Reissumies on yksi Oululaisen brändeistä.

Tuttu reissaaja. Reissumies on yksi Oululaisen brändeistä.

Tuttu reissaaja. Reissumies on yksi Oululaisen brändeistä.

Lukuaika noin 2 min

Fazer Leipomot on valinnut kilpailutuksen kautta Ivalo Creativen kumppanikseen rakentamaan kanssaan Oululaisen brändejä. Valintaan vaikuttivat erityisesti Ivalon luovuus, strateginen osaaminen ja datalähtöinen työskentelytapa. Oululaisen brändeihin lukeutuvat muun muassa Reissumies, Pullava ja Oululainen Jälkiuunileipä.

”Halusimme keskittää Oululaisen tekemiset yhteen toimistoon. Meillä on haussa pitkäaikainen ja syvällinen yhteistyökumppanuus. Tavoitteenamme on luoda entistä relevantimpaa ja erottuvampaa markkinointia, jonka tarkoituksena on luonnollisesti vauhdittaa myös myyntiä”, sanoo Fazer Leipomoiden markkinointi- ja portfoliojohtaja Noora Pöyhönen.

Yhteistyö alkaa Reissumiehen markkinointiviestinnän uudelleen konseptoinnilla. Työ tehdään datalähtöisesti kohderyhmiä kuunnellen.

Fazer Leipomoiden asiakkuudesta Ivalossa vastaava Leena Komulainen on Oululaisen arvostettujen brändien parissa työskentelemisestä innoissaan.

”Brändien tunnettuus ja pitkä historia tuovat mukanaan suuren vastuun, ja tehtävät valinnat vaativatkin tiukkaa dataa pohjakseen. Uskomme, että hyvä kohderyhmäymmärrys kannustaa entistä rohkeampiin luoviin ratkaisuihin”, Komulainen sanoo tiedotteessa.

Myös Oululaisen markkinointipäällikkö Ari Ahola odottaa yhteistyötä innolla.

”Odotamme Ivalolta strategista näkemystä brändinrakentamiseen, uudenlaista ajattelua ja rohkeita luovia ratkaisuja, jotka erottuvat markkinalla. Haluamme myös entistä parempaa mitattavuutta tulosten osalta. Meitä saa ja pitää haastaa, ja yhteistyön pitää olla tiivistä ja sujuvaa”, Ahola sanoo.

Ivalo Creative Agency on vuonna 2013 perustettu helsinkiläinen luova toimisto, joka työllistää 35 brändinrakennuksen, markkinointiviestinnän, designin ja sisällöntuotannon ammattilaista. Toimiston asiakkaita ovat Fazer Leipomoiden lisäksi muun muassa ST1, Silmäasema, Sanoma Lifestyle, Posti, Vaasan kaupunki sekä SOK. Toimisto on osa kansainvälistä itsenäisten toimistojen Network One -ketjua.