Lukuaika noin 6 min

Espoolainen hyvinvointi- ja valmennusstudio My Body & Balance Oy ryhtyi koronakriisin alkuvaiheessa palvelemaan olemassa olevia asiakkaitaan Facebookiin perustetun MyBnB Live -treeniyhteisön kautta.

Yhteisö välittää ihmisille verkossa striimattavia harjoittelu- ja jumppasessioita, joita ohjaavat hyvinvointivalmentajat. Valmentajiin lukeutuvat muun muassa Markus Pöyhönen, Anna Saivosalmi ja Mari Valosaari.

Facebook-yhteisössä on tätä kirjoitettaessa yhteensä 66 000 jäsentä ja määrä on kasvanut tasaisesti kevään aikana. Yhteisön perustanut yrittäjä Tiina Veijonen kertoo, että MyBnB Live -Facebook-ryhmän rinnalle on nyt avattu YouTube -kanava ja Instagram-tili. Kaikki on tapahtunut niin ripeästi, että ryhmän koolle ei ole ehditty asettaa vielä tavoitteita.

”Ensimmäisen viikon aikana ryhmässä oli jo 10 000 innokasta jäsentä ja perjantai-illan koiralenkin aikana uusia jäsenpyyntöjä ehti tulla noin 1 000. Tuolloin tiesin, että tästä tulee kova juttu”, Veijonen kertoo M&M:lle.

Veijosen tavoitteena oli löytää palvelun lanseerausvaiheessa kuusi yhteistyökumppania mahdollistamaan palvelun maksuttomuus kuluttajille myös korona-ajan jälkeen. Tavoite onnistui yli odotusten, sillä MyBnB Live julkisti keskiviikkona peräti kahdeksan brändikumppania.

Yhteisön yhteistyökumppaneina ja mahdollistajina toimivat nyt pilottivaiheessa Atria, Apetina, Arla Got Guts, Nivea, Finn Crisp, Fazer Alku, Froosh sekä Viaplay. Kumppanit takaavat palvelun maksuttomuuden ja jatkon pitkälle ensi syksyyn.

Kumppanit tarjoavat ja mahdollistavat Tiina Veijosen mukaan tietyn valmentajan tunnit tai tietynlaiset, räätälöidyt sisällöt yhteisön sisällä. Lisäksi kumppaneiden tarjoamia sisältönostoja tehdään säännöllisesti artikkelein, arvonnoin, erilaisin kumppanille räätälöidyin insertein sekä muilla tavoin.

”Esimerkiksi elintarvikebrändi Arlan uusi Arla Got Guts -jogurttituotesarja tarjoaa positiivisen psykologian luentoja, pilatesta ja muuta kehoa huoltavaa ja tasapainottavaa.”

”Atria puolestaan jakaa grillausvinkkejä ja reseptiikkaa livegrillauksen muodossa sekä tarjoilee joogaa ja mindfulness-hetkiä kesäkampanjansa nimissä, Nivea tarjoilee hyvän olon hetkiä ja ihonhoitovinkkejä, kun taas Apetina haastaa yhdessä vaikuttaja Anna Saivosalmen kanssa yhteisön jäseniä lisäämään erilaisin kotikonstein arkiliikuntaa päivittäisiin rutiineihinsa”, Veijojen kertoo.

Atrian brändijohtaja Nanna Järvinen kertoo yrityksen lähteneen mukaan tukemaan toimintaa, joka sopii hyvin Atrian brändin yhteisölliseen henkeen sekä tuottaa parempaa mieltä koronapandemian aiheuttamana poikkeuksellisena aikana ja myös sen jälkeen.

”MyBnB Live kiinnosti yhteistyökumppanina ammattimaisen otteen ja joustavien toteutusten takia. Yhteisön sisällä henki on positiivinen ja kannustava, ja siihen on kenen tahansa helppo hypätä mukaan.”

”Kun vielä kesän teemamme Grillfulness ponnistaa joogan ja mindfulness-maailman tärkeisiin asioihin keskittymisestä grillauksen näkökulmasta, oli luontevaa lähteä yhteistyöhön tarjoamaan joogatunteja ja grillausvinkkejä yhteisön jäsenistölle”, Järvinen valottaa M&M:lle.

Arlan markkinointijohtaja Nnenna Liljeroos kertoo brändin haluavan olla rohkeasti mukana uusissa ilmiöissä ja eturintamassa luomassa uutta. Covid-19-taudin voi Liljeroosin mukaan myös nähdä mahdollisuutena, sysäyksenä uuteen normaaliin.

”Uskon että MyBnB Live on jonkun tällaisen uuden hienon äärellä kerätessään yhteen tuhansia terveydestä kiinnostuneita suomalaisia. Apetina saa kasvikset maistumaan ja kasvisten sekä liikunnan lisääminen pieninä annoksina arkeen kannattaa. Mielestäni tässä on selkeä brändilinkki ja tietysti oiva mahdollisuus tavoittaa kuluttajia uudenlaisessa kanavassa”, toteaa Liljeroos.

