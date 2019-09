Lukuaika noin 2 min

Veli-Pekka Ojamaa on nimitetty House of Laplandin markkinointipäälliköksi. Hän toimi aiemmin Dentsu Aegis Networkin mediatoimisto Caratin asiakkuusjohtajana ja strategisena suunnittelijana.

”Erityisesti vaikutti itselle merkityksellisten asioiden kanssa työn tekeminen, eli Lapin hyväksi ja miten se tulee vaikuttamaan myös Suomi-kuvaan”, Ojamaa kertoo M&M:lle, mikä uudessa työssä inspiroi häntä erityisesti.

House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon Lapin Yrittäjien, kuntien ja korkeakoulujen omistama Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo.

”Pääkohderyhmät ovat äärimmäisen laajat. Mehän edistetään toimintaa neljällä alueella eli matkailun, asumisen, työskentelyn ja elinkeinoelämän puolella.”

Lapin markkinoinnissa muhii hänen mukaansa vielä isosti potentiaalia.

”Paljon hyvää työtä on jo tehty. Siitä kertovat muun muassa positiiviset uutiset liittyen muuttotappion kääntymiseen. Vetovoimaa on ja sitä on mahdollista entisestään kasvattaa.”

Lisää matkailijoita, asukkaita ja investointeja

House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen mukaan Ojamaan valinta tehtävään oli helppo.

”Olemme iloisia, että saimme Veli-Pekan mukaan rakentamaan entistä kiinnostavampaa ja kilpailukykyisempää Lappia. Loistavista suhdanteista ja viimeaikaisesta hyvästä kehityksestä huolimatta olemme yhä kiristyvässä globaalissa kilpailussa matkailijoista, asukkaista, elokuva- ja tv-tuotannoista sekä pääomista. Tässä kilpailussa voimme pärjätä vain todella tehokkaalla yhteisellä markkinoinnilla. Veli-Pekan osaaminen markkinoinnin strategisessa kehittämisessä on meille todella tärkeää, ja hän on loistava lisä tiimimme”, Tarssanen sanoo tiedotteessa.

”House of Laplandilla on vahvaa sisällöllistä ja viestinnällistä osaamista, jota tulen erityisesti vahvistamaan mediastrategisella osaamisella. Kohderyhmiemme mediakäyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa, digitaalinen mediakenttä muuttuu ja kehittyy. Lapin on pysyttävä mukana tässä muutoksessa ja siitä meidän pidettävä omalta osaltamme huolta”, Ojamaa sanoo.

Uuden työn myötä Ojamaa muuttaa perheineen Rovaniemelle.

”Olen itse paljasjalkainen helsinkiläinen ja siis hyvä esimerkki kohderyhmästä. Haave muutosta on ollut jo pitkään. Nyt siihen tuli mahdollisuus tarttua erityisesti mielenkiintoisten työtehtävien kautta.”