja myyntikate noin miljoona euroa. Henkilöstön lukumäärä oli tilikauden lopussa 9.

Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei kerrota julkisuuteen.

