Lukuaika noin 4 min

Lapin matkailu sai taas yhden koronaiskun eilen, kun suuri matkanjärjestäjä TUI ilmoitti peruvansa kaikki loppuvuoden matkansa Britanniasta Lappiin. Yksi Lapin matkailualan suurimpia työllistäjiä, Lapland Hotels lanseerasikin tänään elämyskonseptin, jolla toivotaan saavan laastaria haavan päälle, eli kotimaiset matkailijat Lapin elämysten pariin.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta kertoo, että palvelukonseptia kotimaisille matkaajille on valmisteltu jo ennen koronaa, mutta nyt jos koskaan oli hyvä hetki lanseerata se.

”Jos jotain positiivista pitää koronasta hakea, niin olemme huomanneet, että kotimaiset matkailijat ovat myös valmiita panostamaan omaan lomaelämykseensä. Se on nähty esimerkiksi viikonloppulomissa, joissa ollaan valmiita maksamaan vähän kalliimmasta tuotteesta”, Vuorentausta kertoo.

Hotelliketju toteutti kyselytutkimuksen syys-lokakuussa, jossa selvitettiin suomalaisten mielenkiinnonkohteita Lappi-lomalla. Niitä ovat luontoelämykset, kuten lumi, revontulet ja eläimet, sekä aktiviteeteista hiihdon, ruokaelämysten, laskettelun ja itsensä hemmottelun lisäksi muun muassa moottorikelkkailu sekä koira- ja poroajelut. Kotimaista matkailijaa kiinnostaa Lapissa siis samat elämykset kuin ulkomaista. Ne pitää vain paketoida eri tavoin.

Konsepti muokattu kotimaiseen makuun

Tutkimuksen toteuttivat ToinenPHD ja Norstat ja siihen vastasi 780 25–70-vuotiasta suomalaista, jotka harkitsevat maksullisen majoituksen lomamatkaa Suomen Lappiin lokakuun 2020 – huhtikuun 20201 välisenä aikana tai ovat jo varanneet majoituksen Lapin lomamatkalle.

Vastausten perusteella on muokattu muun muassa hintatasoa.

”Tekemämme tutkimus osoitti, että kiinnostusta on, kunhan palvelut osataan tuoda tarjolle ja oikeassa hintaluokassa. Tällä hetkellä on myös uudenlaista kohderyhmää, joka on ehkä aiemmin tottunut käymään Aasiassa tai Karibialla”, Vuorentausta kertoo.

Nyt elämyksiä ympäri Lapin voi ostaa suomenkielisestä verkkokaupasta. Esimerkiksi revontuliretki on alkaen 73 euroa, huskyvaljakkoajelu alkaen 65 euroa tai omatoiminen tunturin valloitus lumikengillä alkaen 45 euroa.

”Hintatasoa on muokattu ja sisältöjä on yksinkertaistettu siihen nähden, millaisia ne ovat ulkolaisille asiakkaille”, Vuorentausta sanoo.

Hintatasoa on saatu alemmaksi, kun elämyspaketista on karsittu esimerkiksi kuljetukset, toppapukeutumiset ja aktiviteettien kestoa on lyhennetty. Tarjolla on myös omatoimisia elämyspaketteja, joissa ei ole opasta mukana.

Suomalainen matkailija on useimmiten omatoiminen kotimaassa liikkuessaan ja haluaa usein valita tekemisensä omien aikataulujensa mukaan. Vuorentausta kertoo, että suomenkielinen verkkokauppasovellus on rakennettu siten, että eri elämyksiä on helppo ostaa ja rakentaa niistä mieleisiään kokonaisuuksia.

Lapin markkinoinnissa on viimeisen vuosikymmenen aikana keskitytty vahvasti kansainvälisille markkinoille. Vuorentaustan mukaan ei kuitenkaan liikaa tai kotimaisen matkailijan kustannuksella.

”Nämä ryhmät täydentävät toisiaan hyvin. Suomalaisten matkailu kohdistuu perinteisesti tiettyihin loma-aikoihin. Kansainväliset matkaajat tulevat taas loka-marraskuusta aina maaliskuun alkuun saakka. Nyt tietysti tavoitellaan sitä, että suomalaiset haluaisivat tulla Lappiin kokemaan muutakin kuin kevätauringon ja hanget.”

Kausityöläisiä palkataan vain murto-osa aiempaan nähden

Lapland Hotels on Suomen isoin yksityinen hotelliketju ja osa North European Invest -konsernia. Sillä on useita hotelleja eri puolilla Lappia, mutta myös muualla Suomessa. Se pyörittää lisäksi hiihtokeskuksia Ylläksellä, Luostolla, Oloksella, Pallaksella ja Rovaniemellä. Konserniin kuuluu myös Pohjoismaiden suurin ohjelmapalveluyritys Lapland Safaris. North European Invest aloitti elokuussa yt-neuvottelut, jonka piirissä on ollut 2 000 työntekijää.

”Neuvottelut ovat päättyneet, mutta toimenpiteiden määrää ei olla vielä saatu loppuun. Nyt kun saatiin lopulliset tiedot matkanjärjestäjiltä, voimme viimeistään lähipäivien aikana määritellä ne tarkalleen, mutta erittäin merkittäviä toimenpiteitä on joka tapauksessa luvassa”, Vuorentausta sanoo.

Esimerkiksi Lapland Safariksella on satoja alihankkijoita normaalitilanteessa, ja ohjelmapalvelusektori on kansainvälisen matkailun varassa.

”Tulemme palkkaamaan murto-osan väkeä kausitöihin normaalitilanteeseen verrattuna”, Vuorentausta lisää.

Kotimainen kysyntä ei takaa elinkeinon jatkuvuutta

Vaikka Lapin petipaikat myytäisiin viimeistä myöten loppuun kotimaisten matkailijoiden ansiosta, se ei välttämättä takaa elinkeinon selviytymistä ja tulevaisuuden kasvua.

”Vaikka näitä toimenpiteitä nyt tehdään, pystymme luomaan kotimaista kysyntää vain rajallisesti. Siksikin, koska hintataso on erilainen. Se ei pelasta elinkeinoa missään nimessä. Pientä laastaria vuotavan haavan päälle saadaan, siinä on se vaikutus”, Vuorentausta toteaa.

TUI perusteli matkojen perumista marras-joulukuulta matkailuun liittyvällä epävarmuudella mutta myös Suomen matkustusrajoituksilla. Hallituksen kirjava matkustussäädös ei saa Vuorentaustalta hyvää palautetta.

”On mietitty pelkästään tätä koronaa, ja siihen liittyviä pelkoja on pyritty ehkäisemään ja hoitamaan. Kaikki muut vaikutukset on unohdettu, kuten syrjäytyminen, kun työpaikkoja tullaan menettämään todella paljon.”

Kansainvälisiä matkailijoita tarvitaan, jotta yksi elinkeino ei näivettyisi.

”Meillä on kuitenkin loppujen lopuksi pieni väestöpohja ja jos mietitään matkailun kasvattamista elinkeinona, niin kyllä se ilman muuta tarvitsee kansainvälisiä asiakkaita, niin Lapissa kuin koko Suomessakin”, Vuorentausta sanoo.

Kotimaisesta matkailijastakaan ei silti haluta vain yhden sesongin asiakasta.

”Sehän on paljon kiinni myös meistä palveluntuottajista, pystymmekö tarjoamaan sellaisia elämyksiä, jotta niitä halutaan tulla kokemaan myös uudestaan.”