Tuttuja vieraita ja uusia kuvioita

MyBnB Liven livetreeneihin osallistuu 300–1 000 ryhmän jäsentä saman aikaisesti, mutta treenitallenteita katsotaan keskimäärin jo yli 40 000 kertaa per viikko.

Lisäksi palvelu on mahdollistanut tunnettujen suomalaisten livetapaamiset yhteisössä. Vieraina on nähty muun muassa juontaja Vappu Pimiä, näyttelijä Aku Hirviniemi, toimittaja ja uutisankkuri Kirsi Alm-Siira sekä näyttelijä Antti Luusuaniemi. Äitienpäivän vieraaksi on lupautunut Pete Parkkonen.

Ideana on keskustella viikon vieraan kanssa hyvän kunnon peruspilareista, esittää yhteisön toivomia kysymyksiä ja loppuun haastaa vieras treenaamaan yhdessä liveyleisön kanssa.

Yhteisön jäsenistä noin 90 prosenttia on yli 35-vuotiaita naisia. Tiina Veijosen mukaan tämän selittää osaksi se, että sessioihin osallistuvat usein monet perheenjäsenet kerrallaan eli naisjäsenien puolisot ovat aktiivisesti mukana treenaamassa, vaikka eivät itse olisi yhteisön jäseniä.

”Olemme viime viikkoina lisänneet tuntitarjontaamme muun muassa golffareille suunnattuja coretunteja, Kim Heroldin yläkroppatreeniä sekä myös Amin Asikaisen kuntonyrkkeilyä. Näillä tunneilla pyrimme herättämään myös miesten kiinnostuksen ja iloksemme huomasimme, että saimme ryhmään aika nopeasti muutaman tuhatta miesjäsentä”, Veijonen kertoo.

Veijonen ja muut MyBnB Liven jäsenet uskovat vahvasti, että tehokkaat ja napakat kotitreenit jatkuvat myös korona-ajan jälkeen. Kotitreeni voi toimia hyvin muun treenaamisen tukena tai vaikkapa kiireisen, työssä käyvän arjen tai työmatkustajan pelastajana.

”Kerroimme tänä aamuna yhteisössämme, että tulemme jatkamaan toimintaamme myös korona-ajan jälkeen ja lisäämme edelleen valmentajia ja tuntitarjontaamme. Saimme kommentillamme yli 2 000 tykkäystä sekä satoja kiitoksia alle kahdessa tunnissa. Tuo kertoo aika paljon ihmisten toiveesta myös korona-ajan jälkeen”, Veijonen kuvaa.

MyBnB Live on monella tavalla korona-aikaa hyvin kiteyttävä ilmiö. Se on esimerkki ketterästä reagoinnista äkisti muuttuneeseen ja rajoittuneeseen liiketoimintaympäristöön, mutta samaan aikaan myös osoitus ihmisten yhteisöllisyyden tarpeesta.

Veijonen kertoo, kuinka My Body & Balance Oy digitalisoi palvelunsa käytännössä yhdessä yössä. Nyt aikaa on kulunut jo useita viikkoja, mutta kasvutahti ei ole tähän päivään mennessä osoittanut merkkejä hiljentymisestä.

”Saan päivittäin yhteydenottoja, kiitoksia ja hämmästelyjä siitä miten upean konseptin olemme rakentaneet näin nopeasti ja ketterästi. Pelkästään tämän haastattelun aikana uusia jäsenpyyntöjä on taas odottamassa 440, vaikka työaika on kiireisimmillään.”

”Kyllä minä voisin kutsua MyBnB Live yhteisöä aikamoiseksi ilmiöksi ja hyväksi esimerkiksi siitä, että kaikki on mahdollista, kun kuuntelet kohderyhmääsi, reagoit nopeasti ja lähdet ennakkoluulottomasti toteuttamaan suunnitelmaasi”, Veijonen sanoo.

Facebook, Instagram ja Youtube mahdollistavat Veijosen mukaan jatkossa laajemman kohderyhmän tavoittamisen. Laajentuneeseen kohderyhmään kuuluvat kaikki kiireisessä arjessa sinnittelevät, liikunnasta ja paremmasta olosta kiinnostuneet kuluttajat.

”Korona-ajan päättyminen mahdollistaa toki meille myös, sen, että emme joudu jatkossa olemaan enää vain verkossa, vaan pääsemme jalkauttamaan konseptiamme yhdessä kumppaneiden kanssa myös esimerkiksi liikuntatapahtumiin sekä kauppakeskuksiin”, Veijonen toteaa.

My Body & Balance Oy aloitti toimintansa vuonna 2018. Veijosen lisäksi yrityksen palveluksessa työskentelee tällä hetkellä vakinaisesti yksi työntekijä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 260 000 euroa ja tulos 30 000 euroa.